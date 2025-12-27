  1. Privatkunden
Im März vor Gericht Wie das Erbe des Winterthurer Immobilienkönigs Robert Heuberger die Familie entzweit

Noemi Hüsser

27.12.2025

Das Bezirksgericht Winterthur, vor dem im März der Erbstreit der Familie Heuberger verhandelt wird.
Das Bezirksgericht Winterthur, vor dem im März der Erbstreit der Familie Heuberger verhandelt wird.
KEYSTONE

Was als Nachlassregelung gedacht war, endet vor Gericht: Fünf Jahre nach dem Tod von Immobilienunternehmer Robert Heuberger kämpft seine Tochter vor Gericht gegen ihre Brüder.

Noemi Hüsser

27.12.2025, 20:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Tochter von Robert Heuberger klagt wegen verweigerter Erbteilung und einer aus ihrer Sicht zu tiefen Bewertung der Familienfirma Siska Immobilien AG.
  • Günter Heuberger, Alleinerbe der Firmenanteile, weist die Vorwürfe zurück und betont, die Bewertung sei korrekt und diene dem Erhalt des Unternehmens.
  • Der Erbstreit innerhalb der einflussreichen Winterthurer Familie wird im März vor dem Bezirksgericht verhandelt.
Mehr anzeigen

Was als geordnete Nachlassregelung gedacht war, hat eine der einflussreichsten Winterthurer Familien in einen offenen Konflikt gestürzt. Fast fünf Jahre nach dem Tod von Immobilienunternehmer Robert Heuberger beschäftigt sein Erbe nun das Bezirksgericht Winterthur. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Öffentlich gemacht hat den Streit Tochter Marion Maurer-Heuberger. Sie wirft ihren Brüdern eine verweigerte Erbteilung, fehlende Transparenz und eine fragwürdige Bewertung der Siska Immobilien AG vor. Zum Portfolio des Unternehmens gehören unter anderem das Hotel Banana City und das Einkaufszentrum Neuwiesen.

Im Testament setzte Heuberger seine Tochter und den mittleren Sohn Rainer auf den Pflichtteil. Die restlichen 50 Prozent gingen an den ältesten Sohn Günter, der die Siska Immobilien seit 2009 führt. Marion Maurer-Heuberger ging bei der Firmenverteilung leer aus. Sie akzeptiere den Pflichtteil, verlange aber eine faire Bewertung. Diese sei «katastrophal tief» ausgefallen und beruhe ausschliesslich auf Angaben ihres Bruders, ohne ausreichende Prüfung.

Mittlerer Bruder äussert sich nicht

Günter Heuberger weist die Vorwürfe gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zurück. Die Bewertung sei korrekt und unabhängig erfolgt, der Firmenwert zuvor über Jahre zu hoch angesetzt gewesen. Er verweist auf massiven Sanierungsbedarf von rund 350 Millionen Franken, wovon ein Grossteil bereits investiert sei. Der Wille der Eltern sei stets gewesen, die Firma als Ganzes zu erhalten – dieses Ziel sei erreicht.

Unklar bleibt die Rolle des mittleren Bruders Rainer Heuberger, der sich nicht zum Erbstreit äussert. Öffentlich bekannt ist jedoch ein früherer Konflikt: Rainer führte den Widerstand gegen ein von der Siska geplantes 65-Meter-Holzhochhaus beim Bahnhof Winterthur an.

Im März kommt der Fall vor Gericht. Dann wird sich zeigen, ob das Lebenswerk des Patriarchen die Familie endgültig spaltet – oder ob ein Vergleich möglich ist.

