Operation-Libero-Chefin Sanija Ameti hat mit einem Post auf Instagram Empörung ausgelöst. Sie schoss auf Bilder von Maria und Jesus. Den Post hat sie mittlerweile gelöscht. Bild: X

Ein Instagram-Post mit einer Schiessübung auf ein Marienbild bringt die Politikerin Sanija Ameti heute vors Bezirksgericht Zürich. Geklärt wird, ob ihre Aktion den Tatbestand der Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit erfüllt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürcher Politikerin Sanija Ameti steht vor Gericht, weil sie 2024 mit einer Druckluftpistole auf eine Zielscheibe mit einem christlichen Motiv schoss.

Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine Verletzung religiöser Gefühle und fordert eine bedingte Geldstrafe plus Busse.

Ameti bestreitet eine strafbare Absicht und hofft auf Freispruch.

Juristisch sind die Einschätzungen geteilt: Einige Experten halten eine Verurteilung für wahrscheinlich, andere bezweifeln, dass der Religionsfrieden tatsächlich gefährdet wurde.

blue News berichtet aus dem Gerichtssaal über die Verhandlung. Mehr anzeigen

Die Zürcher Politikerin Sanija Ameti (damals GLP, mittlerweile parteilos) muss sich heute Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Der Vorwurf lautet auf Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit. Auslöser ist eine Schiessaktion aus dem Herbst 2024, die Ameti selbst auf Instagram dokumentierte und die landesweit für Empörung sorgte.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 34-Jährigen vor, mit ihrem Vorgehen religiöse Gefühle verletzt und den Religionsfrieden gefährdet zu haben. Ameti bestreitet eine strafbare Absicht und hofft auf einen Freispruch.

Was ist passiert?

Am Abend des 6. September 2024 schoss Ameti im Keller ihres Wohnhauses in Zürich mit einer Druckluftpistole rund zwanzig Mal auf eine Zielscheibe. Diese zeigte ein Bild des Gemäldes «Madonna mit Kind und dem Erzengel Michael» aus dem 14. Jahrhundert. Die Abbildung stammte aus einem Katalog des Auktionshauses Koller.

Eine Drittperson fotografierte Ameti beim Zielen. Ameti bearbeitete das Bild, setzte das Wort «abschalten» darüber und stellte es zusammen mit einer Aufnahme der durchlöcherten Zielscheibe auf ihr öffentliches Instagram-Profil. Am nächsten Morgen löschte sie den Beitrag und entschuldigte sich. Der Screenshot hatte sich da bereits verbreitet.

Die Aktion hatte für Ameti weitreichende Folgen. Sie verlor ihre Stelle bei einer PR-Agentur, geriet parteiintern unter Druck und trat später aus der GLP aus. Heute politisiert sie im Zürcher Gemeinderat als Parteilose.

Sanija Ameti politisiert im Zürcher Gemeinderat. Bild: Keystone

Wer forderte die Verurteilung?

Strafanzeigen reichten unter anderem die Junge SVP und der Verein Mass-Voll ein. Beide Organisationen traten im Verfahren als Privatkläger auf. Vertreter aus diesem Umfeld forderten öffentlich eine harte Bestrafung und sprachen teils von «Gotteslästerung». Insgesamt gibt es 24 Privatkläger*innen.

Auch der Zürcher Staatsanwalt Andrej Gnehm (SVP) hält eine Verurteilung für angezeigt: In der Anklageschrift schreibt er, die öffentliche Inszenierung der Schiessübung stelle für gläubige Christen eine «unnötig herabsetzende und verletzende Missachtung» ihres Glaubens dar. Dadurch sei der Religionsfrieden potenziell gefährdet worden.

Gefordert wird eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 100 Franken sowie eine Busse von 2500 Franken.

Sanija Ameti wird angeklagt. Bild: ZVG

Von kirchlicher Seite fielen die Reaktionen differenzierter aus. Der Churer Bischof Josef Maria Bonnemain vergab Ameti nach eigenen Angaben. Auch einzelne reformierte Vertreter sprachen von einem Fehler, nicht von einer gezielten Provokation.

Nicolas Rimoldi, der Präsident des Vereins Mass-Voll und Privatkläger, kritisierte die Reaktion der Kirche: «Die katholische Kirche hetzte gegen Ungeimpfte und nun demonstriert sie Schwäche und toleriert die Exekution von Maria und Jesus.»

Was sagt das Gesetz?

Art. 261 des Strafgesetzbuches stellt die Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit unter Strafe. Wer öffentlich und in gemeiner Weise religiöse Überzeugungen beschimpft oder Gegenstände religiöser Verehrung verunehrt, kann mit einer Geldstrafe bestraft werden. Der Tatbestand wird in der Schweiz selten angewendet.

Nach der Rechtsprechung genügt nicht jede Kränkung religiöser Gefühle. Erforderlich ist eine objektiv schwere Verletzung, die auch den öffentlichen Frieden tangieren kann. Massstab ist das Empfinden eines hypothetischen Durchschnittsmenschen, der weder besonders fromm noch besonders tolerant ist.

Wie stehen die Chancen?

Juristisch gehen die Einschätzungen auseinander. Der ehemalige SP-Bundesrichter Niccolò Raselli sagte gegenüber der «Aargauer Zeitung», es würde ihn wundern, wenn es zu einem Freispruch käme. Die Verwendung eines Marienbildes als Zielscheibe und die Veröffentlichung im Internet erfüllten die Merkmale «öffentlich» und «in gemeiner Weise».

Andere Strafrechtlerinnen sehen das anders. So bezweifelte die St. Galler Strafrechtsprofessorin Monika Simmler gegenüber dem Online-Magazin «Republik», dass Ametis Verhalten die nötige Intensität erreicht habe, um den Religionsfrieden zu gefährden. Zudem verweisen sie darauf, dass Ameti durch den massiven öffentlichen Druck bereits schwer getroffen worden sei.