Im Jahr 2024 gibt es zweimal den Freitag den 13., und zwar: am 13. September und am 13. Dezember.

Jesus Christus soll an einem Freitag gekreuzigt worden sein und der «dreizehnte» Apostel hat ihn verraten.

Zudem fanden auch negative Ereignisse in der Geschichte am Freitag den 13. statt, wie zum Beispiel der Börsenabsturz am Freitag, 13. Mai 1927.