Was sagen Schweizer Trump-Sympathisanten heute zu seiner Präsidentschaft?

Trotz schmerzhaften US-Zöllen auf Schweizer Produkte halten SVP-Nationalrat Andreas Glarner und Weltwoche-Chef Roger Köppel an ihrer positiven Einschätzung der bisherigen Trump-Präsidentschaft fest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Trump setzt auf wirtschaftlichen Druck – als Verhandlungsgrundlage, wie Andreas Glarner und Roger Köppel gegenüber blue News sagen, nicht zur Bestrafung.

Trotz aktueller Nachteile für Schweizer Unternehmen halten Glarner und Köppel an ihrer früheren Einschätzung fest: Die Unterstützung für Trump sei keine Fehlentscheidung gewesen.

Republikanische Regierungen gelten für sie nach wie vor als «verlässlicher» als demokratische.

Jetzt seien Schweizer Eigenständigkeit und das Verhandlungsgeschick des Bundesrats gefragt. Mehr anzeigen

Die neuen US-Zölle auf Schweizer Produkte sorgen für Unruhe in der Exportwirtschaft. Zwei der lautesten Trump-Sympathisanten hierzulande – SVP-Nationalrat Andreas Glarner und Weltwoche-Chef Roger Köppel – loben den früheren US-Präsidenten seit Jahren für seine Wirtschaftspolitik.

Doch nun steht ihre Bewunderung auf dem Prüfstand: Bleibt die Loyalität bestehen, wenn Trumps «America First»-Strategie der Schweizer Wirtschaft schadet?

Harte Zölle, sanfte Worte

Andreas Glarner macht im Gespräch mit blue News klar: Er bleibt Trumps Politik treu. Die Zölle? «Ein Irrtum», den der US-Präsident korrigieren müsse. Und werde. Und zwar am besten im persönlichen Gespräch: «Ich erwarte, dass Herr Parmelin und Frau Keller-Sutter längst im Flieger in die USA sitzen.»

Dass Trump – wie angekündigt – wirtschaftspolitisch hart durchgreift, erstaunt Glarner nicht: «Von der Höhe der Zölle gegen die Schweiz bin ich überrascht. Von den Massnahmen selbst nicht.»

Er glaubt: Wenn man Donald Trump die falsche Berechnungsgrundlage erkläre, lasse sich das Problem beheben. «Jetzt haben wir im Moment natürlich einen völlig ungerechtfertigten, zu hohen Zoll».

Andreas Glarner will Zölle nicht überbewerten

Die USA würden nicht erkennen, dass die Schweiz nicht Teil der EU sei, und sie daher fälschlicherweise gleich behandeln. Trotzdem bleibt Andreas Glarner optimistisch: «Das wird sich wieder einrenken.»

Denn eigentlich sieht er in Trumps Präsidentschaft nach wie vor fast nur Vorteile für die Schweiz: «Wir stehen vor einem Freihandelsabkommen, es gibt Aussicht auf Frieden in der Ukraine, der ganze Gender-Gaga klingt ab – von daher haben wir nur Positives erlebt. Man wird diese Präsidentschaft ja hoffentlich nicht an ein paar Zöllen aufhängen.»

Köppel nicht überrascht

Roger Köppel gibt sich zurückhaltender. Als Journalist unterstütze er grundsätzlich keine ausländischen Politiker, das habe er auch im letztjährigen amerikanischen Wahlkampf nicht getan.

Für ihn sind die Zölle Ausdruck eines industriepolitischen Programms, das Trump seit Jahren verfolge: «Er gewichtet nicht nur Wall Street, sondern auch Main Street.» Ziel sei es, industrielle Arbeitsplätze zurück nach Amerika zu holen.

Trump sei jedoch «kein Ideologe», sondern ein Verhandler. Sein Vorgehen sei zwar drastisch, aber nicht überraschend. «Er will einen besseren Deal und schüchtert ein – das ist sein Stil.»

Jetzt müssen eben alle betroffenen Länder «Bittibätti» machen und um bessere Deals bitten: Trump habe als Druckmittel eine Art Verhandlungsbombe gezündet, erklärt Köppel.

«Die Schweiz muss verhandeln, nicht schmollen»

Die Kritik am Freihandel sei nicht neu, meint Köppel. Und: Auch andere Grossmächte wie China oder die EU nutzten wirtschaftspolitische Massnahmen als Druckmittel.

Was die Auswirkungen der neuen Zölle betrifft, räumt Köppel ein, dass sie gewisse Branchen hart treffen dürften. Die Schweiz solle sich deshalb nun aber nicht in einen «Schmollwinkel» zurückziehen.

Für den Weltwoche-Chefredaktor ist also klar: Jetzt brauche es keine Empörung, sondern diplomatisches Geschick. «Nicht zögern, sondern sofort mit den USA verhandeln», fordert er. Alles andere, etwa Gegenzölle, wäre in seinen Augen ein grosser Fehler.

Schweizer Schnellboot zwischen den Grossmächten

Die Schweiz solle das Verhältnis zu Amerika als Chance sehen. In Europa nehme man derzeit eher Abstand zu Washington. Die Schweiz müsse hier eigene Interessen vertreten, als «Schnellboot» zwischen den grossen Tankern der Grossmächte manövrieren.

Dabei verweist Roger Köppel auf die traditionellen Stärken der Schweiz: Unabhängigkeit, Eigenverantwortung und Unternehmertum. In einer Zeit geopolitischer Spannungen warnt er vor einer «Anti-Trump-Hysterie» und erinnert daran, dass die Schweiz als «erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt» bekannt sei.

Gerade jetzt gelte es, diese Stärken zu nutzen und die eigenen Interessen selbstbewusst zu verteidigen – auch unter Druck.

«Er meint es nicht so»

Dass Trump wirtschaftliche Nachteile für langjährige Partnerländer wie die Schweiz in Kauf nimmt, scheint für beide derzeit zweitrangig. Dabei stehen sie dem Protektionismus des US-Präsidenten selbst kritisch gegenüber. «Wenn Trump den Protektionismus übertreibt, wird Amerika verarmen», warnt Köppel.

Für Andreas Glarner wie Roger Köppel ist Trump aber kein gefährlicher Gegner, sondern ein Partner mit etwas grobem Stil. Ihre Überzeugung bleibt: Mit Republikanern lasse sich meist verlässlicher verhandeln als mit Demokraten.

Trotz spürbarer wirtschaftlicher Folgen für einzelne Schweizer Branchen geben sich die beiden SVP-Vertreter weiterhin zumindest rhetorisch gelassen und halten an der Überzeugung fest, dass Trump es «nicht so meint» und bald verhandlungsbereit sein wird.