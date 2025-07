Wie Carolina Wilga 12 Tage im Outback von Australien überlebte

Carolina Wilga meldet sich erstmals persönlich aus dem Krankenhaus zu Wort. Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP Image/dpa

Die 26-jährige Deutsche Carolina Wilga verschwindet nach Reisebeginn im abgelegenen Outback Westaustraliens. Nach fast zwei Wochen wird sie lebend gefunden – erschöpft, aber dankbar für ihre Rettung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Carolina Wilga verschwand nach einem Unfall mit ihrem Van im australischen Outback und wurde zwölf Tage später dehydriert, aber lebend gefunden.

Sie überlebte, indem sie Regenwasser trank und in Höhlen Schutz suchte.

Nach ihrer Rettung dankte sie der hilfsbereiten Gemeinschaft und will ihre Reise in Australien fortsetzen. Mehr anzeigen

Seit zwei Jahren lebt und arbeitet Carolina Wilga in Westaustralien. Ihr Geld verdiente die 26-jährige Deutsche auf verschiedenen Minengeländen, bevor sie nach Fremantle an die Küste von Perth zog.

Dort kauft sie sich einen Mitsubishi-Van und bricht in nordöstliche Richtung auf. Nach Angaben der Polizei hat sie vor, sowohl abgelegene Regionen als auch die Ostküste Australiens zu bereisen.

Nur zwei Tage nach Beginn ihrer Reise bricht der Kontakt am 29. Juni zu Freunden und Familie ab. Daraufhin informieren diese die Polizei über das Verschwinden von Carolina in der abgelegenen Wheatbelt-Region.

Am Donnerstag entdecken Einsatzkräfte schliesslich ihren Van auf einem Gelände im Karroun Hill Reserve – doch von Carolina fehlt jede Spur. Was ist genau passiert?

Letzte Nachricht ging an eine Freundin

Eine Freundin von Carolina erzählt ABC, dass sie sie zuletzt am Tag ihrer Abreise aus Perth – am 28. Juni – im Sundance Backpackers Hostel in Fremantle sieht. Eine andere Freundin hat an diesem Tag auch zweimal Kontakt mit ihr. Um 7 Uhr morgens schreibt ihr Carolina, dass sie doch kein Buch und keinen Benzinkanister vorbeibringen wird, da sie «ein paar Sachen zu erledigen» hat.

Gegen 16:28 Uhr zeigen Überwachungskameras, wie Carolina an einer Tankstelle auf der Stirling Terrace in Toodyay vorfährt. Sie hält an einer Zapfsäule, steigt aus und tankt ihr Auto. Danach geht sie zum Bezahlen in den Laden hinein. Zehn Minuten später erhält die Freundin nochmals eine Nachricht: «Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ugh. Ich war müde», sagt Carolina. Um 16:41 verlässt sie die Tankstelle wieder.

Auto verlassen aufgefunden

Einen Tag später – am 29. Juni – wird Carolina um 12:10 Uhr das letzte Mal von einer Überwachungskamera in einer Tankstelle aufgenommen, etwa 300 Kilometer nordöstlich von Perth. Dabei trägt sie zerrissene Jeans, ein cremefarbenes Langarmshirt und einen farblich passenden Schal.

Eine Freundin verständigt die Polizei, als sie keine Antworten mehr von Carolina bekommt. Zehn Tage lang erreichen weder Freunde noch Familienmitglieder die junge Frau. Am 7. Juli informiert die Polizei schliesslich die Medien über ihr Verschwinden.

Am Donnerstag findet die Polizei dann das verlassene Auto in der Wildnis der 26-Jährigen, in der Gegend von Karroun Hill, rund 300 Kilometer nordöstlich von Perth. Offenbar hat der Van mechanische Probleme. Von der jungen Frau fehlt jedoch jede Spur.

Unwegsame Outback-Region

«Wahrscheinlich hat sie ihr Auto verlassen und sich in dem riesigen Gebiet verirrt», sagt Polizeioberkommissarin Jessica Securo dem Sender ABC Radio Perth. Es handelt sich um eine weitgehend unwegsame Outback-Region. Das Outback in Westaustralien gilt als besonders wild, extrem heiss und wegen der geringen Besiedlung und rauen Bedingungen als gefährlich.

«Obwohl es dort viele Pfade gibt, kann man sich leicht verirren oder die Orientierung verlieren, wenn man sich nicht gut auskennt», betont Securo. Die Polizei geht deshalb nicht davon aus, dass Wilga einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Polizei-Ermittlerin Katherine Venn spricht von einer «umfassenden Ermittlung», bei der man um die Hilfe der Bevölkerung bittet. Auch Carolina Wilgas Mutter Katja bittet die Australierinnen und Australier um Unterstützung: «Wenn jemand was weiss, bitte melden Sie sich bei der Polizei», schreibt sie in sozialen Medien. Die Aussichten sind nicht gut. Es ist Winter in Australien. Nachts fallen die Temperaturen teilweise unter null Grad.

12 Tage vermisst

Die 26-Jährige wird nun mittlerweile seit 12 Tagen vermisst. Und dann endlich die erlösende Nachricht: Carolina wird «sicher und wohlauf» gefunden, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt.

Die Autofahrerin Tania Henley findet Carolina auf einem Buschpfad. ABC erklärt sie, dass Wilga am Strassenrand winkt. «Sie ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus nach Perth, um medizinisch versorgt zu werden», sagt Polizeiinspektor Martin Glynn.

Laut der Polizei trank sie Regenwasser, Wasser aus Pfützen und übernachtet in Höhlen, um zu überleben. Die 26-Jährige wird dehydriert und erschöpft aufgefunden und erleidet kleinere Verletzungen wie Sonnenbrand, zahlreiche Insektenstiche und eine Fussverletzung, schreibt die westaustralische Polizei am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Facebook.

«Sie hatte eine gute Nacht. Sie hat geduscht. Wir haben ihr etwas zu essen geholt, was für sie eine grosse Erleichterung war», so Polizeioberkommissarin Jessica Securo. Carolina ist zudem in «regelmässigem Kontakt» mit ihrer Familie, die erleichtert ist und dankbar, dass die Behörden in Western Australia «alle Ressourcen» nutzen, um ihre Tochter zu finden, sagt Securo weiter. Derzeit hat die Familie nicht vor, nach Australien zu fliegen.

Reise noch nicht beendet

Am Montag meldet sich die junge Frau zu Wort. Sie bedankt sich «für die unglaubliche Unterstützung während meiner Suche», schreibt Carolina aus dem Spital. Sie wusste zuvor nicht, wo ihr Platz in einer Kultur am anderen Ende der Welt ist, doch: «Jetzt fühle ich mich als Teil davon», schreibt sie.

Sie ist «tief beeindruckt von dem Mut, der Hilfsbereitschaft und der Herzlichkeit, die mir hier entgegengebracht wird». Westaustralien zeigt ihr, was es wirklich bedeutet, Teil einer echten Gemeinschaft zu sein. «Hier sind Menschlichkeit, Solidarität und Fürsorge wichtig – und das ist das, was am Ende am meisten zählt.»

Sie richtet den Dank vor allem an die Ermittler der Polizei, die Fahnder, das deutsche Konsulat und das medizinische Personal. «Mein tiefster Dank geht auch an jeden einzelnen Menschen, der einfach an mich gedacht hat – und natürlich an meine Retterin und meinen Engel Tania!»

Die 26-Jährige erklärt auch, weshalb sie ihr Auto verlassen hat, obwohl es dort Wasser, Essen und Kleidung gab. «Die Antwort ist: Ich verliere die Kontrolle über das Auto und rolle eine Böschung hinab. Bei dem Unfall stosse ich heftig mit dem Kopf auf. Infolge des Unfalls verlasse ich in einem Zustand der Verwirrung das Auto und verirre mich. Ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich überlebe.»

Carolina will Australien nach diesem Erlebnis nicht verlassen. «Sie hat es noch nicht zur Ostküste geschafft, das ist also immer noch auf ihrer To-Do-Liste», so Polizeioberkommissarin Jessica Securo.