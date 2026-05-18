Laut Baume-SchneiderWHO bei Hantavirus und Ebola unverzichtbar
SDA
18.5.2026 - 10:27
Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat die Rolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der internationalen Reaktion auf das Hantavirus und Ebola gewürdigt. Zum Auftakt der Weltgesundheitsversammlung in Genf am Montag bezeichnete sie die WHO als «unersetzlich».
Keystone-SDA
18.05.2026, 10:27
18.05.2026, 14:49
SDA
Die Organisation habe ihre Aufgabe trotz massiver Sparmassnahmen weiterhin erfüllt, sagte Baume-Schneider. Die WHO musste ihr Budget zuletzt um fast eine Milliarde Dollar reduzieren und rund 1300 Stellen abbauen. Kritisiert wurde die Organisation zuletzt unter anderem von den USA und Argentinien, die nach eigenen Angaben aus der WHO ausgetreten sind.
Die Mitgliedstaaten konnten sich bislang zudem nicht auf den Anhang zum 2025 verabschiedeten Pandemieabkommen einigen. Dieser soll den Austausch von Informationen über Krankheitserreger sowie den Zugang zu Gegenmassnahmen regeln. Die Schweiz fordert laut Baume-Schneider ein «realistisches und funktionsfähiges System mit einem klaren Mandat».
Trump und Xi in China: Treffen beginnt mit Warnung wegen Taiwan
Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine «äusserst gefährliche Lage bringen» könnte. Ob und was Trump auf Xis Äusserungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern.
14.05.2026
Johann Wadephul: UN muss Verantwortung im Iran-Krieg übernehmen
Berlin, 27.04.2026: Krisendiplomatie in New York: Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt.
O-Ton Johann Wadephul, Aussenminister
«Die UN müssen jetzt ihrer Verantwortung gerecht werden, insbesondere der Sicherheitsrat. Kriege und Konflikte schwelen, und wir sehen zum Teil die Unfähigkeit von Staaten, effektive Konfliktlösungsmechanismen in Kraft zu setzen. Insbesondere der Konflikt um den Iran und die blockierte Strasse von Hummus wird ein Thema sein, zu dem ich auch das Wort ergreifen werde im Sicherheitsrat.»
Wadephul fordert, der UN-Sicherheitsrat müsse handlungsfähiger werden: Blockaden, auch durch China und Russland, dürften Lösungen nicht länger verhindern.
Deutschland hofft zudem auf ein UN-Mandat für eine mögliche Mission in der Strasse von Hormus, einer wichtigen Route für die weltweite Energieversorgung.
In New York plant Wadephul Gespräche mit UN-Generalsekretär António Guterres sowie weiteren ranghohen UN-Vertretern und Amtskollegen. Dabei soll es auch um die Zukunft der Vereinten Nationen gehen.
28.04.2026
Einsatz im Mittelmeer: Minenjagdboot wird bald wegen Iran-Krieg verlegt
Das deutsche Minenjagdboot «Fulda» soll schon bald aufbrechen – Verteidigungsminister Boris Pistorius will, dass es schnell geht, sollte demnächst ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus anstehen. Pistorius betont, Voraussetzung für einen Einsatz sei zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels mit dem Iran. Zudem erinnert er daran, dass ein solcher Einsatz nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.
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