Die Autobahnraststätte Würenlos liegt westlich von Zürich auf dem Gebiet der Gemeinde Würenlos AG. Archivbild: Keystone

Busparkplätze bei der Raststätte in Würenlos werden regelmässig von Autos und Lastwagen besetzt. Für Reisebusse führt das zunehmend zu Problemen im Betrieb. Nun greift ein Gericht ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Raststätte Würenlos werden Busparkplätze neu per Gerichtsbeschluss geschützt.

Grund: Die Parkplätze werden oft von Unberechtigten blockiert.

Verstösse gegen das Verbot des Bezirksgerichts Baden können mit Bussen bis zu 2000 Franken geahndet werden. Mehr anzeigen

Die Autobahnraststätte «Fressbalken» Würenlos verschärft die Regeln: Weil Busparkplätze immer wieder von unberechtigten Fahrzeugen blockiert werden, greift nun ein gerichtliches Verbot, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Das Bezirksgericht Baden hat demnach entschieden, dass dort künftig nur noch berechtigte Fahrzeuge parkieren dürfen – bei Verstössen drohen Bussen von bis zu 2000 Franken.

Hintergrund sind anhaltende Probleme im Betrieb. «Wir haben zahlreiche Autofahrer und Lastwagen, welche die Busparkplätze regelmässig blockieren», erklärt die H&B Real Estate AG, die die Raststätte im Auftrag der Eigentümerin Bovida AG bewirtschaftet, auf Anfrage der «AZ». Besonders zu Stosszeiten und an Feiertagen spitze sich die Lage zu, «aber auch bei weniger Betrieb häufen sich die Fälle».

Sicherheitspersonal reichte nicht aus

Für die Raststätte hat das konkrete Konsequenzen: Reisebusse finden teils keine Parkplätze mehr und müssen auf Flächen, die eigentlich für Personenwagen reserviert sind, ausweichen. Dabei sind die Cars auf Stopps angewiesen, um gesetzliche Ruhezeiten einzuhalten und Passagieren Pausen zu ermöglichen.

Frühere Massnahmen wie Sicherheitspersonal, das Falschparkierer wegwies, reichten gemäss Bericht nicht aus. Das Verbot, das bereits im Dezember 2025 erlassen und im April veröffentlicht wurde, gilt für mehrere Parzellen entlang der A1 und ist auf 20 Jahre befristet. Es richtet sich ausdrücklich auch gegen Lastwagen, für die eigene Parkzonen vorgesehen sind.

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