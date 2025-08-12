  1. Privatkunden
Gemeinde warnt vor Steinschlägen Schafe sitzen fest – Weg zu Glarner Alp muss freigesprengt werden

SDA

12.8.2025 - 12:29

Rund 80 Kubikmeter Fels müssen am Wiggis im Kanton Glarus weggesprengt werden.
Rund 80 Kubikmeter Fels müssen am Wiggis im Kanton Glarus weggesprengt werden.
IMAGO/Pond5 Images

Der Wiggisalpweg in Glarus Nord wurde von Unwettern schwer beschädigt. Nun schaffen Sprengungen und Baggerarbeiten einen neuen Zugang – unter teils gefährlichen Bedingungen.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

12.08.2025, 12:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unwetter haben Teile des Wiggisalpwegs zwischen Netstal und Näfels GL zerstört, wodurch der Abtrieb der Schafe gefährdet ist.
  • Die Gemeinde Glarus Nord muss an zwei Stellen rund 80 Kubikmeter Fels wegsprengen, um ein neues Trassee zu schaffen.
  • Ab Mittwoch beginnen die Arbeiten auf über 1000 Metern Höhe, gefolgt von Baggerarbeiten an 25 Stellen; dabei wird vor Steinschlag und lautem Knall gewarnt.
Mehr anzeigen

Weil der Weg zur Wiggisalp zwischen Netstal und Näfels GL von Unwettern teilweise vollständig zerstört worden ist, muss nun die Gemeinde Glarus Nord zum Sprengsatz greifen. Ansonsten könnten die Schafe auf der Alp nicht mehr runter.

An zwei Stellen entlang des Wiggisalpwegs müsse ein neues Trassee aus dem Fels gesprengt werden, schrieb die Gemeinde Glarus Nord am Dienstag in einer Mitteilung. Ende Juli waren Teilabschnitte des Alpzugangs wegen starker Regenfälle an manchen Orten vollständig zerstört worden.

Am kommenden Mittwoch beginnen die Behörden nun, rund 80 Kubikmeter Fels auf teilweise über 1000 Metern über Meer herauszusprengen. Danach muss der Bagger an über 25 Stellen den Weg freilegen. Dabei könne es «wiederholt zu Steinschlägen kommen», warnte die Gemeinde. Diese werden möglicherweise bis ins Tal hörbar sein.

Video zum Thema

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

