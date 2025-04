Bereitet in einer E-Mail an die Belegschaft eine Nachfolge vor: WEF-Gründer Klaus Schwab. (Archivbild) sda

Das World Economic Forum erlebt einen unerwarteten Führungswechsel am Osterwochenende. Gründer Klaus Schwab tritt zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen WEF-Gründer Klaus Schwab tritt per sofort zurück.

Er wolle sein Amt zu Beginn seines 88. Lebensjahres ruhen lassen, wird er in einer Mitteilung zitiert.

Interimistisch übernimmt nun Peter Brabeck-Letmathe den Vorsitz. Mehr anzeigen

Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forum (WEF), hat am Ostersonntag seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben. In einer Mitteilung des WEF erklärt Schwab: «Nach meiner kürzlichen Ankündigung und zu Beginn meines 88. Lebensjahres habe ich beschlossen, mit sofortiger Wirkung von der Position des Vorsitzenden und als Mitglied des Kuratoriums zurückzutreten.»

Der Rücktritt wurde in einer ausserordentlichen Sitzung des Kuratoriums am Sonntag zur Kenntnis genommen. In der Sitzung wurde Peter Brabeck-Letmathe einstimmig zum interimistischen Vorsitzenden ernannt. Brabeck-Letmathe ist ein österreichischer Manager. Von 1997 bis 2008 war er CEO und von 2005 bis 2017 Präsident des Verwaltungsrates von Nestlé.

Klaus Schwab hat das WEF über Jahrzehnte geprägt. Weitere Informationen über die zukünftige Ausrichtung des WEF und die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger werden in den kommenden Wochen erwartet.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.