Porsche-Fahrerin klagt wegen 350-Franken-Busse – jetzt wird es richtig teuer

Eine Autofahrerin wehrte sich bis vor Bundesgericht gegen eine Parkbusse – ohne Erfolg. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Wegen einer Parkbusse von 350 Franken ist eine Porsche-Fahrerin bis vor Bundesgericht gezogen. Sie verlor – und zahlt nun ein Vielfaches davon.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Porschefahrerin soll beim Einparken an der Zürcher Goldküste einen BMW touchiert haben.

Sie bestritt den Vorwurf und zog bis vor Bundesgericht.

Jetzt muss sie die Busse von 350 Franken zahlen – und zusätzlich 3000 Franken Gerichtskosten.

Eine Frau von der Zürcher Goldküste hat sich bis vor Bundesgericht gewehrt, weil sie eine Busse von 350 Franken nicht akzeptieren wollte. Sie soll beim Einparken mit ihrem Porsche Panamera einen BMW touchiert haben.

Doch sie bestritt den Vorwurf – und bleibt nun auf höheren Kosten sitzen. Zusätzlich zur Busse muss sie 3000 Franken Gerichtskosten zahlen. Das hat das Bundesgericht entschieden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Der Vorfall geschah im Januar 2022: Eine Ladenangestellte beobachtete, wie der Porsche rückwärts einparkte und dabei ein parkierter BMW leicht verschoben wurde. Sie fotografierte die beiden Autos und wurde später als Zeugin befragt. Das Bezirksgericht Meilen verurteilte die Fahrerin wegen «Nichtbeherrschens des Fahrzeugs».

Bundesgericht: Weitere Abklärungen nicht nötig

Die Porsche-Fahrerin wollte das Urteil nicht akzeptieren. Sie kritisierte, die Gerichte hätten sich einseitig auf die Aussage der Zeugin gestützt und entlastende Beweise ignoriert.

So seien Mikrospuren am BMW nie ausgewertet und mögliche Entlastungszeugen nicht einvernommen worden. Auch ein Handyfoto, das angeblich Farbspuren am Porsche zeige, sei nicht geprüft worden.

Das Bundesgericht wies ihre Beschwerde ab. Die Aussagen der Zeugin seien glaubhaft, das Foto ausreichend deutlich. Weitere Abklärungen seien nicht nötig.

