Sohn von Muammar al-Gaddafi will Asyl in der Schweiz

Hannibal Gaddafi, einst Auslöser einer diplomatischen Krise zwischen der Schweiz und Libyen, ersucht nun aus einem libanesischen Gefängnis um Asyl in Genf. Die Ironie der Geschichte könnte nicht grösser sein.

Vor 15 Jahren sorgte Hannibal Gaddafi für eine schwere diplomatische Krise zwischen der Schweiz und Libyen. Heute sitzt er in einem libanesischen Gefängnis – und sucht Asyl in der Schweiz. Das berichtet der «Blick».

Der Sohn des ehemaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi – der 2011 gestürzt wurde – hofft auf Hilfe aus Genf, der Stadt, die er 2008 nach seiner Verhaftung verlassen musste.

Im Juli 2008 wurde Hannibal Gaddafi in Genf festgenommen. Der Grund dafür: Er wurde verdächtigt, zwei Hausangestellte misshandelt zu haben. Die Reaktionen aus der libyschen Hauptstadt Tripolis waren brutal: Drohungen, Kürzungen bei Öllieferungen, Verhaftungen, die Schliessung der Schweizer Botschaft. Das Regime drohte, «die Schweiz in Schutt und Asche zu legen».

Der Diktator liess sogar zwei Schweizer Geschäftsleute festnehmen. Sie sassen monatelang im Land fest und wurden quasi als Geiseln gehalten. Der damalige Bundespräsident Hans-Rudolf Merz reiste nach Libyen, um sich zu entschuldigen, kehrte jedoch ohne Erfolg zurück.

Seit 2015 ohne Gerichtsverfahren in Haft

Heute hat der Gaddafi-Clan keinen Staat, keine Armee und keine Botschaften mehr. Und Hannibal Gaddafi wird seit 2015 im Libanon ohne Gerichtsverfahren festgehalten – im Zusammenhang mit dem Verschwinden des schiitischen Imams Musa Sadr im Jahr 1978. Doch der Gaddafi-Sohn war zum Zeipunkt des Vorfalls drei Jahre alt.

Offiziell ist der Libyer wegen «Zurückhaltens von Informationen» angeklagt. Doch seine Anwälte, seine Frau, seine beiden Kinder und seine Schwester werfen den Behörden eine willkürliche Inhaftierung vor, die aus Rache und politischem Druck resultiere.

Für die Schweiz ist der Name Hannibal Gaddafi wohl mit Demütigung und staatlicher Erpressung verbunden. Doch nun will er zurück in die Schweiz. Er will Asyl in Genf beantragen, wo er einst ein luxuriöses Leben führte.

Sein Anwalt, das Eidgenössische Aussendepartement (EDA) und das Staatssekretariat für Migration (SEM) wollten gegenüber «Blick» keine Auskunft geben über die Asylbemühungen. Das SEM betont jedoch, dass jedes Asylgesuch individuell geprüft wird.

Schutz mehrerer internationalen Rechtsinstrumente

In den letzten Monaten haben Gaddafis Angehörige ihre diplomatischen Bemühungen verstärkt, um auf seine Inhaftierung aufmerksam zu machen. Sie wandten sich an internationale Persönlichkeiten wie US-Präsident Donald Trump und UNO-Generalsekretär António Guterres.

Als Gefangener ohne fairen Prozess und potenziell unmenschlicher Behandlung ausgesetzt, könnte Hannibal Gaddafi theoretisch den Schutz mehrerer internationaler Rechtsinstrumente geniessen – darunter auch jenen der Genfer Konventionen.

Die Entscheidung, ob Gaddafi Asyl bekommt, liegt bei dem Land, in dem er den Antrag stellt – das ist für ihn ein Nachteil. Ausserdem ist die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort schwierig, weil er weit weg ist. Solange der Streit um den schiitischen Geistlichen nicht gelöst ist, wird sich daran wohl nichts ändern.