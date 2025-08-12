Weil der Weg zur Wiggisalp zwischen Netstal und Näfels GL von Unwettern teilweise vollständig zerstört worden ist, muss nun die Gemeinde Glarus Nord zum Sprengsatz greifen. Ansonsten könnten die Schafe auf der Alp nicht mehr runter.
An zwei Stellen entlang des Wiggisalpwegs müsse ein neues Trassee aus dem Fels gesprengt werden, schrieb die Gemeinde Glarus Nord am Dienstag in einer Mitteilung. Ende Juli waren Teilabschnitte des Alpzugangs wegen starker Regenfälle an manchen Orten vollständig zerstört worden.
Am kommenden Mittwoch beginnen die Behörden nun, rund 80 Kubikmeter Fels auf teilweise über 1000 Metern über Meer herauszusprengen. Danach muss der Bagger an über 25 Stellen den Weg freilegen. Dabei könne es «wiederholt zu Steinschlägen kommen», warnte die Gemeinde. Diese werden möglicherweise bis ins Tal hörbar sein.
Video zum Thema
Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen
Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.
Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht
Die USA unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump setzen ihre harte Linie in der Migrationspolitik fort. Dazu gehören die Verlegung von kriminellen Migranten nach Guantanamo Bay und die weitere Befestigung der Grenze zu Mexiko.
05.08.2025
Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen
Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist.
31.07.2025
«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis
«Präsident des FRIEDENS»? In dieser Rolle sieht sich US-Präsident Donald Trump nach der jüngst vereinbarten Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha. Nicht nur in diesem Konflikt inszeniert er sich als Friedensstifter. Trump bemüht sich um Schlichtung zwischen dem Kongo und Ruanda, im Nahostkonflikt und zwischen Russland und der Ukraine. Sein Ziel dabei ist der Friedensnobelpreis. Eine wichtige Motivation scheint dabei auch Trumps Rivalität mit Ex-Präsident Barack Obama zu sein, wie sein ehemaliger Berater John Bolton vermutet.
29.07.2025
Migrationspolitik in den USA: Gefangenenlager und Stacheldraht
Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen
«Präsident des Friedens»: Trump strebt nach Nobelpreis