Ein 60-jähriger Autofahrer wollte wegen einer allergischen Reaktion nach Wespenstichen einen Arzt aufsuchen. In Herisau AR geriet er gegen eine Mittelinsel und prallte anschliessend in mehrere Fahrzeuge. Wegen der Reaktion auf die Stiche musste er ins Spital gebracht werden.

Darum geht’s Ein 60-Jähriger wollte nach einer allergischen Reaktion auf Wespenstiche mit dem Auto zu einem Arzt fahren.

In Herisau kollidierte er mit einem Verkehrsteiler und mehreren Fahrzeugen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Mann musste jedoch wegen der allergischen Reaktion ins Spital. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Fahrt zum Arzt ist am Freitagvormittag in Herisau AR mit mehreren Kollisionen geendet. Ein 60-jähriger Mann sass trotz einer allergischen Reaktion auf Wespenstiche am Steuer seines Autos.

Auf der St. Gallerstrasse geriet der Wagen zunächst gegen eine Mittelinsel. Danach prallte er ungebremst in das Heck eines Autos, das gerade wieder anfuhr. Dieses hatte zuvor einer Person an einem Fussgängerstreifen den Vortritt gewährt.

Nach der ersten Kollision kam das Auto des 60-Jährigen über den rechten Strassenrand hinaus. Dort stiess es gegen ein parkiertes Fahrzeug. Durch den Aufprall wurde dieses wiederum gegen ein weiteres abgestelltes Auto geschoben.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der 60-Jährige musste jedoch wegen seiner allergischen Reaktion vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Strasseninfrastruktur beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Franken.