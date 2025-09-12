Im öffentlichen Raum dürfen Jugendliche bald nicht mehr trinken. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Der Stadtrat von Wetzikon legt eine überarbeitete Polizeiverordnung vor. Neu sollen Jugendliche unter 18 Jahren keine Spirituosen mehr im öffentlichen Raum konsumieren dürfen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Stadtrat Wetzikon hat die Polizeiverordnung von 2012 überarbeitet und an neue kantonale und nationale Gesetze angepasst.

Neu gilt ein Alkoholverbot für Jugendliche unter 18 Jahren im öffentlichen Raum sowie ein Rauchverbot auf Schularealen und Spielplätzen.

Die Nachtruhe beginnt im Sommer künftig erst um 23 Uhr, Feuerwerke bleiben am 1. August und Silvester erlaubt. Mehr anzeigen

Die Stadt Wetzikon will ihre Polizeiverordnung anpassen. Der Entwurf, den der Stadtrat am Freitag präsentierte, enthält verschiedene Neuerungen, die nach der letzten Revision 2012 nötig geworden sind.

Grund sind geänderte Vorgaben auf kantonaler und nationaler Ebene, wie der «Zürcher Oberländer» berichtet.

Besonders ins Auge sticht ein Abschnitt zum Konsum von Alkohol und Tabak im öffentlichen Raum. Künftig sollen Jugendliche unter 18 Jahren keine Spirituosen mehr trinken dürfen. Zudem gilt ein Rauchverbot auf Schul- und Kindergartenarealen sowie auf Spielplätzen – ausgenommen sind speziell markierte Zonen.

Kein totales Feuerwerksverbot

Auch bei den Ruhezeiten gibt es Änderungen: Während der Sommerzeit beginnt die Nachtruhe neu erst um 23 Uhr statt wie bisher um 22 Uhr. Hinzu kommen präzisere Regeln für Lichtemissionen, etwa bei Weihnachtsbeleuchtungen. Die Bestimmungen für Gastronomiebetriebe und Veranstaltungen wurden zusammengefasst und vereinfacht.

Ein totales Feuerwerksverbot, wie es andere Gemeinden eingeführt haben, lehnt der Stadtrat hingegen ab. Feuerwerke sollen in Wetzikon weiterhin an Nationalfeiertag und Silvester erlaubt bleiben.

Der Entwurf geht nun ins Stadtparlament. Sollte er dort genehmigt werden, untersteht die neue Polizeiverordnung dem fakultativen Referendum. Über die Bussenregelung und die Videoüberwachung kann der Stadtrat selbst entscheiden – sie müssen nur noch vom Statthalteramt geprüft werden.