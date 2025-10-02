Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat eine Entscheidung des Zürcher Migrationsamts im Fall einer jungen Syrerin aufgehoben. Bild: sda (Symbolbild)

Eine junge Syrerin aus dem Tessin wollte nach der Hochzeit zu ihrem Mann in den Kanton Zürich ziehen. Doch das Zürcher Migrationsamt verbot es ihr – und muss seine Entscheidung nun rückgängig machen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Migrationsamt Zürich hatte einer jungen Syrerin verboten, aus dem Kanton Tessin zu ihrem Mann in den Kanton Zürich zu ziehen.

Das Amt verwies auf die Gesetzeslage.

Demnach dürfen ausländische Bürger trotz Arbeitsbewilligung nicht den Kanton wechseln, sofern sie arbeitslos sind.

Die Frau reichte beim Zürcher Verwaltungsgericht Klage ein und bekam recht. Mehr anzeigen

Dass verheiratete Paare nicht zusammen wohnen, kommt gelegentlich vor. Doch auch Behörden können im Weg stehen, wie der Fall eines syrischen Ehepaars zeigt. Denn nach der Hochzeit der Beiden im vergangenen Jahr sollte der nächste, logische Schritt folgen: Die Frau, die mit ihrer Familie im Februar 2023 in Tessin Asyl erhalten hatte, wollte zu ihrem Mann ziehen. Er lebt im Kanton Zürich und besitzt bereits seit einigen Jahren die Aufenthaltsbewilligung. Doch Zürcher Kantonsbehörden hatten etwas dagegen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach hat die junge Frau einen Tag nach der Trauung beim Migrationsamt Zürich beantragt, zu ihrem Mann zu ziehen – und wurde abgewiesen. Der Grund: Die Syrerin ist arbeitslos, sie erfüllt also nicht ein Kriterium für eine Antragsbewilligung. Denn, so heisst es in Artikel 37, Absatz 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes: «Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung haben Anspruch auf den Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind».

Klage beim Verwaltungsgericht

Die junge Frau wollte sich damit nicht abfinden. Sie ging an das Zürcher Verwaltungsgericht, reichte Klage ein und – bekam Recht. In ihrer Beschwerde berief sie sich nach Angaben des Gerichts auf einen Grundsatz der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), demnach die Garantie des Familienlebens gegeben sein müsse. Das überzeugte das Verwaltungsgericht ebenso wie eine weitere Klausel der EMRK: Die Einheit der Familie dürfe nur dann verhindert werden, wenn die nationale oder öffentliche Sicherheit gefährdet sei.

Und das trifft nach Ansicht des Verwaltungsgerichts im Fall der Syrerin nicht zu. Das Gericht argumentiert, dass die Verteilung der ausländischen Bürger auf die Kantone zwar ein «massgebliches öffentliches Interesse» darstelle. Im Fall der jungen Frau sei es jedoch unverhältnismässig, ihr aufgrund ihrer Erwerbslosigkeit den Kantonwechsel zu verweigern. «Zugunsten der Eheleute» spreche auch, «dass beide erwerbstätig sein wollen und dies aufgrund ihres Alters und ihrer Gesundheit auch realistisch ist». Der Ehemann arbeitet demnach auf Stundenlohn-Basis und ist ebenfalls auf Sozialhilfe angewiesen.

Und nun? Jetzt ist das Migrationsamt angewiesen, dem Antrag der Syrerin auf Kantonwechsel stattzugeben. Die junge Frau und ihr Ehemann dürfen nun also zusammenleben.