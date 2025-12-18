An der Berufsschule Aarau werden Regelverstösse mit Geldstrafen geahndet. Google Maps

Zehn Franken für fehlende Hausaufgaben, 90 für einen Fehltag: Die Berufsschule Aarau belegt Regelverstösse mit Bussen. Während die Schule das System verteidigt, sprechen Betroffene von «Frechheit».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Berufsschule Aarau werden Schüler für Regelverstösse wie vergessene Sportsachen oder Zuspätkommen mit Geldbussen belegt.

Schüler kritisieren das System als unverhältnismässig.

Die Schulleitung verteidigt die Bussen als konsequente Umsetzung der Schulordnung. Mehr anzeigen

«Ist das rechtlich korrekt?», fragt ein Vater in der Facebook-Gruppe «Rechtsberatung Schweiz». Der Grund: Sein Sohn habe beim Sportunterricht an der Berufsschule Aarau (BSA) ein Handtuch vergessen und daraufhin eine Disziplinarstrafe bekommen – mit dem Hinweis, das Zeugnis gebe es erst nach dem Bezahlen.

Vor Ort erzählen mehrere Lernende gegenüber «20 Minuten» von ähnlichen Erfahrungen. So musste etwa ein Schüler schon mehrfach zehn Franken zahlen – etwa wegen fehlender Hausaufgaben, vergessener Sportsachen oder eines Laptop-Kabels. Auch Zuspätkommen kostet. «Wenn man den ganzen Tag fehlt, sind das 90 Stutz», wird der 17-Jährige zitiert. Die Strafen ärgern ihn: «Wir verdienen sonst schon fast kein Geld.»

Ein weiterer Schüler findet die Praxis überzogen: «Sie sind eine Frechheit», sagt der 20-Jährige zu «20 Minuten» über die Bussen. Dass man zehn Franken zahlen müsse, wenn man mal den Taschenrechner vergisst, sei ein No-Go. Für ihn gehe das Ziel der Disziplin an der Realität vorbei.

Schule verteidigt Vorgehen

Andere sehen das differenzierter. Zwei 17-Jährige finden Bussen für nur teilweise erledigte Hausaufgaben übertrieben, befürworten aber Strafen für Dreck. «Wer auf den Boden spuckt, kriegt 50 Franken.»

Die Schule verteidigt das Vorgehen. Rektorin Margret Baumann sagt zu «20 Minuten»: «Verstösst jemand wiederholt gegen die Schulordnung, hat dies unweigerlich eine Busse zur Folge.» Bei Nichtzahlung gebe es Mahnungen, und «wir händigen das Zeugnis in Papierform nicht aus» – es könne aber selbst ausgedruckt werden.

Die Einnahmen fliessen zurück an die Lernenden. So können laut Baumann Schneetage in Engelberg, Exkursionen und kulturelle Projekte ermöglicht werden.