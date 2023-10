Wer hat die 53-jährige Brigitte Wright gesehen?

Brigitte Wright wird seit Samstagnachmittag vermisst. Bild Kantonspolizei Schwyz

Wo steckt Brigitte Wright? Die 53-Jährige wird seit Samstag vermisst. Sie wohnt in Brunnen im Kanton Schwyz und wird von der dortigen Polizei intensiv gesucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer hat Brigitte Wright gesehen?

Die 53-Jährige verschwand am Samstagnachmittag aus ihrer Wohnung in Brunnen.

Wer Hinweise hat, soll sich unter 041 819 29 29 melden. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Schwyz bittet um Hinweise zum Verbleib von Brigitte Wright. Die 53-Jährige lebt in Brunnen Kanton Schwyz. Sie soll ihre Wohnung um 14.15 Uhr am Samstag verlassen haben und in unbekannte Richtung verschwunden sein.

Als die Frau ihre Wohnung verliess, trug sie ein dunkelgrünes T-Shirt und dunkelblaue Jeans. Sie ist zirka 155 Zentimeter Gross, sehr schlank und hat dunkelbraunes Haar, wie es weiter heisst.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, würden die Schwyzer Einsatzkräfte Intensiv suchen. Wer Angaben zum Verbleib der Frau machen könne, wird gebeten, sich unter 041 819 29 29 zu melden.