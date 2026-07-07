Im Prozess um die Brandkatastrophe von Crans-Montana mit 41 Toten tauchen belastende WhatsApp-Nachrichten auf. Die Betreiberin der Unglücksbar soll bereits Jahre vor dem Feuer exakt vor jenem Szenario gewarnt haben, das später zur Tragödie führte.

«Dann brennt alles nieder» WhatsApp-Nachricht von 2019 soll Bar-Besitzerin Moretti schwer belasten

Darum geht’s Im Prozess um den Brand in der Bar «Le Constellation» wurden WhatsApp-Nachrichten der Betreiberin aus dem Jahr 2019 bekannt.

Darin warnt sie Mitarbeitende ausdrücklich vor Wunderkerzen und beschreibt praktisch das spätere Unglück.

Gegen die Betreiber und weitere Beschuldigte wird wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Brandstiftung ermittelt.

Neue Enthüllungen könnten im Prozess um die Brandkatastrophe von Crans-Montana eine wichtige Rolle spielen. Laut Gerichtsunterlagen soll die Betreiberin der Bar «Le Constellation» bereits Jahre vor dem Feuer ausdrücklich vor den Gefahren von Wunderkerzen gewarnt haben.

Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, liegen der Staatsanwaltschaft verifizierte WhatsApp-Nachrichten aus dem Jahr 2019 vor. Darin weist Jessica Moretti ihre Angestellten an, beim Einsatz von Wunderkerzen besonders vorsichtig zu sein.

Besitzerin beschreibt späteres Unglück

Dem Bericht zufolge schrieb Moretti damals an ihre Mitarbeitenden: «Wenn sie Wunderkerzen wollen, seid sehr vorsichtig – bleibt direkt dabei, bis sie abgebrannt sind.»

Anschliessend schilderte sie ein Szenario, das der späteren Katastrophe erschreckend ähnelt: «Wenn sie diese auf das Sofa oder den Boden fallen lassen oder sie hochhalten und den Schaumstoff an der Decke versengen, brennt das Constel nieder.»

Genau ein solcher Brand brach an der Silvesterfeier aus. Das Feuer kostete 41 Menschen das Leben, mehr als hundert weitere wurden verletzt.

Ermittlungen gegen Betreiber

Gegen Jessica und Jacques Moretti sowie weitere mutmasslich Verantwortliche wird unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Anwälte mehrerer Opfer fordern hingegen eine Mordanklage gegen das Betreiberpaar.

Die Tragödie beschäftigt die Öffentlichkeit seit Monaten. blue News berichtete bereits ausführlich über den verheerenden Brand sowie über das Schicksal zweier Geschwister, die das Inferno schwer verletzt überlebten. Angehörige der Opfer fordern inzwischen Schadenersatz in Millionenhöhe.