Diese beiden flauschigen Tierchen befinden sich nun in einer Tierklinik. Kantonspolizei Aargau

Zwei Zwergkaninchen wurden in Hirschthal AG in einer Schachtel ausgesetzt. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können.

Am Mittwoch, um 20.30 Uhr, stellten Passanten eine Kartonschachtel bei der Grillstelle Hochwacht im Wald in Hirschthal AG fest. Daneben hoppelten zwei Zwergkaninchen frei herum. Bei der Kartonschachtel befand sich auch noch etwas Futter, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Durch eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau konnten die beiden Kaninchen demnach eingefangen und in eine Tierklinik gebracht werden. Die Situation vor Ort schliesse darauf, dass die Tiere durch eine unbekannte Person dort ausgesetzt wurden.

Die Polizei sucht nach Personen, welche Angaben zur Herkunft der beiden Kaninchen oder Hinweise auf die möglichen Halter machen können.