Der Mann wird seit dem 4. Mai vermisst. Polizei Luzern

Der 61-jährige Pius Elmiger aus Rain LU wird seit dem 4. Mai vermisst. Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem 4. Mai wird in Rain LU ein Mann vermisst.

Es handelt sich um den 61-jährigen Pius Elmiger.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Mehr anzeigen

In Rain LU wird seit Anfang Mai ein Mann vermisst. Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, fehlt von dem 61-jährigen Pius Elmiger seit Montag, 4. Mai 2026, jede Spur. Er wurde zuletzt am späten Abend an seinem Wohnort gesehen.

Der Vermisste ist 191 Zentimeter gross, schlank und trägt kurze braun-grau melierte Haare sowie eine Brille. Vermutlich war er zuletzt mit Bluejeans und hellen Turnschuhen bekleidet. Weitere Angaben zur Kleidung liegen nicht vor.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort von Pius Elmiger nimmt die Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen. Ein Foto des Vermissten wurde veröffentlicht.