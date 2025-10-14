«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Hägglingen AG «Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst

Samuel Walder

14.10.2025

Das Restaurant Maiengrün in Hägglingen AG schliesst die Tore.
Das Restaurant Maiengrün in Hägglingen AG schliesst die Tore.
Google Maps

Zehn Jahre lang war das Restaurant Maiengrün ein Ort der Begegnung – nun steht es still. Nach einem Streit mit der Gemeinde Hägglingen zieht Wirt Roland Lämmli die Reissleine und verkauft. Der Grund: ein Parkplatz und verletzter Stolz.

Samuel Walder

14.10.2025, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das beliebte Ausflugsziel Restaurant Maiengrün in Hägglingen bleibt nach einem Streit mit der Gemeinde geschlossen; Wirt Roland Lämmli will den Betrieb endgültig verkaufen.
  • Auslöser war ein Konflikt um einen Wohnmobilparkplatz, den Lämmli während der Pandemie errichtet hatte und trotz Aufforderungen der Gemeinde nicht entfernte.
  • Nach zehn Jahren erfolgreicher Führung und grossem Engagement – etwa beim Bau eines Spielplatzes – zieht sich der Wirt nun im Pensionsalter zurück. Die Zukunft des Restaurants ist ungewiss
Mehr anzeigen

Was einst als lauschiges Gatro-Paradies für Wanderer, Familien und Velofahrer galt, ist verstummt: Das beliebte Ausflugsziel Restaurant Maiengrün hat seit über zwei Monaten die Türen verriegelt. Und das nicht etwa wegen fehlender Gäste – sondern wegen eines handfesten Streits mit der Gemeinde, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Schon die Botschaft auf der Tafel vor dem Haus lässt aufhorchen: «Geschlossen! Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen.» Eine Ansage mit Nachhall. Wirt Roland Lämmli sagt gegenüber der «Aargauer Zeitung»: «Ich werde das Restaurant nicht mehr öffnen, sondern verkaufen.»

Zehn Jahre Leidenschaft – ein abruptes Ende

Ein Paukenschlag, denn Lämmli hat sich in den letzten zehn Jahren eine treue Stammkundschaft aufgebaut. 2015 übernahm er das Restaurant auf dem Hägglinger Hausberg – zunächst als Pächter, seit 2019 als Eigentümer. Seine Gastfreundschaft wurde sogar von der renommierten Gilde etablierter Schweizer Gastronomen gewürdigt. Doch nun ist Schluss.

Der Grund: Ein schwelender Konflikt rund um einen Wohnmobilparkplatz, den Lämmli während der Corona-Pandemie eingerichtet hatte – direkt vor dem Restaurant, nahe dem Maiengrünturm. Die Bauten blieben auch nach der Pandemie stehen. Das passte weder dem Turmverein noch der Gemeinde.

Gemeinde stellte sich quer

Gemeindeammann Franz Schaad betont in der «Aargauer Zeitung»: «Wir haben Roland Lämmli mehrmals aufgefordert, den Parkplatz für die Besucher des Turmes wieder freizugeben. Es besteht eine Dienstbarkeit.» Doch statt Einlenken ging der Streit weiter. Die Fronten verhärteten sich, der Fall landete vor dem Friedensrichter. Für Lämmli offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

«Ich lasse mich nicht gängeln», so der Wirt. Obwohl er eigentlich über das Pensionsalter hinaus weiterarbeiten wollte, zieht er jetzt einen Schlussstrich. Die letzten Bankette wurden noch durchgeführt – dann war endgültig Schluss. «Ich habe letzte Woche das Pensionsalter erreicht, deshalb höre ich nun auf und verkaufe die Liegenschaft», sagt er.

Ein Mann mit Herz für Kinder

Nicht nur kulinarisch hat sich Lämmli verdient gemacht: Auch den Spielplatz vor dem Restaurant sanierte er in Eigeninitiative. Das marode Gelände verwandelte er gemeinsam mit regionalen Unterstützern in einen Ort zum Toben und Verweilen – ein weiteres Beispiel für sein Engagement fernab des Kochtopfs.

Wie geht es weiter?

Was aus dem traditionsreichen Gasthaus wird, ist derzeit offen. Lämmli bestätigt: «Es gibt einige Interessenten.» Ob das Maiengrün jedoch weiterhin als Restaurant geführt wird, steht in den Sternen.

Meistgelesen

«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Kinderleiche in Deutschland gefunden – Ist es der vermisste Fabian (8)?
Berichte über Erschiessungen in Gaza +++ «Seltsamster Gast»: Was macht Fifa-Präsident bei Friedensgipfel?
Trump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»
Elvedi als Fels in der Brandung und die Suche nach dem Embolo-Ersatz

Mehr aus dem Ressort

Landwirtschaft. Nationalratskommission lehnt die Ernährungsinitiative ab

LandwirtschaftNationalratskommission lehnt die Ernährungsinitiative ab

Polizei warnt vor Sekundenschlaf. Junge Lenkerin (18) nickt am Steuer ein und prallt gegen Leitplanke

Polizei warnt vor SekundenschlafJunge Lenkerin (18) nickt am Steuer ein und prallt gegen Leitplanke

Möglichkeit bleibt oft ungenutzt. Nur wenige Mieter verlangen tiefere Mieten – Sparpotential bleibt ungenutzt

Möglichkeit bleibt oft ungenutztNur wenige Mieter verlangen tiefere Mieten – Sparpotential bleibt ungenutzt

Videos aus dem Ressort

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.

14.10.2025

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Vor 25 Jahren riss ein Erdrutsch in Gondo 13 Menschen aus dem Leben und zerstörte ein ganzes Dorf. So berichtete die SRF-«Rundschau» am 18. Oktober 2000.

14.10.2025

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Ein kilometerlanger Ölfilm im Kanal, Dieselgeruch in der Luft – am Freitag wurden die Folgen des Unfalls auf dem Militärflugplatz Meiringen deutlich sichtbar. Jetzt ermitteln Justiz und Behörden.

11.10.2025

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Mehr Videos