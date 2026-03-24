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So lange bleibt es kalt Am Mittwoch kommt der Winter zurück – Schnee bis ins Flachland möglich

Samuel Walder

24.3.2026

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

23.03.2026

Die neue Woche startet in der Schweiz mild und sonnig – doch zur Wochenmitte folgt der drastische Umschwung. Eine Kaltfront bringt Sturm, Regen und sogar Schnee bis ins Flachland.

Samuel Walder

24.03.2026, 10:52

24.03.2026, 11:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Woche startet in der Schweiz mild und meist freundlich, mit viel Sonne am Dienstag und Temperaturen bis 18 Grad.
  • Ab Mittwoch bringt eine Kaltfront Sturm, Regen und einen markanten Temperatursturz, mit Schnee bis ins Flachland.
  • In den Alpen fallen teils bis zu ein Meter Neuschnee mit erhöhter Lawinengefahr, während der Süden dank Föhn sonniger bleibt.
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Die neue Woche beginnt in der Schweiz noch vergleichsweise ruhig. Wie Meteorologe Roger Perret im Meteoblog bei Meteonews schreibt, nimmt der Hochdruckeinfluss vom Atlantik her am Montag zu. Ganz wolkenlos bleibt es aber nicht: Während sich im Westen häufiger die Sonne zeigt, starten der Osten und die Voralpen mit dichteren Wolken.

Am Dienstag zeigt sich der Frühling von seiner freundlichen Seite. Nach der Auflösung von Nebelfeldern scheint verbreitet die Sonne, nur gelegentlich ziehen Schleierwolken durch.

Die Temperaturen steigen auf angenehme 14 bis 18 Grad, die Nullgradgrenze klettert auf über 2000 Meter. Der Wind bleibt schwach – perfekte Bedingungen für einen milden Frühlingstag.

Mittwoch: Kaltfront bringt Sturm und Regen

Doch die Wetter-Idylle hält nicht lange. Bereits am Mittwoch folgt der abrupte Umschwung: Eine Kaltfront des Tiefs «Livia» erfasst die Schweiz.

Der Tag startet noch freundlich, doch schon am Vormittag ziehen dichte Wolken auf. Um die Mittagszeit setzt im Jura und in der Nordwestschweiz Regen ein – begleitet von kräftigem Westwind. Am Nachmittag wird es stürmisch: Im Flachland sind Böen von 60 bis 80 km/h möglich, in den Bergen sogar über 100 km/h.

Auch im Flachland kann es zu einzelnen Schneefällen kommen.
Auch im Flachland kann es zu einzelnen Schneefällen kommen.
Meteonews

Mit der Front strömt deutlich kältere Luft ein. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf rund 500 Meter.

Donnerstag: Schnee, Graupel und nur noch 5 Grad

Am Donnerstag zeigt sich das Wetter von seiner rauen Seite. Im Norden dominieren dichte Wolken, dazu gibt es wiederholt Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer. Kurzzeitig kann es sogar im Flachland weiss werden.

Die Temperaturen brechen regelrecht ein und erreichen nur noch 3 bis 5 Grad – mehr als 10 Grad weniger als noch am Dienstag. Dazu weht ein böiger Nordwest- bis Westwind.

Im Süden bleibt es dank Nordföhn deutlich freundlicher: viel Sonne und mildere Temperaturen.

Viel Neuschnee in den Bergen

In den Alpen kommt es zu intensiven Schneefällen. Von Mittwochmittag bis Freitagmorgen können teilweise über 50 Zentimeter, lokal sogar bis zu ein Meter Neuschnee fallen.

Auch wenn sich die Schneedecke etwas setzt, bleibt die Lage heikel: In Höhenlagen ab etwa 2000 bis 2500 Metern sind grosse Neuschneemengen möglich. Zusammen mit starkem Wind steigt die Lawinengefahr deutlich an.

Kühles Wochenende im Norden – Sonne im Süden

Auch nach dem Wettersturz bleibt es im Norden unbeständig. Von Freitag bis Montag sorgt eine kühle Nordlage für wechselhaftes Wetter mit einstelligen Temperaturen und nur wenig Sonne.

Ganz anders im Süden: Dort bringt Nordföhn häufig sonnige und deutlich mildere Verhältnisse. Kurz gesagt: Der Frühling macht Pause – und der Winter meldet sich wieder zurück. 

Der Winter feiert aber nur ein kurzes Comeback. Ab dem 31. März sollen die Temperaturen wieder bis auf 15 Grad steigen.

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