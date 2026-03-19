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Engelberg OW Was wir über den tödlichen Gondelsturz wissen – und was nicht

SDA

19.3.2026 - 09:03

Beim Absturz einer Gondel im Skigebiet Engelberg-Titlis ist am Mittwochvormittag eine 61-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Person war alleine in der Gondel. Die Betreiber der Bergbahnen zeigten sich tief betroffen. Das ist bisher zu dem Unglück bekannt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

19.03.2026, 09:03

Was ist passiert?

Kurz vor 11 Uhr ist am 18. März im Gebiet Trübsee eine Gondel der Anlage «Titlis Xpress» heruntergefallen. Die Gondel befand sich auf der Strecke in Richtung Engelberg-Stand, als sie kurz nach der Mittelstation aus noch ungeklärten Gründen im Gebiet Schlächtismatt abstürzte und sich mehrfach überschlug.

Frau stirbt in Engelberg OW. Gondeln der Unglücksbahn bleiben teilweise zu – fast alle anderen Anlagen laufen

Frau stirbt in Engelberg OWGondeln der Unglücksbahn bleiben teilweise zu – fast alle anderen Anlagen laufen

Dies teilte der stellvertretende Kommandant der Kriminalpolizei Nidwalden, Senad Sakic, an einer Medienkonferenz mit. Engelberg liegt im Kanton Obwalden. Der Absturz ereignete sich aber auf Nidwaldner Kantonsgebiet, wie es an der Medienkonferenz hiess.

Wer sind die Opfer?

In der Gondel befand sich eine 61-jährige Frau aus der Region, die dabei ums Leben kam, wie es später im Communiqué hiess.

Unmittelbar nach dem Unfall wurde der Betrieb der Bahn eingestellt, wie die Betreiber der Bergbahn mitteilten. Die übrigen Fahrgäste mussten aus den Gondeln evakuiert werden. Insgesamt wurden zwischen 100 und 200 Personen aus rund 40 Gondeln in Sicherheit gebracht, wie Norbert Patt, Geschäftsführer der Titlis-Bergbahnen mitteilte.

Am Mittwochnachmittag waren die Evakuierungsarbeiten abgeschlossen, es befanden sich keine weiteren Personen mehr in Gefahr. Für Betroffene stand ein Care-Team im Einsatz. Neben der Polizei und weiteren Einsatzkräften waren auch die Schweizerische Unfallverhütungsstelle (Sust) und die Staatsanwaltschaft vor Ort, um die Ursache zu untersuchen.

Was sagt der Betreiber?

Der Betreiber der Bahn zeigte sich tief betroffen vom Ereignis. Norbert Patt sprach von einem ausserordentlichen Ereignis, das «aus heiterem Himmel» gekommen sei. Die Sicherheit habe oberste Priorität, umso schwerer wiege der tragische Unfall.

Die Gedanken seien bei den Angehörigen des Opfers. Es sei wichtig, dass der Vorfall umfassend aufgearbeitet werde. «Wir werden alle verfügbaren Kamera-Aufnahmen zur Verfügung stellen», so der Chef der Bergbahnen.

Die betroffene Gondel wurde laut Patt 2014 und 2015 gebaut und zuletzt im vergangenen September revidiert. Tobias Wildi, Betriebsleiter der Bahn, erklärte auf Nachfrage von Keystone-SDA, die Anlagen würden halbjährlich überprüft. Die Gondeln stammen vom Hersteller Garaventa und gelten laut Patt als «technisch auf dem neuesten Stand».

Was wir nicht wissen

Zum genauen Unfallhergang konnten die Behörden zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen würden laufen, hiess es. Unklar ist auch, ob zum Zeitpunkt des Absturzes weitere Gondeln konkret gefährdet waren.

Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte laut den Betreibern ein «windstarker Tag». Ab 40 km/h wird bei der Anlage ein Windalarm ausgelöst, ab 60 km/h muss der Betrieb eingestellt werden. Wie stark der Wind tatsächlich war und ob ein Alarm ausgelöst wurde, ist derzeit Gegenstand der Abklärungen.

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