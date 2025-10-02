  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kantonswechsel verboten Syrerin darf nicht zu ihrem Ehemann ziehen – weil sie arbeitslos ist

Wilhelm Flemmer

2.10.2025

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat eine Entscheidung des Zürcher Migrationsamts im Fall einer jungen Syrerin aufgehoben.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat eine Entscheidung des Zürcher Migrationsamts im Fall einer jungen Syrerin aufgehoben.
Bild: sda (Symbolbild)

Eine junge Syrerin aus dem Tessin wollte nach der Hochzeit zu ihrem Mann  in den Kanton Zürich ziehen. Doch das Zürcher Migrationsamt verbot es ihr – und muss seine Entscheidung nun rückgängig machen.  

Wilhelm Flemmer

02.10.2025, 21:48

02.10.2025, 21:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Migrationsamt Zürich hatte einer jungen Syrerin verboten, aus dem Kanton Tessin zu ihrem Mann in den Kanton Zürich zu ziehen. 
  • Das Amt verwies auf die Gesetzeslage.
  • Demnach dürfen ausländische Bürger trotz Arbeitsbewilligung nicht den Kanton wechseln, sofern sie arbeitslos sind.
  • Die Frau reichte beim Zürcher Verwaltungsgericht Klage ein und bekam recht. 
Mehr anzeigen

Dass verheiratete Paare nicht zusammen wohnen, kommt gelegentlich vor. Doch auch Behörden können im Weg stehen, wie der Fall eines syrischen Ehepaars zeigt. Denn nach der Hochzeit der Beiden im vergangenen Jahr sollte der nächste, logische Schritt folgen: Die Frau, die mit ihrer Familie im Februar 2023 in Tessin Asyl erhalten hatte, wollte zu ihrem Mann ziehen. Er lebt im Kanton Zürich und besitzt bereits seit einigen Jahren die Aufenthaltsbewilligung. Doch Zürcher Kantonsbehörden hatten etwas dagegen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach hat die junge Frau einen Tag nach der Trauung beim Migrationsamt Zürich beantragt, zu ihrem Mann zu ziehen – und wurde abgewiesen. Der Grund: Die Syrerin ist arbeitslos, sie erfüllt also nicht ein Kriterium für eine Antragsbewilligung. Denn, so heisst es in Artikel 37, Absatz 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes: «Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung haben Anspruch auf den Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind».

Klage beim Verwaltungsgericht

Die junge Frau wollte sich damit nicht abfinden. Sie ging an das Zürcher Verwaltungsgericht, reichte Klage ein und – bekam Recht. In ihrer Beschwerde berief sie sich nach Angaben des Gerichts auf einen Grundsatz der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), demnach die Garantie des Familienlebens gegeben sein müsse. Das überzeugte das Verwaltungsgericht ebenso wie eine weitere Klausel der EMRK: Die Einheit der Familie dürfe nur dann verhindert werden, wenn die nationale oder öffentliche Sicherheit gefährdet sei.

Anpassungen angekündigt. Asylzentrum in Zürich: Bund räumt Verfehlungen ein

Anpassungen angekündigtAsylzentrum in Zürich: Bund räumt Verfehlungen ein

Und das trifft nach Ansicht des Verwaltungsgerichts im Fall der Syrerin nicht zu. Das Gericht argumentiert, dass die Verteilung der ausländischen Bürger auf die Kantone zwar ein «massgebliches öffentliches Interesse» darstelle. Im Fall der jungen Frau sei es jedoch unverhältnismässig, ihr aufgrund ihrer Erwerbslosigkeit den Kantonwechsel zu verweigern. «Zugunsten der Eheleute» spreche auch, «dass beide erwerbstätig sein wollen und dies aufgrund ihres Alters und ihrer Gesundheit auch realistisch ist». Der Ehemann arbeitet demnach auf Stundenlohn-Basis und ist ebenfalls auf Sozialhilfe angewiesen.

Und nun? Jetzt ist das Migrationsamt angewiesen, dem Antrag der Syrerin auf Kantonwechsel stattzugeben. Die junge Frau und ihr Ehemann dürfen nun also zusammenleben.

Beschwerde zu Parteiwechsel im Zürcher Parlament gutheissen

Beschwerde zu Parteiwechsel im Zürcher Parlament gutheissen

Das Bundesgericht hat die Beschwerde von mehreren Personen gegen den Erwahrungsbeschluss des Zürcher Kantonsrats im Fall Isabel Garcia gutgeheissen. Benjamin Gautschi, Co-Präsident der GLP-Stadtpartei, kann als federführender Beschwerdeführer einen Etappensieg feiern. Die Sache geht nun zur weiteren Prüfung an das Zürcher Verwaltungsgericht.

22.05.2024

Mehr zum Thema

Prügelei mit Schläger und Heckenschere. Dauerstreit im Mehrfamilienhaus eskaliert – Richter spricht von «Terror»

Prügelei mit Schläger und HeckenschereDauerstreit im Mehrfamilienhaus eskaliert – Richter spricht von «Terror»

Studentin Hanna getötet. Warum der «Eiskeller-Prozess» gerade überall Wellen schlägt

Studentin Hanna getötetWarum der «Eiskeller-Prozess» gerade überall Wellen schlägt

Bedingte Freiheitsstrafe. Verkäuferin in Bäckerei klaut 88'000 Franken aus der Kasse

Bedingte FreiheitsstrafeVerkäuferin in Bäckerei klaut 88'000 Franken aus der Kasse

Meistgelesen

Stell dir mal vor, du bist ein hoher US-Militär – und dann das
Adjetey verursacht Elfmeter – Hitz hält gegen Demirovic
Roma verschiesst den gleichen Penalty dreimal in Serie!
Putin gibt Europa die Schuld an anhaltendem Krieg
So wird Beckenbauers Millionen-Erbe verteilt