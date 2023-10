Der Traum vom grünen Bundesratssitz: Wer kandidiert, und wer abgesagt hat Die Grünen wollen einen Bundesratssitz erobern, und er kandidiert: Der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey hat als Erster seinen Hut in den Ring geworfen. Bild: Keystone Noch nicht entschieden hat sich der Glarner Ständerat Mathias Zopfi. Auch sein Name wird immer wieder ins Spiel gebracht. Bild: Keystone Bedeckt hält sich auch die St. Galler Nationalrätin Franziska Ryser. Bild: Keystone Der Zürcher Nationalrat Bastien Girod will sich im Laufe der Woche zu seinen Bundesratsplänen äussern. Bild: Keystone Nicht antreten will dagegen Grünen-Parteipräsident Balthasar Glättli. Der Zürcher Nationalrat nahm sich selber aus dem Rennen. Bild: blue News Nein, danke: Das sagt auch Aline Trede, Fraktionschefin der Grünen und Berner Nationalrätin. Bild: Keystone Abgesagt hat auch die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone. Es wäre «der falsche Zeitpunkt» für eine Bundesratskandidatur, begründete sie. Bild: Keystone Auch die Baselbieter Ständerätin Maya Graf verzichtet auf ein Bundesrats-Abenteuer ... Bild: Keystone ... genauso wie die Aargauer Nationalrätin Irène Kälin, die 2022 als Nationalratspräsidentin prominent in Erscheinung trat. Bild: Keystone Ex-Grünen-Parteichefin Regula Rytz verzichtet ebenso. Sie hatte sich bereits 2019 erfolglos um den Einzug in den Bundesrat beworben. Bild: Keystone Der Zürcher Baudirektor Martin Neukom gab der Partei ebenfalls einen Korb. Bild: Keystone Der Traum vom grünen Bundesratssitz: Wer kandidiert, und wer abgesagt hat Die Grünen wollen einen Bundesratssitz erobern, und er kandidiert: Der Freiburger Nationalrat Gerhard Andrey hat als Erster seinen Hut in den Ring geworfen. Bild: Keystone Noch nicht entschieden hat sich der Glarner Ständerat Mathias Zopfi. Auch sein Name wird immer wieder ins Spiel gebracht. Bild: Keystone Bedeckt hält sich auch die St. Galler Nationalrätin Franziska Ryser. Bild: Keystone Der Zürcher Nationalrat Bastien Girod will sich im Laufe der Woche zu seinen Bundesratsplänen äussern. Bild: Keystone Nicht antreten will dagegen Grünen-Parteipräsident Balthasar Glättli. Der Zürcher Nationalrat nahm sich selber aus dem Rennen. Bild: blue News Nein, danke: Das sagt auch Aline Trede, Fraktionschefin der Grünen und Berner Nationalrätin. Bild: Keystone Abgesagt hat auch die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone. Es wäre «der falsche Zeitpunkt» für eine Bundesratskandidatur, begründete sie. Bild: Keystone Auch die Baselbieter Ständerätin Maya Graf verzichtet auf ein Bundesrats-Abenteuer ... Bild: Keystone ... genauso wie die Aargauer Nationalrätin Irène Kälin, die 2022 als Nationalratspräsidentin prominent in Erscheinung trat. Bild: Keystone Ex-Grünen-Parteichefin Regula Rytz verzichtet ebenso. Sie hatte sich bereits 2019 erfolglos um den Einzug in den Bundesrat beworben. Bild: Keystone Der Zürcher Baudirektor Martin Neukom gab der Partei ebenfalls einen Korb. Bild: Keystone

Wahlniederlage hin oder her, die Grünen wollen in den Bundesrat. Bei den Gesamterneuerungswahlen vom 13. Dezember will die Partei der FDP einen Sitz abjagen. Wer kandidiert, wer will nicht? Die Übersicht.