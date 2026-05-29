Noch zwei Pässe zuWeitere Alpenpässe in der Schweiz wieder geöffnet
SDA
29.5.2026 - 12:24
Mit dem Furka-, dem Grimsel- und dem Nufenenpass sind am Freitag drei weitere Schweizer Alpenübergänge nach der Wintersperre wieder geöffnet worden. Noch geschlossen waren der Susten- und der Grosse St. Bernhardpass.
Keystone-SDA
29.05.2026, 12:24
29.05.2026, 14:00
SDA
Der 2429 Meter hoch gelegene Furkapass war am Freitag ab 09.00 Uhr wieder befahrbar, wie der Kanton Uri mitteilte. Die Passstrasse führt von Realp UR ins Obergoms und verbindet den Kanton Uri mit dem Wallis.
Auch der 2164 hohe Grimselpass zwischen Innertkirchen BE und Gletsch VS wurde wieder geöffnet, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) schrieb. Aufgehoben wurde die Wintersperre am Freitag schliesslich auch am 2478 hohen Nufenenpass zwischen Ulrichen VS und Airolo TI.
Von den 77 wichtigsten Pässen der Schweiz waren laut TCS am Freitag nur noch der Sustenpass (2234 M.ü.M) zwischen Innertkirchen BE und Wassen UR sowie der Grosse St. Bernhardpass (2469 m), der das Unterwallis von Martigny aus mit Aosta in Italien verbindet.
Bereits auf das Auffahrts- und Pfingstwochenende hin waren wichtige Alpenübergänge ins Tessin, insbesondere die Gotthardpassstrasse zwischen Andermatt UR und Airolo TI (2108 M.ü.M) wieder geöffnet worden.
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