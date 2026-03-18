Das Schweizer Schuldenrecht sieht eigentlich die Betreibung für unbezahlte Rechnungen vor. Bild: Keystone

Eine vergessene Rechnung kann teuer werden, wenn ein Inkassobüro ins Spiel kommt. Der Ständerat berät heute, ob die oft überrissenen Zusatzgebühren endlich begrenzt werden sollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz verlangen Inkassofirmen oft überrissene Gebühren – aus kleinen Schulden werden schnell hohe Beträge.

Der Ständerat entscheidet am Mittwoch, ob solche Kosten gesetzlich begrenzt werden sollen.

Der Bundesrat ist dagegen: Eine Deckelung würde die Abzocke indirekt legitimieren.

Konsumentenschützer raten Betroffenen, nur die eigentliche Rechnung plus Zinsen zu zahlen und überhöhte Gebühren schriftlich zu bestreiten. Mehr anzeigen

Ein vergessenes Handy-Abo, eine alte Zahnarztrechnung – und plötzlich steckt eine hohe Rechnung im Briefkasten. Absender: ein Inkassobüro. Statt den fehlenden 80 Franken fordert es fast 400 Franken. Dazu Fantasiegebühren mit klingenden Namen wie «Bonitätsprüfung» oder «Adressverfolgungskosten». Genau damit will jetzt ein Politiker Schluss machen.

Am Mittwoch befasst sich der Ständerat mit einem Vorstoss von Vincent Maitre, Mitte-Nationalrat aus Genf. Seine Idee: Inkassofirmen sollen ihre Zusatzgebühren endlich begrenzen müssen. Denn häufig treiben solche Büros mit überzogenen Forderungen Schulden in die Höhe. Der Nationalrat hat den Vorschlag bereits gutgeheissen, nun ist die zweite Kammer am Zug.

Bundesrat nimmt Stellung zu Inkasso-Gebühren

Die Sache hat aber einen Haken: Die Mehrheit der Ständeratskommission und auch der Bundesrat stellen sich gegen Maitres Plan. Ihre Argumentation: Schon heute dürften Inkassofirmen solche Zuschläge gar nicht verlangen. Wer das gesetzlich deckeln würde, mache Unrecht quasi salonfähig.

Wörtlich schreibt der Bundesrat zum Vorstoss: «Mit der verlangten Regelung würden Gebühren, die nach geltendem Recht nicht als Schadensposten zugelassen und somit nicht geschuldet sind, zwar betragsmässig begrenzt, aber im Grundsatz legitimiert.»

Auf deutsch: Eine Obergrenze würde zwar die Abzocke mit unbezahlten Rechnungen einschränken, sie wäre aber neu erlaubt.

OR 106: Verzugsschaden ist klar geregelt

Rechtlich ist die Sache klar geregelt. Laut Artikel 106 des Obligationenrechts dürfen Firmen und andere Gläubiger nur dann einen sogenannten «Verzugsschaden» verlangen, wenn ein echter, nachweisbarer Schaden entstanden ist. In der Praxis kommt das kaum je vor. Das Bundesgericht urteilte 2022 in einem Fall deutlich: Wer unberechtigte Inkassokosten einfordert und mit einer Betreibung droht, riskiert sogar eine Strafanzeige – wegen versuchter Erpressung.

Trotzdem läuft das Geschäft weiter. Inkasso-Unternehmen schreiben im behördlichen Ton, mahnen mit Fristen und Paragrafen. Viele zahlen lieber sofort, um Ruhe zu haben.

Der Konsumentenschutz mahnt jedoch: Nur die Hauptforderung begleichen, plus den Verzugszins von fünf Prozent und allenfalls vereinbarte Mahngebühren. Den Rest schriftlich bestreiten – und falls eine Betreibung kommt, sofort Teilrechtsvorschlag einlegen.