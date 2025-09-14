Haldengut Auf dem Haldengut-Areal in Winterthur erwachen alte Maschinen zu neuem Leben. So etwa diese Flaschenabfüllmaschine … Bild: blue News … oder der Hebekran «Silo Sepp». Bild: blue News Das Team aus Freiwilligen wird von den beiden Restauratorinnen Alexandra Lefebvre und Elodie Granget fachlich begleitet und angeleitet. Bild: Museum Schaffen Dabei haben sie unter anderem mit Holzwürmern zu kämpfen, die unverkennbare Spuren hinterlassen. Bild: blue News Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Maschinen in Quarantäne von Schadstoffen wie Asbest befreit. Bild: blue News Historikerin Nadia Pettannice demonstriert, wie mit «Rosy» früher Partydosen abgefüllt wurden. Bild: blue News Ob diese Gummistiefel-Vorläufer irgendwann wohl wieder im Trend sind? Bild: blue News Der Star der Ausstellung: die Hefebirne «Yeastina». Bild: blue News Selbst eine Eis-Schreddermaschine war einst im Einsatz. Bild: blue News Beim Abfüllen von Flaschen musste das Druckmass stets genau beobachtet werden. Bild: blue News Haldengut-Mitarbeitende haben um 2009 die historische Sammlung inventarisiert und dokumentiert. Diese Vorarbeit bildet die Datengrundlage für die Objektreinigung. Bild: Museum Schaffen Bereits in den frühen 1930er-Jahren produzierte Haldengut alkoholfreie Biere. Bild: blue News Das erste alkoholfreie Bier der Schweiz war indes das «Perplex» aus dem Jahr 1908. Die Konsumenten liess das Gebräu ebenfalls perplex zurück: Es verschwand nach fünf Jahren wieder vom Markt. Bild: blue News Die drei Spundapparate «Tres Matadores» aus der Brauerei Haldengut waren legendär. Ihre Aufgabe war der Ablass von CO 2 . Ihre Dienste waren so eindrücklich, dass man ihnen sogar ein eigenes Bier widmete. Bild: blue News Bevor die ersten Lastwagen auf das Fabrikgelände kamen, waren Pferde für die Schwerarbeit zuständig. Um diese zu kämmen, brauchte es entsprechendes Werkzeug. Bild: blue News Haldengut Auf dem Haldengut-Areal in Winterthur erwachen alte Maschinen zu neuem Leben. So etwa diese Flaschenabfüllmaschine … Bild: blue News … oder der Hebekran «Silo Sepp». Bild: blue News Das Team aus Freiwilligen wird von den beiden Restauratorinnen Alexandra Lefebvre und Elodie Granget fachlich begleitet und angeleitet. Bild: Museum Schaffen Dabei haben sie unter anderem mit Holzwürmern zu kämpfen, die unverkennbare Spuren hinterlassen. Bild: blue News Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Maschinen in Quarantäne von Schadstoffen wie Asbest befreit. Bild: blue News Historikerin Nadia Pettannice demonstriert, wie mit «Rosy» früher Partydosen abgefüllt wurden. Bild: blue News Ob diese Gummistiefel-Vorläufer irgendwann wohl wieder im Trend sind? Bild: blue News Der Star der Ausstellung: die Hefebirne «Yeastina». Bild: blue News Selbst eine Eis-Schreddermaschine war einst im Einsatz. Bild: blue News Beim Abfüllen von Flaschen musste das Druckmass stets genau beobachtet werden. Bild: blue News Haldengut-Mitarbeitende haben um 2009 die historische Sammlung inventarisiert und dokumentiert. Diese Vorarbeit bildet die Datengrundlage für die Objektreinigung. Bild: Museum Schaffen Bereits in den frühen 1930er-Jahren produzierte Haldengut alkoholfreie Biere. Bild: blue News Das erste alkoholfreie Bier der Schweiz war indes das «Perplex» aus dem Jahr 1908. Die Konsumenten liess das Gebräu ebenfalls perplex zurück: Es verschwand nach fünf Jahren wieder vom Markt. Bild: blue News Die drei Spundapparate «Tres Matadores» aus der Brauerei Haldengut waren legendär. Ihre Aufgabe war der Ablass von CO 2 . Ihre Dienste waren so eindrücklich, dass man ihnen sogar ein eigenes Bier widmete. Bild: blue News Bevor die ersten Lastwagen auf das Fabrikgelände kamen, waren Pferde für die Schwerarbeit zuständig. Um diese zu kämmen, brauchte es entsprechendes Werkzeug. Bild: blue News

Jahrzehntelang lagen sie im Untergrund verborgen – nun kehren sie ins Licht zurück: In Winterthur werden derzeit vergessene Maschinen und Geschichten der Brauerei Haldengut wieder lebendig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Winterthurer Haldengut-Areal wurden historische Brauereimaschinen für die Ausstellung «ObjektWerkStadt» geborgen und gereinigt, um die lokale Industriekultur sichtbar zu machen.

Die Ausstellung beleuchtet neben der Technik auch die aufwändige Restaurierung und Gefahrenanalyse der teils schadstoffbelasteten Objekte.

Mit der interaktiven Web-App «Wintidings» erhalten die Exponate eigene Persönlichkeiten und erzählen ihre Geschichte. Mehr anzeigen

Ihre Arbeit ist längst getan. Seit Jahrzehnten setzen sie nur noch Staub an. Damit ist nun Schluss: Diese Woche wurden auf dem Winterthurer Haldengut-Areal alte und längst ausrangierte Maschinen aus dem Brauerei-Untergrund geholt. Der Grund: Die Ausstellung «ObjektWerkStadt» im Museum Schaffen.

In einer gross angelegten Reinigungsaktion sind rund ein Dutzend massive Maschinen und Geräte sowie hunderte Originalobjekte der alten Brauerei Haldengut gereinigt worden. «Wir möchten Industriekultur feiern und mit der Bevölkerung über die Bedeutung von Firmenarchiven für die städtische Identität diskutieren», sagt Nadia Pettannice, Historikerin und Gastkuratorin der «ObjektWerkStadt».

Zu den Ausstellungsstücken zählen etwa ein Hebekran, eine Eis-Schreddermaschine oder eine Partydosen-Abfüller. Der Öffentlichkeit wird ein bedeutendes Stück Schweizer Brauereigeschichte zugänglich gemacht.

Kampf gegen Schadstoffe

Neben den Maschinen rückt die Ausstellung auch die oft verborgene Arbeit am Kulturgut ins Zentrum: Gefahrstoffanalysen, Restaurierungen, Recherchen. Dabei dürfen die 17 Freiwilligen auf die Hilfe von zwei Restauratorinnen zählen. «Ich dachte erst, wir hätten es vor allem mit Schimmel zu tun. Dann stellte sich heraus: die Gefahren reichen von Holzwürmern über Schwermetalle bis hin zu Asbest», erklärt Pettannice.

Die Geschichte der Brauerei Haldengut reicht bis ins Jahr 1843 zurück, 1994 wurde sie von Heineken übernommen. «Als Vertreter der Marke Haldengut ist es uns ein besonderes Anliegen, die über 180-jährige Brautradition in Winterthur zu würdigen», sagt Raphael Wermuth, Corporate Affairs Manager Heineken Switzerland.

«Seid ihr denn alle betrunken?»

Nadia Pattannice ist tief in die Firmengeschichte eingetaucht – und dabei über so manch amüsante Anekdote gestolpert.

So habe der Brauerei einst die Versicherung gekündigt, weil so viele Unfälle passierten. «Seid ihr denn alle betrunken?», habe die Versicherung gefragt. Firmenpatron Fritz Schoellhorn habe damals verneint. Die Realität sah anders aus: Früher war der Haustrunk – 6 Liter Bier pro Tag – ein Lohnbestandteil. «Und die Flaschen haben den Weg meist nicht bis nach Hause gefunden», erzählt Pettannice.

Später war Haldengut die erste Brauerei, die den Arbeitern statt des Haustrunks mehr Geld anbot. Pettannice: «Fast alle entschieden sich für mehr Lohn. Das Bier wurde einfach geklaut.»

Objekte buhlen um Swipe

Am 14. September 2025 eröffnet «ObjektWerkStadt» im Museum Schaffen. Nur drei der Maschinen dürfen in die grosse Folgeausstellung «Erinnerungstank Haldengut» einziehen, die ab April 2026 bis im Frühjahr 2027 stattfindet.

Um die Gunst des Publikums buhlen die Maschinen dabei auch auf neumodische Art und Weise: mittels Objekt-Tinder. Die kostenlose Web-App «Wintidings» entstand in Zusammenarbeit mit dem Berliner Start-Up Homo Ludens GmbH und kommt erstmals in der Schweiz zum Einsatz kommt.

«Was nur im Lager steht, ist tot»

Jedes Objekt erhält dabei ein eigenes Profil, eine Persönlichkeit und eine Lebensgeschichte. So erzählt etwa «Brunhild», die eiserne Eiszange der Brauerei, von ihren Einsätzen beim Eis ernten im Klöntalersee und den Walcheweihern für die Bierkühlung – und lästert charmant über die modernen Kühlschränke, die sie einst arbeitslos machten.

«‹Wintidings› bietet uns die Möglichkeit, die Objekte zum Reden zu bringen», sagt Pettannice. Auf diese Weise werde Geschichte interaktiv erlebbar. «Steht etwas nur im Lager, ist es ein toter Gegenstand», so Pettannice. Nicht so in Winterthur, dort erwachen totgeglaubte Maschinen zu neuem Leben.

