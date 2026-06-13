  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zug konnte rechtzeitig bremsen Wegen Sprachbarrieren bei den SBB kam es beinahe zur Kollision

Oliver Kohlmaier

13.6.2026

Eine Sprachbarriere bei den SBB führte im Sommer 2025 in Neuenburg beinahe zu einer Kollision zwischen einem Güter- und einem Regionalzug.
Eine Sprachbarriere bei den SBB führte im Sommer 2025 in Neuenburg beinahe zu einer Kollision zwischen einem Güter- und einem Regionalzug.
Keystone/Laurent Gillieron (Symbolbild)

Im Sommer 2025 ist die SBB nur knapp einem Unglück entgangen. Verständigungsprobleme zwischen französisch- und deutschsprachigen Mitarbeitenden sorgten beinahe für eine Kollision zweier Züge.

Redaktion blue News

13.06.2026, 21:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 12. August 2025 ist in Neuenburg beinahe ein Güterzug mit einem leeren Regionalzug kollidiert.
  • Grund dafür waren laut Untersuchungsbericht Missverständnisse zwischen französisch- und deutschsprachigen Mitarbeitenden.
  • Der Bund will nun die Sprachkompetenzen bei den SBB vermehrt prüfen.
Mehr anzeigen

In Neuenburg konnte im Sommer vergangenen Jahres eine Zugkollision nur knapp verhindert werden. Grund dafür waren Missverständnisse zwischen deutsch- und französischsprachigen Mitarbeitenden der SBB. Dies ist das Ergebnis des Abschlussberichts der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach konnte am 12. August 2025 in Neuenburg-Vauseyon ein Güterzug gerade noch rechtzeitig bremsen und ist schliesslich kurz vor einem leeren Regionalzug zum Stehen gekommen. Laut der Sust lässt sich die Gefährdung «nicht auf technische Defekte an Sicherungsanlagen oder an den Fahrzeugen» zurückführen. Stattdessen sei die «Fehlleitung eines Leermaterialzuges» Ergebnis von Missverständnissen zwischen Mitarbeitenden der SBB. Dabei sei der Zug beim Rangieren auf das Gleis des Güterzugs geraten.

Neues Konzept. SBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Neues KonzeptSBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Bund wird aktiv

«Die Beteiligten konnten die betriebliche Situation nicht sicher in einer Fremdsprache bewältigen. Die von der SBB definierten sprachlichen Anforderungen erfüllen damit die hoheitlichen Anforderungen nicht», heisst es im Abschlussbericht der Sust.

Das Beinahe-Unglück hat Konsequenzen. Dem «Tages-Anzeiger» zufolge will das Bundesamt für Verkehr künftig vermehrt prüfen, ob bei den Lokführern eine ausreichende Sprachkompetenz vorhanden ist, «besonders bei den SBB». Die Mehrsprachigkeit sei zwar eine «grosse Herausforderung». Trotzdem dürfe es «keinesfalls zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit kommen», schreibt das Bundesamt.

Für die SBB handle es sich bei dem Vorfall «glücklicherweise um einen Einzelfall». Man nehme die Ergebnisse der Untersuchung jedoch «sehr ernst». Die internen Vorgaben zu den Sprachkompetenzen würden nun überprüft und wo nötig angepasst, auch die Mitarbeitenden sollen für die Thematik sensibilisiert werden. 

Mehr zum Thema

App schlägt Route vor. Senior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register

App schlägt Route vorSenior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register

Neuerungen für Pendler. Das ändert sich für dich mit dem SBB-Fahrplan 2027 – noch kannst du mitbestimmen

Neuerungen für PendlerDas ändert sich für dich mit dem SBB-Fahrplan 2027 – noch kannst du mitbestimmen

Züge sollen sauberer werden. Kein Kübel mehr am Sitz – SBB bauen im Fernverkehr um

Züge sollen sauberer werdenKein Kübel mehr am Sitz – SBB bauen im Fernverkehr um

Meistgelesen

Vargas und Embolo lassen Top-Chancen liegen – es steht weiterhin nur 1:0 für die Nati
Hella von Sinnen ist nach schwerem Unfall zurück
«Die Vorfälle sind ernst»: Schweden fängt zwei russische Kampfjets über der Ostsee ab
Wie sich die Tech-Milliardäre auf den Weltuntergang vorbereiten
Alpen-Club führt Reservationsgebühr für SAC-Hütten ein