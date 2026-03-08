Die Walliser Staatsanwältin Catherine Seppey hat derzeit viel zu tun. Keystone/Cyril Zingaro (Archivbild)

Walliser Justiz am Anschlag: Weil Staatsanwältin Catherine Seppey mit dem aufwendigen Fall eines mutmasslichen Betrugs beschäftigt ist, drohen die Ermittlungen zu Crans-Montana zu kurz zu kommen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einem Medienbericht zufolge blockiert ein aufwendiger Prozess um mutmasslichen Weinbetrug die Ermittlungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana.

Die Walliser Staatsanwältin Catherine Seppey leitet die Untersuchungen zu beiden Fällen.

Hinzu kommt, dass die Anwältin des Beschuldigen im Weinbetrugs-Fall auch die Barbetreiberin Jessica Moretti vertritt. Mehr anzeigen

Die verheerende Brandkatastrophe in Crans-Montana wird die Gerichte wohl noch lange beschäftigen. Jetzt wird bekannt: Die Walliser Justiz ist offenbar bereits am Limit. Denn der Prozess gegen den mutmasslichen Weinbetrüger Sébastien Bonvin verzögert die Ermittlungen zum Brandfall von Crans-Montana, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach leitet die zuständige Staatsanwältin Catherine Seppey neben den Ermittlungen zum Brand auch den aufwendigen Betrugsprozess in Sitten, zu dem jahrelang ermittelt wurde.

In dem Fall geht es um mutmasslich nicht existierende oder nicht gelieferte Luxusweine der Firma Private Finance Partners SA, die später Konkurs anmelden musste. Weil auch Spitzengastronomen zu den Kunden zählten, wird der Fall weltweit beachtet. Die angeblich seltenen Weine kosteten bis zu 36’000 Franken pro Flasche.

«Es herrscht Chaos»

Dem Bericht zufolge kommt es auch deshalb zu Verzögerungen, weil Bonvin oder seine Verteidigerin zeitweise krank waren. Zudem vertrete die Anwältin auch die Barbetreiberin Jessica Moretti.

Wie es weiter heisst, könne Staatsanwältin Catherine Seppey wegen des Betrugs-Falls derzeit keine Befragungen zu Crans-Montana tätigen. Diese würden von der Polizei durchgeführt.

Die fehlenden Kapazitäten der Walliser Justiz werden indessen von Opferanwalt Sébastien Fanti scharf kritisiert. «Das ist eine Katastrophe, es herrscht Chaos», sagt er dem «Tages-Anzeiger». Die Verzögerungen seien ein Beweis, dass die Walliser Justiz nicht über die notwendigen Ressourcen verfüge. «So wird ein Teil beim Verfahren von Sébastien Bonvin verjähren, und ich denke, dass dies auch für die meisten Fakten von Crans-Montana gelten wird», erklärt der Anwalt.