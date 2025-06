Doris Büchel schreibt beruflich Abschiedsbriefe. zvg

Doris Büchel schreibt beruflich letzte Briefe. Für Familie und Freunde von Menschen, die bald sterben werden. Wie ist es, jeden Tag mit dem Tod konfrontiert zu sein?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Doris Büchel schreibt im Rahmen der würdezentrierten Therapie Abschiedsbriefe mit schwerkranken und sterbenden Menschen.

Dadurch will sie deren Selbstwertgefühl stärken und ihnen einen würdevollen Abschied ermöglichen.

Dabei stehen persönliche Beziehungen und positive Erinnerungen im Mittelpunkt, die in den Briefen festgehalten werden und Angehörigen Trost spenden.

Büchel arbeitet eng mit Hospizen zusammen und begleitet Menschen jeden Alters, wobei sie stets auf die individuelle Lebensgeschichte eingeht. Mehr anzeigen

Im Abschiedsbrief von Doris Büchel soll stehen: «Ich liebe und ich werde geliebt.» Damit habe man im Leben schon einiges erreicht. Die 54-Jährige schreibt viele Abschiedsbriefe. Für Angehörige von Menschen, die bald sterben. Das ist ihr Beruf: die würdezentrierte Therapie.

Die würdezentrierte Therapie hilft schwerkranken oder sterbenden Menschen, ihr Selbstwertgefühl und ihre Würde zu stärken, indem sie ihre Lebensgeschichte reflektieren und in einem Dokument festhalten, das als Erinnerung bleibt. Es ist eine erforschte Methode, die mittlerweile in vielen Hospizen und Palliativ-Einrichtungen Anwendung findet.

Die Briefe, die Doris Büchel schreibt, sind so individuell wie die Menschen selbst. «Viele Zeilen drehen sich letztlich um die Beziehungen zu wenigen, aber wichtigen Menschen», erklärt sie. Dies sei auch das verbindende Element, das sich durch die Texte ziehe. «Es geht kaum darum, alte Lasten abzuwerfen, sondern in Erinnerung zu bleiben, Lebenserfahrung weiterzugeben oder Zuversicht für die Zukunft zu schenken.»

«Genau das, was ich mir vorgestellt hatte»

Doch wie wird man Abschiedsbrief-Schreiberin?

Ursprünglich schrieb Büchel Biografien. So auch die über einer älteren Dame. Im Laufe der Gespräche offenbarte die Frau, dass sie unter Albträumen litt – verursacht durch einen Konflikt mit ihrem Bruder. Büchel schlug vor, ihm einen Brief als Friedensangebot zu schreiben und half der Frau, ihre Gedanken zu formulieren.

Die Versöhnung, die darauf folgte, berührte Büchel tief und brachte sie auf die Idee, ihre Schreibfähigkeiten für Menschen in ähnlichen Situationen anzubieten.

Büchel erzählt also dem Hospiz Werdenberg von ihrer Idee. Dieses machte sie auf die würdezentrierte Therapie aufmerksam. «Es war genau das, was ich mir vorgestellt hatte», erinnert Büchel sich zurück. Sie besuchte also einen Grundkurs und baut sich Beziehungen im Hospiz auf. Von der Idee bis zur Umsetzung dauert es schliesslich rund ein Jahr.

Zusammenarbeit mit dem Hospiz

Seit vier Jahren schreibt Büchel nun letzte Briefe für Menschen, die sich mit dem nahenden Versterben auseinandersetzen müssen. Sie besucht diese im Hospiz Werdenberg, zu Hause oder auf der Palliativstation in Altstätten. Seit 2024 arbeitet sie auch mit der Hospizbewegung Liechtenstein zusammen. Interessiert sich jemand für das Angebot, wird er oder sie von den Institutionen direkt an sie vermittelt.

Doris Büchel arbeitet eng mit verschiedenen Institutionen zusammen zvg

In jedem Hospiz hat Büchel eine feste Bezugsperson – eine Ärztin, ein Arzt oder jemand aus dem Pflegepersonal. Mit dieser ist sie immer wieder in Kontakt. Sie ist es auch, die prüft, wer für das Angebot infrage kommt, und führt erste Gespräche. Bei Interesse wird Büchel informiert.

Denkt man an ein Hospiz, denkt man an alte todkranke Menschen. Nur Letzteres stimmt: «Die jüngste Frau, die ich besucht habe, war Anfang 20, die älteste 80 Jahre alt. Die Menschen, die ich begleite, sind also in ganz unterschiedlichen Altersgruppen», sagt Büchel. Viel mehr, kann sie zu ihren Patientinnen und Patienten nicht sagen. Schweigepflicht.

Immer übers Positive reden

An ihre erste Patientin kann sich Büchel aber noch gut erinnern: «Ich sage immer, dass es so hätte sein müssen, dass sie meine erste Patientin war. Sie war sehr offen und hat mir den Einstieg leicht gemacht.»

«Ich wusste, in der Theorie bin ich gut vorbereitet, aber ich wusste nicht, ob mich die Emotionen übermannen. Ich wollte nicht in Tränen ausbrechen», erzählt sie weiter. Sie ging ins Zimmer der Frau und Büchel setzte sich zu ihr. «In diesem Moment wusste ich: Hier bin ich genau richtig».

Obwohl die würdezentrierte Therapie grundsätzlich für alle Menschen geeignet ist, richtet sie sich vor allem an Schwerkranke mit begrenzter Lebenserwartung. Entscheidend ist, dass die Betroffenen noch klar denken und aktiv am Gespräch teilnehmen können, betont Büchel.

Besonders für Menschen, die sich am Lebensende als Belastung empfinden, kann die Methode wertvolle Unterstützung bieten. «Im Gespräch blicken wir gemeinsam auf schöne Erinnerungen zurück. Das schenkt Mut und zeigt, dass das Leben wertvoll war. Wir konzentrieren uns immer auf das Positive.»

«Hier geschieht die Magie»

Büchel trifft jede Person dreimal. Beim ersten Treffen stellt sie viele Fragen. «Es gibt einen Fragebogen und diesem folge ich», erklärt sie. Jede Frage hat einen tieferen Grund. «Zuerst schauen wir nochmals zurück, ich stelle Fragen wie: In welchem Moment hast du dich besonders lebendig gefühlt? An welchen Moment denkst du gerne zurück? Worauf bist du stolz?»

Dann wird definiert, wer den Brief erhält. Wie man in Erinnerung bleiben möchte. Was einem das Leben gelernt hat. Büchel ist rund eine Stunde im Hospiz. «Das reicht auch meistens», erklärt sie.

Viele Angehörige finden Trost in den Worten des Verstorbenen. zvg

Beim zweiten Treffen liest sie vor, was sie aufgeschrieben hat. «Es ist besonders, wenn einem die eigene Geschichte vorgelesen wird. Das macht etwas mit einem. Hier geschieht die Magie», so Büchel. «Oftmals kommt dann die Realisation: Mein Leben war gar nicht langweilig. Ich habe ja doch einige schöne Dinge erlebt. Und um das geht es eigentlich.»

Ein letztes Gespräch

Viele Angehörige finden Trost in den Worten des Verstorbenen. Büchel selbst sieht ihre Aufgabe darin, den Patienten einen würde- und liebevollen Abschied zu ermöglichen. «Es gibt nicht die eine Geschichte. Jede Geschichte ist berührend, weil man weiss, hier geht gerade ein Leben zu Ende.»

Beim dritten Treffen wird der Brief übergeben. Büchel nimmt sich anschliessend immer Zeit für ein letztes Gespräch. «Ich weiss, wenn ich mich von einem Menschen verabschiede, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Das wissen wir beide», sagt Büchel. «Wenn ich gehe, bedanke ich mich fürs Vertrauen. Zum Schluss wünsche ich ihnen, dass sie gut gehen können, wenn sie bereit sind.»

Hat man Angst vor dem Tod, wenn man sich jeden Tag damit befasst? «Jein», sagt Büchel. Sie kann es nicht Angst nennen, es sei jedoch gelogen, wenn sie sagen würde, dass sie locker damit umgehe. «Ich will schliesslich leben, nicht sterben.»

In ihrem Buch «Wie lang ist nie mehr» schreibt Doris Büchel über Abschied, Selbstfindung und der Kraft, das Leben im Hier und Jetzt zu begreifen.