Jitzohoz81 Was für ein arroganter, engstirniger, beschränkter Kleinbürger, der nicht begreift, dass dieser Bauer mit dem Mähdrescher auch für ihn unterwegs war!! Denn unsere Bauern sorgen dafür, dass ein ansehnlicher Anteil unserer Nahrung im Inland produziert wird. Der Reklamierer sollte mal für ein paar Tage auf einem Bauernbetrieb arbeiten müssen - Anfahrt aber mit dem Velo!!!

Stealth Jitzohoz81 Ob der etwas mit arbeiten am Hut hat weiss man nicht - er fährt ja Auto.....

Alois Ausrufen über den Langsamverkehr aber dort wo sie wohnen muss die Gemeinde eine 30 oder 20 Zone einführen!!!! Kommentar überflüssig!!!

Giorgio51 Ich bin beruflich viel auf der Strasse und verstehe zum Teil den Ärger der Schreiberin.

Aber es ist meines Erachtens auch eine Charaktersache der Fahrer eines solchen landwirtschaftlichen Gefährts. Vor allem bei unübersichtlichen Strassenabschnitten wo es keine vernünftigen Überholmöglich-keiten gibt werden teils vorhandene Ausweichnischen von vielen nicht genutzt obwohl sich der Zeitverlust im unteren Minutenbreich bewegen würde.

Puma Giorgio51 ich habe kein verständnis für den briefschreiber, da es sich um eine schmale nebenstrasse handelt und nicht um eine hauptstrasse. ausweichen geht nicht immer. was hat der schreiberling überhaupt auf der schmalen strasse zu suchen gehabt? ist eine gegenfrage

Counter Der Verfasser dieses Briefes hat wohl in den Spiegel geschaut und sein eigenes Porträt beschrieben .

Kimmeuppau64 Der Herr beklagt sich zu Recht, schliesslich musste er dringend per Auto ins Fussballtraining oder zur nächsten Tankstelle das Brot kaufen, welches er in der Migros (ebenfalls mit PW) einzukaufen vergass. Wegen Tempo 25 statt der üblichen 100 war das Brot inzwischen ausverkauft. Weil Brot aus dem Laden kommt, ist es für diesen Egoanarchisten nicht nachvollziehbar, dass Feldarbeiten nicht virtuell ausgeführt werden können. Ohne Mähdreschersyndrom würde er am Gotthard, San Bernardino, Brenner oder sonstwo im Stau stehen und als StauOPFER über die vielen StauVERURSACHER herziehen. Oder tue ich boshaftig einem Rentner Unrecht, der über weniger Zeit verfügt als die Arbeitnehmenden oder dem ätzenden CEO, der alle unter seiner "Lohn"-Klasse als quantite negligable behandelt?

Stealth Kimmeuppau64 Cool ! Dieser Schreiberling gehört wohl auch zu der Sorte, der glaubt wenn er vom Tram überfahren wird steht hinterher die Welt still.....

Freijungin23 Offensichtlich hat der Verfasser dieses Briefes, seine ganze Kraft (Intelligenz), in Schimpfwörter investiert.

Zeummeiwi85 Hat diese Person im Leben sonst nichts zu melden?

Endlich hat sie austeilen dürfen und im ganzen Eifer vergessen, den eigenen Namen beizulegen?

Das zeigt auch Karakter

Betty151 Was ist das für ein primitiver Mensch, der so etwas schreibt. Niemand hat ihn gebeten hinter der Maschine her zu fahren, er hätte ja umkehren können, aber eben soweit reichte sein Spatzenhirn nicht, nur um Menschen die unser tägliches Brot produzieren zu beschimpfen. Traurig.

Ziteitteus18 Und immer muss jede kleine Angelegenheit in die Medien und es wird ein riesiges Theater gemacht.

lungi Ich wohne auf dem Land und muss leider feststellen dass diese Geschichte kein Einzelfall ist.

Manchmal muss ich erfahren dass landwirtschaftliche Fahrzeuge an Ausweichstellen vorbeifahren

lungi lungi mit 20 Verkehrsteilnehmern im Schlepptau. Hierbei erwarte ich von den Verursachern etwas mehr Anstand und Verständnis.

Weiterdenken In Kanada gilt die Regel, dass langsamere Fahrzeuge Ausweichplätze benützen müssen, wenn schnellere Fahrzeuge folgen und Überholen nicht gut möglich ist. Aber da nimmt man es sowieso viel entspannter….

schmren11 Nun ich bin als Kind selber bei einem Bauer gewesen. Die Sogenanten Zivielen Aitofahrer haben keine Ahnung, was die Bauern leisten.

365 bzw 366 Tage um 04.00 aufstehen und die Tiere versorgen, dann auf dem Feld arbeiten, damit wir unseren Kaffee mit Milch trinken können und unser Butterbrot streichen. Deshalb bitte ein wenig mehr Respekt gegenüber unsern Bauern. Die lästernden Autofahrer würden diesen job nicht machen. Die wollen lieber jedes Jahr in Urlaub fahren oder fliegen und immer Party machen. Die haben Angst, dass Sie zu spät zur eigenen Beerdung kommen. Darum machen sie solchen Stress und sind Unflätig und Anstandslos gegenüber unsern Bauern.

Padi Stau auf den Strassen durch die Landwirtschaft ist nicht das Problem! Eher die irreparablen Schäden an Boden und Wasser! Denn unsere Zukunft hängt von der Bodenfruchtbarkeit und gesundem Grundwasser ab. So wie es unsere Grossväter mit Selbstverständlichkeit behütet haben. Was heute leider nicht mehr der Fall ist - Geld versus Nachhaltigkeit für unsere Kinder und Enkel!

Colorless-Ratificati Egomanie ist eine krankhafte Selbstbezogenheit, das dauernde Bedürfnis, sich selbst in den Mittelpunkt stellen zu müssen. Die Egomanie gehört zu den Zwangsstörungen.

Schinneuttuck16 Derartig primitive Verunglimpfungen manifestieren m.E. nichts weiter als die unübertroffene Dummheit des Verfassers.

FiFi Heute bin ich hinter so einem Gefährt in etwa 5 Km gefahren. Obwohl ich in Eile war, gibt es für mich nur eins: „Geduld bringt Rosen“!

Viel schlimmer sind doch die „Brummis“ die unbedingt schmale Landstrassen als Schleichwege benutzen. Heute hatte ich einen, bergauf schaffte er es gerade noch auf 20KMh in der 60er Zone. Da soll der Bauer doch von mir aus auch langsam fahren dürfen, schliesslich macht er was Sinnvolles.

Unverständlich wegen den paar Tagen an denen die Fahrzeuge auf der Strasse sind. Vorschlag: Zügle in die Stadt - bin nicht sicher ob es dort schnelle geht....

Blue Der Verfasser der diese Beleidigungen zu Blatt gebracht hat, hat keine Ahnung von wo her ursprünglich sein Essen kommt.



Gebt dem so wenig zu Essen wie möglich bis er ein wenig nachdenkt über wenn und was er raus lässt.