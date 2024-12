mir völlig unverständlich, warum man solche dinge nicht direkt bei der betreffenden firma, hier also coop regelt, sondern auf irgend einer fremden homepage. ich begreife sowas nicht. und sich nachher beschweren, noch viel weniger. ein ähnliches "spiel" bei der autobahnvignette. statt direkt beim bund diese zu kaufen, sondern sonst irgendwo im WWW und dann sich beklagen, weil es teurer ist? klar sind das gaunereien, die auch mal abgestellt werden sollten. aber man könnte ja auch einfach mal das gehirn einschalten und nicht einfach irgendwo was anklicken. mein mitleid hällt sich also in sehr engen grenzen.

Kermit82