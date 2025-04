Bodensee-Pegel sinkt auf extrem tiefes Niveau

Blick auf einen Steg mit einer Rundfahrtsfähre auf dem Untersee im thurgauischen Mannenbach. KEYSTONE (Symbolbild)

Kein Regen und viel zu wenig Schmelzwasser: Am Bodensee ist der Wasserstand sehr niedrig, der Hafen von Mannenbach TG am Untersee gar ausgetrocknet.

sda/tcar dpa

Der Hafen von Mannenbach am Untersee rund zwölf Kilometer westlich von Konstanz ist ausgetrocknet.

Hauptursache für den niedrigen Wasserpegel sind geringe Regenfälle und wenig Schmelzwasser aus den Alpen. Mehr anzeigen

Der Pegel des Untersees, dem westlichen Teil des Bodensees, ist aufgrund anhaltender Trockenheit auf ein extremes Niveau abgesunken. Anfang April war der Wasserstand letztmals 1972 so tief wie er sich derzeit präsentiert. Und er dürfte weiter sinken.

Der Pegel am Untersee liegt nur noch 15 Zentimeter über dem niedrigsten jemals gemessenen Wert zu dieser Jahreszeit, schrieb der Kanton Thurgau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. So ist etwa der Hafen von Mannenbach TG ausgetrocknet, wie ein Bild in der Onlineausgabe der «Thurgauer Zeitung» zeigt.

Aufgrund ausbleibender Niederschläge und geringen Schmelzwassermengen erwarten die Behörden, dass die Pegelstände am Bodensee noch weiter sinken. «Die Schneehöhen im Einzugsgebiet sind unterdurchschnittlich, was darauf hindeutet, dass die Schneeschmelze in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren geringer ausfallen wird», erklärte ein Sprecher des Kantons.

Um 40 Zentimeter unter dem üblichen Niveau zeigt sich der Wasserstand am oberen Teil des Bodensees. Dort war er anfangs April letztmals 1996 so niedrig wie aktuell. Der Bodensee ist nebst dem Walensee der einzige der grossen Schweizer Seen, der nicht reguliert ist.

Zufahrtsstrasse zur kleinsten Bodenseeinsel

Aufgrund des tiefen Wasserstands ist die kleinste Insel des Bodensees, die Insel Hoy bei Lindau (D), derzeit zu Fuss erreichbar. Die vor rund hundert Jahren von einem ehemaligen Villenbesitzer künstlich angelegte Badeinsel ist hundert Meter vom Ufer entfernt und normalerweise nur mit einem Boot erreichbar.

Heute ist die Insel im Besitz des Freistaats Bayern. Der tiefe Pegelstand des Sees ermögliche es derzeit, eine provisorische Strasse zur Insel zu errichten, erklärte eine Sprecherin der Stadt Lindau gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. So könne die Mauer rund um die 53 Quadratmeter grosse Insel repariert werden. Diese bröckelt seit längerem, weshalb der kleinen Insel der Zerfall droht.