Neue Vorwürfe gegen BandenmitgliedÜberraschende Wende im «Wolfsrudel»-Fall – Gericht setzt Extra-Verhandlung an
Helene Laube
10.6.2026
Die Aargauer Staatsanwaltschaft wirft einem der Beschuldigten im «Wolfsrudel»-Fall mehrfache Vergewaltigung vor. Das Bezirksgericht hat deshalb für den heutigen Mittwoch überraschend einen zusätzlichen Verhandlungstag angesetzt.
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Keystone-SDA, Redaktion blue News
10.06.2026, 08:04
Helene Laube
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Überraschung im Verfahren gegen die «Wolfsrudel»-Bande: Das Bezirksgericht Rheinfelden AG hat für den heutigen Mittwoch überraschend einen zusätzlichen Verhandlungstag angesetzt.
Grund ist eine nachträglich eingereichte Anklage wegen mehrfacher Vergewaltigung gegen einen der drei Hauptbeschuldigten.
Ende April begann der Prozess gegen die fünf jungen Schweizer der «Wolfsrudel»-Bande, die über Jahre hinweg eine Serie von Straftaten begangen haben soll.
Den drei Hauptbeschuldigten werden mehrere Dutzend Delikte vorgeworfen: Es geht unter anderem um Glasfaser-Sabotagen, Brandstiftung, Erpressung und den versuchten Online-Verkauf von Kinderpornografie.
Im Verfahren gegen das Aargauer «Wolfsrudel» hat das Bezirksgericht Rheinfelden laut der «Aargauer Zeitung» für den heutigen Mittwoch überraschend einen zusätzlichen Verhandlungstag angesetzt. Grund sei eine nachträglich eingereichte Anklage wegen mehrfacher Vergewaltigung gegen einen der drei Hauptbeschuldigten.
Die Staatsanwaltschaft werfe dem heute 21-Jährigen vor, seine damalige Freundin zwischen November 2023 und Februar 2024 siebenmal vergewaltigt und einmal sexuell genötigt zu haben. Wegen der Zusatzanklage erhöhe die Staatsanwaltschaft die beantragte Freiheitsstrafe von sechs auf acht Jahre.
Mehrere Dutzend Delikte begangen
Ende April begann der Prozess gegen die die fünf jungen Männer, die ihre Bande «Wolfsrudel» nannten: Sie sollen im Aargau über Jahre hinweg mehrere Dutzend Straftaten begangen haben. Sie sollen unter anderem Glasfaserkabel sabotiert, Cyberangriffe begangen sowie Diebstähle, Brandstiftungen und Erpressungen verübt haben. Die Bande brach zudem in Militärbunker ein, entwendete unter anderem eine Kalaschnikow, fälschte Ausweise, legte Brände und versuchte, online Kinderpornografie zu verkaufen.
Das Urteil wird voraussichtlich am Donnerstagnachmittag, den 11. Juni 2026, erwartet.
Es gilt die Unschuldsvermutung.
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