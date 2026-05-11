Die Auffahrtswoche fällt ins Wasser – in diesen Regionen regnet es

Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 10.05.2026

Die Eisheiligen vermasseln in der Schweiz die Woche um Auffahrt: Regen, Wind und sinkende Schneefallgrenze sorgen für ungemütliche Bedingungen – besonders im Norden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum Start der Eisheiligen bringt ein Tief unbeständiges Wetter mit Regen, Wind und teils Gewittern.

Die Schneefallgrenze sinkt von rund 2000 Metern bis auf 800 bis 1000 Meter, die Temperaturen bleiben kühl.

Am Dienstag bessert sich das Wetter im Tagesverlauf dank Zwischenhoch, während es im Süden mit Föhn sonnig und bis zu 22 Grad warm wird. In der Nacht auf Mittwoch droht verbreitet Bodenfrost.

Ab Auffahrt bleibt das Wetter wechselhaft mit Regen und tiefen Temperaturen um 10 Grad, besonders am Freitag. Mehr anzeigen

Die Eisheiligen starten vielerorts mit ungemütlichem Wetter. Wie Meteonews schreibt, ziehen am Montag immer wieder Regengüsse durch.

Ursache sei eine Südwestströmung wegen eines Tiefs über Ostdeutschland. Sonnige Phasen bleiben selten, teils sind auch Blitz und Donner möglich. Dazu kommt ein kräftiger Südwest- bis Westwind mit Böen bis zu 60 km/h, in den Bergen sogar stürmisch. Die Temperaturen erreichen rund 15 Grad.

In der Nacht auf Dienstag bringt eine Kaltfront weitere, teils kräftige Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Morgen auf 800 bis 1000 Meter. Der Dienstag beginnt im Osten und entlang der Alpen noch nass und bewölkt. Im Laufe des Vormittags setzt sich ein Zwischenhoch durch, die Niederschläge lassen nach und die Sonne zeigt sich häufiger. Die Temperaturen liegen bei etwas über 10 Grad.

Im Süden bleibt es warm

Im Süden sorgt ein Föhnstoss für ganz andere Verhältnisse. Dort zeigt sich der Dienstag oft sonnig, begleitet von teils stürmischem Föhnwind. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 22 Grad.

Die Nacht auf Mittwoch wird vielerorts klar oder nur leicht bewölkt. Dadurch kühlt es stark ab, am Morgen droht stellenweise Bodenfrost. Besonders empfindliche Pflanzen sollten geschützt werden. Der Mittwoch startet kühl, mit nur wenigen Plusgraden.

Tagsüber zeigt sich ein Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag steigt das Regenrisiko leicht, grössere Schauer bleiben aber aus. Die Temperaturen erreichen bei mässigem Westwind 15 bis 17 Grad, im Süden 17 bis 19 Grad.

Temperaturen über Auffahrt niedrig

Ab Auffahrt wird das Wetter wieder wechselhafter. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Regengüsse ab. Der Freitag bringt vielerorts trübes und nasses Wetter bei Temperaturen nur leicht über 10 Grad.

Auch am Samstag bleibt es vor allem in den Alpen zeitweise nass, während es sonst langsam freundlicher wird. Am Sonntag beruhigt sich die Lage, in vielen Regionen bleibt es trocken – besonders im Süden zeigt sich häufig die Sonne.

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