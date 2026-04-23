Wer zahlt, wenn ich wegen fehlendem Kerosin nicht in die gebuchten Ferien fliegen kann?

Die Edelweiss hat aufgrund der hohen Kerosinpreise ihren Flugplan angepasst. Keystone

Flugpreise steigen, Verbindungen verschwinden. Hintergrund ist die angespannte Versorgung mit Kerosin, die sich weiter verschärfen könnte. Reisende sollten deshalb genau wissen, welche Rechte sie haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kerosinmangel infolge des Iran-Kriegs könnte bereits in wenigen Wochen zu Flugausfällen führen.

Airlines reagieren mit höheren Tarifen und gestrichenen Verbindungen.

Passagiere haben je nach Zeitpunkt und Grund der Annullierung unterschiedliche Rechte – blue News liefert die Übersicht. Mehr anzeigen

Die Warnung von Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IAE), ist deutlich: Das Kerosin in Europa reicht vielleicht noch sechs Wochen. Der Treibstoffmangel könne schon bald zu Flugausfällen führen. Das sagte Birol jüngst in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP.

Die Vorräte an Flugbenzin gehen durch die Doppelblockade der Strasse von Hormus durch den Iran und die USA immer weiter zur Neige. Zuletzt wurde auch publik, dass die Flugpetrol-Reserven der Schweiz derzeit die geltenden Vorschriften unterschreiten. So liege die Reichweite bei 72 Tagen statt der vorgeschriebenen 90.

Edelweiss hat bereits reagiert und nimmt im Sommerflugplan Anpassungen bei ihren Nordamerika-Verbindungen vor. «Die Flüge nach Denver und Seattle werden ab sofort aus dem Programm genommen», teilt die Airline Mitte April mit. Auf der Strecke nach Las Vegas werden zudem die Frequenzen im Frühsommer und Herbst reduziert.

Auch die Lufthansa hat als Reaktion auf die hohen Kerosinpreise beschlossen, die 27 älteren Jets der Tochter-Airline Cityline vom Typ Canadair CRJ ab sofort am Boden stehen zu lassen. Die Tochter soll komplett geschlossen werden.

Für Reisende wirft das zentrale Fragen auf: Was gilt bei Annullierungen? Welche Rechte bestehen noch? Und wird ein Krieg rechtlich anders behandelt als andere Gründe? blue News liefert die Antworten.

Werden Flüge jetzt teurer?

Vieles spricht dafür. Kerosin gehört zu den grössten Kostenblöcken im Luftverkehr. Steigen die Preise stark an, geben Airlines diese Mehrkosten zumindest teilweise an die Passagiere weiter. Bis anhin blieben markante Preiserhöhungen im Flugverkehr aber noch aus.

Besonders betroffen sind in der Regel Langstreckenflüge, wo Treibstoffkosten eine noch grössere Rolle spielen. Gleichzeitig kann es vorkommen, dass Fluggesellschaften ihr Angebot reduzieren, wenn einzelne Strecken wirtschaftlich nicht mehr tragfähig sind – wie dies beispielsweise die Edelweiss bereits getan hat. Für Reisende bedeutet das nicht nur höhere Preise, sondern auch weniger Auswahl – zudem wirkt diese Verknappung als zusätzlicher Preistreiber.

Wer aktuell einen Flug plant, sollte bei der Buchung die Tarifbedingungen besonders genau prüfen. Keystone

Können Airlines nach der Buchung den Ticketpreis erhöhen?

Bei reinen Flugtickets ist das in der Regel nicht zulässig. Massgeblich ist der Preis, der bei der Buchung vereinbart wurde. Nachträgliche Preiserhöhungen sind nur möglich, wenn eine entsprechende Klausel im Vertrag vorgesehen ist, was selten vorkommt. Anders sieht es bei Pauschalreisen aus, wo unter bestimmten Voraussetzungen Preisänderungen erlaubt sind.

Was gilt bei Pauschalreisen?

Bei Pauschalreisen – also Reisen, bei denen mindestens zwei verschiedene Reiseleistungen (beispielsweise Flug und Hotel) vom Veranstalter zu einem einzigen Gesamtpreis gebündelt werden – dürfen Veranstalter die Preise nachträglich erhöhen, sofern dies vertraglich vorgesehen ist.

Allerdings gelten klare Regeln: Die Erhöhung muss spätestens 20 Tage vor Abreise mitgeteilt werden und darf maximal acht Prozent des Gesamtpreises betragen.

Wird diese Schwelle überschritten, haben Reisende das Recht, kostenlos vom Vertrag zurückzutreten und den bezahlten Betrag zurückzuerhalten. Gleichzeitig bieten Pauschalreisen einen wichtigen Vorteil: Sie sind besser abgesichert, etwa bei einer Flugannullierung oder im Fall einer Insolvenz des Veranstalters.

Dürfen Airlines Flüge einfach streichen?

Grundsätzlich ja. Fluggesellschaften können Flüge annullieren, etwa wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr rentabel sind. Entscheidend ist jedoch der Zeitpunkt der Annullierung. Erfolgt sie mehr als 14 Tage vor Abflug, besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. Die Airline muss aber entweder den Ticketpreis zurückerstatten oder eine alternative Beförderung anbieten. Erfolgt die Annullierung kurzfristiger, also weniger als 14 Tage vor Abflug, kommen zusätzliche Ansprüche hinzu.

«Cancelled»: Im Fall einer Flug-Annullierung können Reisenden Ausgleichszahlungen zustehen. Tobias Hase/dpa-tmn

Was gilt bei einer kurzfristigen Annullierung?

Wird ein Flug kurzfristig gestrichen, also weniger als 14 Tage vor Abflug, haben Passagiere Anspruch auf eine Ersatzbeförderung oder die Rückerstattung des Ticketpreises. Zusätzlich muss die Airline Betreuungsleistungen erbringen, etwa Mahlzeiten, Getränke oder bei längeren Wartezeiten auch eine Hotelübernachtung inklusive Transfer – unabhängig davon, ob man sich noch im Heimatland oder bereits in den Ferien befindet.

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht auch Anspruch auf eine pauschale Entschädigung. Diese beträgt je nach Flugdistanz zwischen 230 und 550 Franken.

Wann habe ich Anspruch auf Entschädigung?

Das hängt entscheidend vom Grund der Annullierung ab. Liegt die Ursache im Einflussbereich der Airline, etwa bei technischen Problemen oder Personalmangel, besteht grundsätzlich ein Anspruch, sofern die Annullierung kurzfristig erfolgt. In diesem Fall kann eine Entschädigung – zusätzlich zur Rückerstattung des Ticketpreises – geltend gemacht werden.

Anders ist die Situation, wenn sogenannte aussergewöhnliche Umstände vorliegen. Dann entfällt der Anspruch auf Entschädigung.

Als aussergewöhnliche Umstände gelten: Schwere Unwetter

Nicht vorhersehbare Wetterumbrüche

Luftraumsperrung (etwa wegen Krieg oder Vulkanasche)

Startverbot aus Sicherheitsgründen (Terror und Flugsicherung)

Angekündigte Streiks (situationsabhängig)

Medizinische Notfälle an Board Mehr anzeigen

Bei einer Annullierung muss das Ticket aber immer rückerstatten werden, auch bei aussergewöhnlichen Umständen. Die Unterscheidung betrifft nur die zusätzliche Entschädigung (die pauschalen 230–550 Franken). Wird ein Flug gecancelt, besteht immer die Wahl zwischen der Rückerstattung des Ticketpreises oder einer Ersatzbeförderung (Umbuchung auf einen anderen Flug).

Gilt Krieg nicht als aussergewöhnlicher Umstand?

Doch, in den meisten Fällen schon. Ein Krieg oder damit verbundene Ereignisse wie Luftraumsperren, Sicherheitsrisiken oder politische Instabilität gelten in der Regel als aussergewöhnliche Umstände. Das bedeutet, dass die Airline keine Entschädigung zahlen muss. Entscheidend ist, dass solche Ereignisse ausserhalb der Kontrolle der Fluggesellschaft liegen und auch mit zumutbaren Massnahmen nicht vermeidbar sind.

Wichtig ist jedoch die Abgrenzung: Nicht jede Annullierung im Zusammenhang mit den aufgrund des Kriegs steigenden Kerosinpreisen fällt automatisch darunter. Reine Kostensteigerungen für Fluggesellschaften gelten rechtlich nicht als aussergewöhnlicher Umstand. Erst wenn konkrete Auswirkungen eines Konflikts vorliegen, etwa gesperrte Flugrouten oder Sicherheitsbedenken, entfällt für Passagier der Anspruch auf Entschädigung durch die Airline.

Die Swiss bietet bis Ende Mai rund 140 zusätzliche Flüge in Europa an, um Lufthansa-Ausfälle abzufedern. Keystone

Was ist mit Hotel, Mietwagen oder anderen Buchungen?

Kosten für separat gebuchte Leistungen am Zielort werden in der Regel nicht von der Airline übernommen. Wer wegen einer Flugannullierung eine Hotelnacht verpasst oder einen Mietwagen nicht rechtzeitig abholen kann, bleibt meist auf diesen Kosten sitzen. Es empfiehlt sich deshalb, bei solchen Leistungen auf flexible Stornierungsbedingungen zu achten oder eine entsprechende Reiseversicherung abzuschliessen.

Etwas differenzierter sieht die Lage bei Versicherungen aus. Klassische Reiseversicherungen übernehmen solche Zusatzkosten nur unter bestimmten Voraussetzungen, etwa wenn die Reise wegen Krankheit, Unfall oder anderen versicherten Gründen gar nicht angetreten werden kann. Flugannullierungen durch die Airline – insbesondere bei aussergewöhnlichen Umständen – sind oft nicht automatisch gedeckt.

Einige umfassendere Policen beinhalten jedoch Zusatzbausteine für Reiseunterbruch oder -verzögerung, die zumindest einen Teil der Mehrkosten übernehmen können. Ein Blick in die Versicherungsbedingungen ist deshalb entscheidend.

Bei einer Annullierung lohnt sich auch ein Blick in die Leistungen des Kreditkarten-Anbieters. Andrea Warnecke/dpa-tmn

Auch Kreditkarten können einen gewissen Schutz bieten, sofern die Reise damit bezahlt wurde. Viele Premium-Kreditkarten beinhalten Reiseversicherungen, die bei Annullierungen oder Verspätungen greifen können.

Allerdings gelten auch hier Einschränkungen: Nicht jede Karte deckt solche Fälle ab, und oft sind nur klar definierte Ereignisse versichert. Zudem sind die Leistungen häufig begrenzt oder an Bedingungen geknüpft, etwa eine Mindestzahlung mit der Karte. Entsprechend lohnt sich ein Blick in den abgeschlossenen Kreditkarten-Vertrag.

Was sollten Reisende jetzt vor der Buchung beachten?

Wer aktuell Ferien plant, sollte deshalb besonders vorsichtig buchen. Flexible oder kostenlos stornierbare Hoteltarife bieten die grösste Sicherheit. Alternativ kann eine Einzelreiseversicherung sinnvoll sein, wobei vor Abschluss genau geprüft werden sollte, ob auch Flugannullierungen und deren Folgekosten eingeschlossen sind. Wichtig ist zudem der Zeitpunkt: Viele Versicherungen müssen vor Reiseantritt oder kurz nach der Buchung abgeschlossen werden, um den vollen Schutz zu gewährleisten.

Was ist, wenn ich die Ferien schon gebucht habe?

Für bereits gebuchte Reisen lohnt es sich, die bestehenden Versicherungen und Buchungsbedingungen jetzt zu prüfen. Je nach Anbieter lassen sich Hotels oder Mietwagen noch nachträglich umbuchen oder stornieren. Eine neue Versicherung im Nachhinein abzuschliessen ist zwar teilweise möglich, deckt aber in der Regel nur zukünftige, noch nicht eingetretene Ereignisse – bekannte Risiken oder bereits absehbare Probleme sind meist ausgeschlossen.

Was passiert, wenn eine Airline insolvent wird?

Gerät eine Airline in finanzielle Schwierigkeiten, ist die Situation für Individualreisende oft problematisch. Für reine Flugtickets gibt es keinen gesetzlichen Insolvenzschutz. Ansprüche müssen im Insolvenzverfahren geltend gemacht werden, wobei die Chancen auf eine Rückerstattung häufig gering sind.

Anders bei Pauschalreisen: Hier besteht ein gesetzlich vorgeschriebener Schutz, der sicherstellt, dass Reisende ihr Geld zurückerhalten oder ihre Reise fortsetzen können.

Gilt die EU-Fluggastrechteverordnung auch in der Schweiz?

Die Schweiz ist in das System der europäischen Fluggastrechte teilweise eingebunden. Unter Fluggastrechten versteht man gesetzlich festgelegte Ansprüche von Passagieren gegenüber Fluggesellschaften, etwa bei Annullierungen, grossen Verspätungen oder Nichtbeförderung. Sie regeln insbesondere das Recht auf Rückerstattung oder Ersatzbeförderung, Betreuungsleistungen wie Verpflegung und Unterkunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch pauschale Entschädigungen.

Die entsprechenden Regeln gelten insbesondere für Flüge zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Bei Flügen in Drittstaaten, etwa in die USA, ist die Anwendung jedoch nicht immer zwingend. In der Praxis orientieren sich viele Airlines dennoch an den europäischen Vorgaben, sodass sich ein Versuch, Ansprüche geltend zu machen, oft lohnt.

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