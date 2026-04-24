Die Britin Wendy Duffy will in der Schweiz sterben. Sebastian Kahnert/dpa

Die 56-jährige Britin Wendy Duffy will am Freitag in einer Schweizer Sterbeklinik ihr Leben beenden. Die körperlich gesunde Frau aus dem englischen County West Midlands hatte seit dem Tod ihres einzigen Sohns Marcus vor vier Jahren nach eigenen Angaben jeden Lebenswillen verloren.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 56-jährige Britin Wendy Duffy hat am 24. April in einer Schweizer Sterbehilfeklinik ihr Leben beendet – nicht wegen einer körperlichen Krankheit, sondern wegen des anhaltenden Schmerzes nach dem Tod ihres einzigen Sohns Marcus.

Trotz jahrelanger Therapie und Medikamente fand sie nach eigenen Angaben keinen Weg zurück ins Leben; einen früheren Suizidversuch hatte sie bereits hinter sich.

Der Fall wirft grundsätzliche Fragen zur Sterbehilfe bei psychischem Leid auf und löste in Grossbritannien eine breite Debatte aus. Mehr anzeigen

Marcus war 23 Jahre alt, als er nach einer Partynacht verkatert auf dem Sofa seiner Mutter einschlief und dabei erstickte. Wendy Duffy hatte alles in die Erziehung ihres Sohnes investiert – sie zog ihn allein gross, arbeitete in der Pflege und sparte, um ihm ein schönes Leben zu ermöglichen. Sein Tod war der Zusammenbruch ihrer Welt.

In einem Interview mit der britischen «Daily Mail» schilderte sie die Jahre danach: Therapien, Antidepressiva, ein geregelter Alltag – nichts habe geholfen. «Man kann alle Pillen nehmen und zu allen Therapiesitzungen der Welt gehen. Aber am Ende können sie dir nicht helfen», sagte sie. Jeden Abend habe sie allein gesessen und innerlich mit Marcus gesprochen.

Allein in die Schweiz

Wendy Duffy reiste ohne Begleitung in die Sterbehilfeklinik – bewusst, um ihre Familie vor möglichen rechtlichen Konsequenzen wegen Beihilfe zum Suizid zu schützen. Ihre Geschwister erfuhr von ihrer Ankunft in der Klinik erst durch einen Abschiedsanruf. Die Familie war zwar informiert, aber nicht einverstanden mit ihrer Entscheidung.

Ihre letzten Wünsche hatte sie sorgfältig geplant: Auf dem Sterbebett wollte sie ein T-Shirt ihres Sohnes Marcus tragen, das sie aufbewahrt hatte. Das Fenster sollte offen stehen. Als letztes Lied wünschte sie sich «Die With a Smile» von Lady Gaga und Bruno Mars. Ihren Besitz wollte sie zugunsten eines Tierschutzvereins hinterlassen; ihre Asche soll zusammen mit jener von Marcus an einer Parkbank verstreut werden.

Der Fall Duffy berührt eine der schwierigsten ethischen Debatten rund um die Schweizer Sterbehilfepraxis: Wendy Duffy litt nicht an einer unheilbaren körperlichen Krankheit, sondern an einem tiefen, anhaltenden Trauerschmerz.

Die Schweizer Sterbehilfeorganisationen prüfen solche Gesuche nach eigenen Angaben sorgfältig – ob und unter welchen Voraussetzungen psychisches Leid als Grundlage für Sterbehilfe anerkannt wird, ist gesellschaftlich und juristisch weiterhin umstritten.