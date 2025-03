Verlassen, aber nicht vergessen: Wie es ist, im Kinderheim aufzuwachsen

32 Kinder leben im Kinderheim Inselhof. Dieter Seeger

Kinderheime in der Schweiz haben eine komplizierte Vergangenheit. Auch heute trifft man noch auf viele Stigmata. Doch wie ist es wirklich, im Heim aufzuwachsen? blue News war vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kinderheime in der Schweiz haben keinen guten Ruf. Sie sind oftmals mit Stigmata konfrontiert.

Doch wie ist es wirklich, in einem Kinderheim zu leben?

blue News besucht das Kinderheim Inselhof und spricht mit einer Person, die im Kinderheim aufgewachsen ist. Mehr anzeigen

Der Junge mit der grossen runden Brille rappelt sich vom Boden hoch. Er scheint nicht älter als drei zu sein. An der Wand hält er sich fest, wartet kurz, bis er stabil steht und geht dann zwei Schritte. «Wow, du kannst wieder laufen?», freut sich Oswald Grünenfelder. Als der Junge vor acht Wochen in den Inselhof kam, war dies nicht möglich. Die motorische Entwicklung war eingeschränkt.

Oswald Grünenfelder ist Bereichsleiter im Kinderheim Inselhof und arbeitet seit 20 Jahren hier. Er hat eine ruhige Art. Wenn er die Kinder sieht, blüht er auf.

Der Junge setzt sich wieder auf den Boden. An den Wänden hängen bunte Kinderzeichnungen und Fotos. Fotos von Mama, Papa und von den Betreuerinnen und Betreuern, die im Kinderheim Inselhof in Zürich arbeiten. Hier wohnt der Junge mit den grossen runden Brillen gerade.

Mit vielen Stigmata konfrontiert

Kinderheime in der Schweiz haben keinen leichten Ruf wegen ihrer Geschichte mit Zwangsmassnahmen und Missbrauchsvorwürfen. Auch heute sind sie noch mit Stigmata konfrontiert.

«Eine Person hat mich gefragt, wo denn hier der Speisesaal und wo der Schlafsaal ist», erzählt Grünenfelder. «Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft heute immer noch ein veraltetes und falsches Bild von einem Kinderheim hat oder was es eigentlich ist», erzählt er weiter.

Der Eingangsbereich einer Wohngruppe im Kinderheim Inselhof. Dieter Seeger

Doch einen Speise- oder Schlafsaal gibt es hier schon lange nicht mehr. Die 32 Kinder sind zwischen null und neun Jahre alt und leben verteilt auf vier Wohngruppen mit je acht Kindern. Diese Wohngruppen sehen aus wie ganz normale Wohnungen. Grosse Küche, drei Bäder, mehrere Schlafzimmer, eine Spielecke und ein grosses Wohnzimmer mit Fernseher. «Das Kinderzimmer wird, wenn möglich, mit den Eltern zusammen eingerichtet, so wie es das Kind möchte». Überall hat es Spielzeug und Kinderbücher.

Die KESB ist immer involviert

Die Kinder sind aus verschiedenen Gründen hier. «Es gibt nichts, was es nicht gibt», sagt Grünenfelder. Oder sie sind in der Erziehung überfordert.

Bei jedem Kind, welches hier lebt, kam die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zum Schluss, dass eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt, weshalb ein gesetzlicher Auftrag zur stationären Betreuung erteilt wurde. Es ist dabei wichtig, in engem Austausch mit den Behörden zu sein, um auch die hohe Qualität zu sichern. Bei den zusätzlichen Aufsichtsbesuchen werden auch Gespräche mit den Kindern geführt.

«Wir sind im Moment die beste Option für ein Kind, aber sicher nicht die optimale» Oswald Grünenfelder Bereichsleiter Kinderheim Inselhof

Den Inselhof als Institution gibt es schon seit über 100 Jahren. Gegründet wurde es von vier Zürcher Frauen der Gesellschaft. Damals war es ein Haus für «gefallene Mädchen». Unverheiratete und ledige Frauen, die schwanger wurden. «Der Inselhof war für sie ein Schutzort», erklärt Grünenfelder. Auch heute noch besteht im Inselhof ein separater Mutter-Kind-Berreich, mit vielen verschiedenen Angeboten. Zudem führt der Inselhof eine aufsuchende Familienberatung.

Das Kinderheim ist liebevoll eingerichtet. Hier eines der drei Bäder auf einer Wohngruppe. Dieter Seeger

Die Arbeit im Kinderhaus Inselhof mache man mit viel Herzblut. «Gleichzeitig auch mit viel Bescheidenheit, indem wir immer sagen, dass wir eine Notlösung sind.» Weiter betont Grünenfelder: «Im Moment, wenn ein Kind bei uns platziert wird, sind wir die beste Option, aber sicher nicht die optimale.» Der perfekte Ort für jedes Kind wäre eine funktionierende Familie.

Ein ziemlich normaler Alltag

Einige Kinder leben seit mehreren Jahren im Inselhof. Andere kommen nur für ein paar Tage in absoluten Krisensituationen hierher. So oder so brauchen die Kinder laut Grünenfelder einen strukturierten und Sicherheit vermittelnden Alltag. «Der ist eigentlich genauso wie in einer Familie», erzählt er. Man steht am Morgen zusammen auf, isst miteinander Frühstück und dann gehen die älteren Kinder in die Schule oder in den Kindergarten.

Auch jetzt sind kaum Kinder hier, nur die Jüngsten. Eine interne Schule gibt es nicht. «Die Älteren gehen auf öffentliche Schulen und Kindergärten in der Umgebung», erzählt Grünenfelder. Die Schulzeit solle unbeschwert sein.

Die Kinderzimmer werden, wenn möglich, mit den Eltern zusammen eingerichtet. Dieter Seeger

Die Kinder dürfen auch jederzeit Freundinnen und Freunde einladen. «Unsere Kinder finden es toll, ihre Schulfreunde zu Hause zu besuchen und ihre Freunde wollen unbedingt ins Kinderhaus kommen. Hier hat man viel Raum, Platz und einen riesigen Garten.»

Am Mittag kocht die Köchin, am Abend wird gemeinsam gekocht. Zwischendurch spiele man gemeinsam Spiele, unternehme Ausflüge, ab und zu wird der Haushalt zusammen erledigt oder es gibt Besuch von den Eltern. «Das Einzige, was bei uns anders ist als zu Hause, ist, dass wir eine Siesta machen», erzählt Grünenfelder und lacht dabei. Auch beim Einkaufen dürfen die Kinder dabei sein. «Wenn sie sich was kaufen möchten, gibt es Sackgeld.» Alle Kinder haben ab dem Kindergarteneintritt Sackgeld, wenn sie wollen, können sie es mitnehmen.

«Jedes Kind hat individuell geregelten Kontakt zu den Eltern»

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kind und Kinderhaus sei unterschiedlich. Bei einigen Kindern kommen die Eltern regelmässig zu Besuch, andere Kinder wiederum dürfen übers Wochenende auch nach Hause gehen und bei wieder anderen ist kein Kontakt mit den Eltern möglich. «Jedes einzelne Kind hat je nach Platzierungsgrund individuell geregelten Kontakt zu seinen Eltern», so Grünenfelder.

Mit einer Platzierung seien aber längst nicht alle Probleme gelöst. «Es geht darum, darauf hinzuarbeiten, dass das Kind irgendwann wieder nach Hause gehen kann», erklärt Grünenfelder.

Ob ein Besuch ansteht, sehen die Kinder auf dem Tagesplan. Dieter Seeger

Man werde nie müde, immer wieder auf die Eltern zuzugehen und sie zu einem regelmässigen Austauschgespräch einzuladen. Generell investiere man in die Zusammenarbeit mit den Eltern viel Zeit. «Wir urteilen nicht. Wir haben grundsätzlich die Haltung, dass alle Eltern so gute Eltern sind, wie sie jetzt gerade sein können. Gleichzeitig müssen die Eltern an ihren individuellen Themen arbeiten, da letztlich das Wohlergehen und Schutz der Kinder an oberster Stelle steht», so Grünenfelder.

Die Zusammenarbeit sei zu Beginn oftmals nicht einfach. Aber es gebe auch viele Eltern, die später positiv über den Inselhof berichten und sich am Schluss für die Hartnäckigkeit und auch für die Menschlichkeit bedanken.

«Wir haben die Haltung, dass alle Eltern so gute Eltern sind, wie sie jetzt gerade sein können» Oswald Grünenfelder Bereichsleiter Kinderheim Inselhof

Doch im Kinderheim arbeiten sei nicht immer einfach: «Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Es beschäftigt. Es tut auch manchmal weh», sagt Grünenfelder. «Mir wurde immer gesagt, dass, wenn man an einem solchen Ort arbeitet, man eine dicke Haut braucht und sich abgrenzen können muss. Die wahre Herausforderung besteht jedoch darin, emotional empfänglich zu bleiben und gleichzeitig immer wieder die nötige Distanz zu haben, um professionell arbeiten zu können.»

Hinter dem Haus gibt es einen grossen Garten, der nur für die Kinder ist. Dieter Seeger

Kein Kontakt mehr

Wie es ist, im Kinderheim aufzuwachsen, weiss Roman Keller*. Als er 11 wird, kommen seine beiden Brüder in ein Kinderheim im Kanton Zürich. «Aus familiären Gründen», erklärt der heute 23-Jährige.

Die Eltern streiten, lassen sich scheiden und verlieren schliesslich das Sorgerecht. Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) nimmt die Geschwister aus der Familie. «Am Anfang war es sehr ungewohnt, von zu Hause wegzukommen», erinnert Keller sich zurück. «Ich habe meine Eltern vermisst und nicht verstanden, warum wir jetzt hier sind.»

Über seine Zeit im Heim spricht er gerne, über seine Eltern jedoch weniger. Während seiner Anfangszeit im Heim kommt sein Vater regelmässig zu Besuch. Am Wochenende übernachtet Keller ab und zu bei ihm. Doch als er 18 wird, merkt er, dass ihm der Kontakt nicht guttut und bricht ihn schliesslich ab. Auch heute hat er keinen Kontakt zu seinen Eltern. «Das ist gut so», sagt er.

Kein Tabu-Thema in der Schule

Der Alltag im Heim ist strukturiert: Schule, Hobbys, Hausaufgaben, dazu wöchentliche Aufgaben und Ämtli wie Kochen oder Wäsche waschen. Doch Keller gewöhnt sich schnell an dieses Leben. «Es ist reguliert, es hat Leute, die auf mich schauen und sich um mich kümmern. Das war zu Hause nicht möglich.»

Freunde aus der Schule dürfen ihn im Heim besuchen, Übernachtungen sind nach Absprache möglich. Dass er im Heim wohnt, ist in der Schule kein Tabu-Thema. «Meine Schulfreunde haben sich sehr darüber gewundert, wie es so ist im Heim aufzuwachsen. Sie kamen aber immer gerne auf Besuch, weil wir hier so viele Möglichkeiten zum Spielen hatten», sagt er.

«Im Heim aufzuwachsen kann mit 16 oder 17 kritisch sein»

Doch ganz so einfach war es nicht immer. «Im Heim aufzuwachsen kann schon sehr strikt sein, vor allem wenn man 16 oder 17 ist», findet Keller. «Man muss immer zur selben Zeit daheim sein, immer pünktlich zum Znacht kommen und sich überall beteiligen.» Wird man 18, habe man gleich viel mehr Möglichkeiten und Freiheiten.

In einem Kinderheim gibt es klare Strukturen, die eingehalten werden müssen. Dieter Seeger

Und obwohl sich die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen um ihn kümmern, fehlt es teils an einer festen Bezugsperson. «Es sind halt trotzdem ‹nur› Sozialpädagogen», erklärt er. «Sie wechseln auch immer wieder. Deshalb ist es fast nicht möglich, eine starke Bindung zu ihnen aufzubauen – auch wegen der Distanz, die gepflegt wird.» Trotzdem sei immer jemand da gewesen, der ihn getröstet habe. «Ich musste früh lernen, erwachsen zu werden. Schon im jungen Alter übernimmt man viel Verantwortung. Das fand ich früher nervig – jetzt hilft es mir.»

«Im Kinderheim hat es Leute, die auf mich schauen und sich um mich kümmern. Das war zu Hause nicht möglich» Roman Keller Hat knapp 12 Jahre lang im Heim gelebt

Nichtsdestotrotz sei er froh, dass er im Kinderheim aufgewachsen ist. «Ich meine, es ist blöd, wenn man nicht bei seinen Eltern wohnt. Aber das will ich nicht auf das Heim abwälzen. Sie geben dort ihr Bestes, dass es den Menschen gut geht.»

Die Vergangenheit prägt die Zukunft

Besonders gut in Erinnerung geblieben sind ihm die Möglichkeiten, die ihm das Heim geboten hatte: Schulbildung, Unterstützung bei den Hausaufhaben und die Hilfe bei der Lehrstellensuche. «Ich gehe stark davon aus, dass ich keine Lehrstelle gefunden oder sie abgeschlossen hätte, wenn ich bei meinen Eltern gewohnt hätte», ist er überzeugt.

Doch auch die Freizeitaktivitäten wie Skilager und Ausflüge zum Beispiel in den Europapark bereiteten ihm Freude. «Das war ein grosses Ereignis für mich, darauf habe ich mich auch immer sehr gefreut», sagt er.

Das Leben im Heim hat Keller geprägt. «Es ist nichts Schlechtes», betont er. «Und auch die Sozialpädagogen sind keine schlechten Menschen, sie wollen nur das Beste für uns.» Fast 12 Jahre lang hat er im Heim gelebt, seit diesem Jahr lebt er in seiner eigenen Wohnung.

Auch beruflich zieht es ihn in die soziale Richtung. Aktuell absolviert er ein Praktikum in einer Kita und plant ein Studium in einem Bereich, wo er Menschen helfen kann. «Das hat schon mit meiner Vergangenheit zu tun», sagt er.

*Name geändert.