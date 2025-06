blue News fragt nach: Was würdest du mit 235 Millionen Franken tun? Am Dienstagabend stecken im Euromillions-Jackpot 235 Millionen Franken. blue News will von den Passanten in Zürich wissen, was sie tun würden, wenn sie das Geld gewinnen würden. 06.06.2025

Am Dienstagabend stecken im Euromillions-Jackpot 235 Millionen Franken. blue News will von den Passanten in Zürich wissen, was sie tun würden, wenn sie das Geld gewinnen würden.

C. Goldschmid, N. Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Dienstagabend sind im Jackpot des Euromillions 235 Millionen Franken.

Am Freitagabend ist um 19:30 Uhr Ziehung und jemand könnte die Geldsumme gewinnen.

blue News wollte wissen, was die Leute machen würden, wenn sie die Gewinner*innen wären. Mehr anzeigen

Der aktuelle Euromillions-Jackpot beträgt 235 Millionen Franken und könnte am Freitagabend geknackt werden. Der Rekordgewinn liegt bei 239'178'000 Millionen und wurde am 28. März 2025 gewonnen.

Doch stell dir vor, du gewinnst die 235 Millionen: Wüsstest du, was du damit anfangen möchtest? blue News wollte wissen, was die Passanten in Zürich mit der Geldsumme tun würden. Die Antworten siehst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort