Das Hallenbad Bütschwil muss saniert werden. Jetzt überlegt Lütisburg SG aus dem Zweckverband auszusteigen – sehr zum Missfallen der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil SG. Google Maps / David Peter

Lütisburg SG zieht aus finanziellen Gründen in Erwägung aus dem Hallenbad-Verbund auszusteigen, dem drei weitere Gemeinden angehören. Bütschwil-Ganterschwil SG reagiert mit scharfen Worten.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die finanziell angeschlagene Gemeinde Lütisburg SG kämpft mit hohen Schulden, steigenden Steuern und teuren Projekten, was die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden belastet.

ine Konsultativabstimmung zur möglichen Prüfung eines Austritts aus dem gemeinsamen Hallenbad-Verband verschärft den Konflikt mit der Nachbargemeinde Bütschwil-Ganterschwil SG.

Der Gemeinderat von Bütschwil-Ganterschwil SG droht mit Konsequenzen wie der Streichung der vergünstigten Turnhallen-Nutzung oder einem Ende der Zusammenarbeit in der Oberstufe. Mehr anzeigen

«Die aktuelle angespannte Finanzlage der Gemeinde Lütisburg stellt dieses bisher konstruktive Miteinander zunehmend auf die Probe, da wichtige Projekte daran scheitern und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lütisburg vermehrt mit Risiken verbunden ist.»

Der Gemeinderat der Toggenburger Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil SG muss offenbar Dampf ablassen. Was ist geschehen?

Die Nachbargemeinde Lütisburg SG steckt tief in den roten Zahlen. Den Steuerfuss musste sie jüngst auf 155 Prozent erhöhen – den höchsten im ganzen Kanton St. Gallen. In der 1600-Seelen-Kommune stehen zudem Projekte an, die den kleinen Haushalt an den Anschlag bringen: Ein Hang muss gesichert werden, der Neubau der Mehrzweckhalle ist beschlossen. 17 Millionen muss Lütisburg in den kommenden vier Jahren für diese und weitere Projekte ausgeben. «Manche Stimmbürger sprechen gar davon, Lütisburg sei pleite», schreibt das «St. Galler Tagblatt», das über den Gemeindestreit berichtet.

Hinzu kommt die Sanierung und Erweiterung des Hallenbads, das Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg, Mosnang und Neckertal in einem Zweckverbund betreiben. Laut St. Galler Tagblatt diskutieren die Gemeinden das Vorhaben seit Jahren und hätten sich im vergangenen Herbst darauf geeinigt, wie sie sich die Kosten teilen.

Lütisburger*innen wollen Hallenbad-Austritt prüfen lassen

Doch nun grätscht ein Lütisburger Stimmbürger dazwischen: An der Bürgerversammlung veranlasst er eine Konsultativabstimmung darüber, ob der Gemeinderat den Austritt aus dem Hallenbad-Verband prüfen solle. 115 der Anwesenden stimmen dafür, 78 dagegen.

Die Abstimmung ist im Prinzip nur eine Umfrage ohne Rechtskraft. Doch wenn einer Exekutive live vor Augen geführt wird, dass eine deutliche Mehrheit zumindest wissen will, was die Konsequenzen des Hallenbad-Ausstiegs wären, kann diese das kaum einfach ignorieren.

Und deshalb hat der Gememinderat von Bütschwil-Ganterschwil zwei Tage nach der Konsultativabstimmung den Ton deutlich verschärft. Man stelle der Lütisburger Primarschule und Vereinen der Gemeinde zu einem solidarischen Unkostenbeitrag die eigenen Turnhallen zur Verfügung, weil der Neubau der Lütisburger Mehrzweckhalle blockiert sei. Weitere gemeinsam genutzte soziale- und Bildungsinstitutionen zeigten, wie eng und wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sei.

Die Finanzprobleme Lütisburgs würden aber die Zusammenarbeit zunehmend erschweren, ja zu einem Risiko werden lassen. So nehme die Gemeinde Verzögerungen bei der Sanierung des Hallenbads offenbar in Kauf, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung.

Indem die Gemeinde nun ihr Engagement für das gemeinsame Hallenbad in Frage stelle, belaste sie das Verhältnis zwischen den Kommunen. «Die jüngsten Entwicklungen haben das Vertrauen nachhaltig beeinträchtigt», konstatiert der Bütschwil-Ganterschwiler Gemeinderat in seiner Mitteilung. Mit den Verzögerungen bürde Lütisburg zudem den Steuerzahler*innen der Nachbargemeinden zusätzliche Kosten auf.

Kein Geld fürs Hallenbad? Keine günstigen Turnhallen!

Dann schaltet der erboste Gemeinderat in den Drohmodus: Er überprüfe nun konkrete Massnahmen: «Dazu gehört insbesondere die Frage, inwiefern die Zurverfügungstellung der Turnhallen weiterhin möglich ist oder ob die Zusammenarbeit in der gemeinsamen Oberstufe BuGaLu weiterhin als tragbar beurteilt werden kann.»

Mit anderen Worten: Wenn ihr uns beim Hallenbad im Stich lasst, sperren wir euch aus unseren Turnhallen aus. Und vielleicht müsst ihr auch eure Oberstufe in Zukunft alleine stemmen.

Erstaunlich ist angesichts der Schärfe des Schreibens dessen Schlussfolgerung: «Ziel des Gemeinderates Bütschwil-Ganterschwil bleibt es, langfristig wieder zu einer konstruktiven und vertrauensvollen Zusammenarbeit zurückzufinden.» Voraussetzung dafür seien ein offener Dialog sowie die Bereitschaft auf beiden Seiten, Verantwortung zu übernehmen und verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen.

Die angegriffene Lütisburger Exekutive äussert sich nicht zum Schreiben, wie sie dem «St. Galler Tagblatt» mitgeteilt hat. Den Antrag «Prüfung Austritt Zweckverband Hallenbad» werde sie prüfen und der Stimmbevölkerung an der nächsten Gemeindeversammlung eine Vorlage zur Abstimmung präsentieren.

Die Bürgerversammlung findet in der Gemeinde Lütisburg ordentlich einmal im Jahr statt. Hält sie daran fest, muss der Hallenbadverband ein Jahr warten, bis klar wird, ob die Stimmenden den Gemeinderat beauftragen, den Austritt tatsächlich zu prüfen.

Aber vielleicht bewirkt ja die Aussicht, keine Turnhallen mehr zur Verfügung zu haben oder für diese mehr bezahlen zu müssen ein Umdenken in der Gemeinde.