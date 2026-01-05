Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten

Feuerwehr-Kommandant David Vocat: «Es war wie im Krieg» «Wir konnten sehr schnell vor Ort sein», sagte Vocat. Von Beginn weg habe man versucht, so viele Menschen wie möglich zu retten. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Rettungskette: Sie habe «wunderschön funktioniert». 05.01.2026

Das hinterlässt Spuren: Vier Tage nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana zeigen Betroffene, Retter und Fachpersonen, wie nah Tod, Hoffnung und offene Fragen beieinanderliegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem tragischen Brand von Crans-Montana schilderten Betroffene, Einsatzkräfte und Fachpersonen in einer SRF-Sondersendung das Ausmass des Unglücks.

Im Zentrum standen die rasche Identifikation der Todesopfer, der extreme Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie die medizinisch weiterhin lebensbedrohliche Lage vieler Verletzter.

Alle Beteiligten machten deutlich, dass es schwerwiegende Versäumnisse gegeben haben muss und die Aufarbeitung für Angehörige wie Einsatzkräfte noch lange andauern wird. Mehr anzeigen

Vier Tage nach der verheerenden Brandkatastrophe von Crans-Montana widmete SRF dem Unglück eine Sondersendung. Betroffene, Einsatzkräfte und Fachpersonen schilderten ihre Eindrücke, sprachen über das Erlebte und ordneten die Ereignisse ein.

blue News hat die fünf wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse aus der Sendung zusammengefasst.

Staatsanwältin Beatrice Pilloud

Für die Staatsanwaltschaft stand von Beginn weg ein Ziel über allem: Gewissheit für die Familien. «Bis jetzt war die Priorität die Identifikation – und zwar so schnell wie möglich», sagte die leitende Staatsanwältin Beatrice Pilloud. Es gehe darum, den Angehörigen «ein Kind, einen Bruder oder eine Schwester zurückzubringen», damit sie überhaupt einen nächsten Schritt im Leben machen könnten. Diese Gewissheit sei die zentrale Voraussetzung für jede Form von Trauerarbeit.

Staatsanwältin Beatrice Pilloud ist die erste Walliser Generalstaatsanwältin. SRF

Parallel dazu wurden die Strafuntersuchungen ungewöhnlich rasch eröffnet. «Das ging wahnsinnig schnell», sagte die Staatsanwältin, betonte aber zugleich, dass Schnelligkeit und Sorgfalt kein Widerspruch seien. Dank der Unterstützung zahlreicher Mitarbeitender aus Staatsanwaltschaft und Polizei habe man früh erste Massnahmen einleiten können. «Wir haben hervorragende Arbeit gemacht – das war sehr wichtig für alle Familien.»

Inhaltlich schliesst die Staatsanwaltschaft derzeit keine Hypothese aus. Klar sei nur: «Man kann nicht sagen, dass alles korrekt ging.» Bei 40 Todesopfern und über 100 verletzten jungen Menschen sei offensichtlich, dass etwas schiefgelaufen sei.

Die Ermittlungen stützen sich unter anderem auf zahlreiche Videos aus sozialen Medien. Diese hätten erlaubt, «die ersten Sekunden des Brandes zu sehen» und die Hypothese zu untermauern, dass das Feuer an der Decke ausgebrochen sei. Die grösste Herausforderung bleibe jedoch, dass viele Opfer noch nicht aussagefähig seien – was die Ermittlungen komplex und zeitaufwendig mache.

Feuerwehr-Kommandant David Vocat

Für David Vocat, Kommandant der Feuerwehr von Crans-Montana, begann der Einsatz in der Silvesternacht ungewöhnlich früh. Die Feuerwehr befand sich wegen des Jahreswechsels sowieso im Bereitschaftsdienst, was ein rasches Ausrücken ermöglichte. «Wir konnten sehr schnell vor Ort sein», sagte Vocat. Von Beginn weg habe man versucht, so viele Menschen wie möglich zu retten. Besonders beeindruckt zeigte er sich von der Rettungskette: Sie habe «wunderschön funktioniert» – trotz der extremen Umstände.

Feuerwehr-Kommandant David Vocat leitet die Feuerwehr von Crans-Montana. SRF

Was die Einsatzkräfte dann erwartete, beschreibt Vocat mit drastischen Worten. «Es war wie Krieg», sagte er. Die Situation sei völlig irreal gewesen, etwas, das er niemandem wünsche. Überall junge Menschen, die schrien, schwer verbrannte Jugendliche, sterbende Menschen. Es habe Chaos geherrscht, eine Lage, die kaum zu überblicken und extrem schwierig zu bewältigen gewesen sei.

«Es war Krieg, eine irreale Situation, die ich niemandem wünsche»

Als die Feuerwehr eintraf, waren die offenen Flammen bereits erloschen – der sogenannte Flashover war vorbei. Doch die eigentliche Arbeit begann erst. Verletzte wurden aus dem Gebäude gebracht, oft mit improvisierten Mitteln: auf Stühlen, auf Möbeln von der Terrasse. Andere junge Menschen halfen mit, trugen Verletzte in Sicherheit und brachten sie in ein nahegelegenes Lokal, wo sie vor Kälte geschützt waren, bis die Rettungsdienste übernahmen. Diese Solidarität habe ihn tief berührt, sagte Vocat. Nach dem Einsatz sei klar gewesen, dass auch seine Leute Betreuung brauchten. Psychologinnen und Psychologen aus Genf begleiteten das Team. «Das sind Freiwillige, die Aussergewöhnliches leisten», sagte Vocat. «Um sie muss man sich kümmern – sie verdienen das.»

Aussenstehende Feuerwehrleute

Auch Vertreter der Berufsfeuerwehr Basel zeigten sich tief betroffen. Ein Grossereignis mit so vielen Toten und Verletzten sei selbst für erfahrene Einsatzkräfte aussergewöhnlich. Als Führungsperson müsse man zunächst «das Technische, das Taktische» im Blick behalten, sagte ein Vertreter – doch die Gedanken kehrten immer wieder zu den Betroffenen zurück. Spätestens zu Hause, wenn die eigenen Kinder sicher im Bett seien, lasse einen das Geschehene nicht mehr los.

In den Gesprächen innerhalb der Feuerwehr wurden verschiedenste Aspekte diskutiert: das Verhalten der Jugendlichen in der Bar, der Einsatz von Flammen und Pyrotechnik, aber auch die physikalischen Abläufe eines Brandes. «Es geht sehr schnell. Wir können den Rauch lesen, weil wir wissen, was er macht», sagte ein Feuerwehrvertreter. Gerade diese Erfahrung mache deutlich, wie wenig Zeit im Ernstfall bleibe.

Im Anschluss der Szene in Basel kam Stefan Vogler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bassersdorf zu Wort. Er versuchte das scheinbar rücksichtslose Verhalten der filmenden und tanzenden Jugendlichen zu erklären: «Frauen sind davon weniger betroffen als Männer. Männer in diesem Alter wollen vielleicht den Mann stehen, er will nicht als ‹weich› dastehen.» Er habe deshalb seiner Tochter klar gemacht: Auch wenn es uncool in einer solchen Situation ist und sie vielleicht die einzige ist, sie sollte versuchen, andere über die Gefahr zu informieren und zu alarmieren. «Wenn du es auch zehnmal vergeben machst, aber lieber schnell reagieren. Wenn sich der Brand ausbreitet, dann reicht die Zeit nicht mehr»

Notarzt Freddy-Michel Rothen

Freddy-Michel Rothen, Notarzt und Direktor der kantonalen Walliser Rettungsorganisationen, kehrte am Sonntag erstmals seit dem 1. Januar an den Unglücksort zurück. Zwar sei man im Wallis Grossereignisse gewohnt – Lawinen, schwere Bergunfälle, Verkehrskatastrophen –, doch das Ausmass dieses Brandes sprenge jede Vergleichbarkeit. Seine Gedanken seien vor allem bei den Angehörigen und Hinterbliebenen.

Notarzt Freddy-Michel Rothen kennt grössere Katastrophen von früher. SRF

Der Einsatz selbst verlief aus medizinischer Sicht bemerkenswert geordnet. «Wir hatten rasch die Meldung, dass es sehr viele Verletzte gibt», sagte Rothen. Dank der kantonalen Struktur, die Notrufzentrale 144, Helikopter, Ambulanzen, Notärzte und das Grossereignisdispositiv unter einem Dach vereint, habe man jederzeit eine Gesamtübersicht über die verfügbaren Mittel gehabt. Das habe den Patientenfluss entscheidend erleichtert.

Viele Eindrücke seien während des Einsatzes ausgeblendet worden, räumte Rothen ein. Funktionieren sei in diesem Moment alternativlos gewesen. Die Verarbeitung beginne oft erst später – und verlaufe individuell. Deshalb stünden Notfallpsychologen nicht nur für Opfer und Angehörige, sondern auch für die Einsatzkräfte zur Verfügung. «Das ist heute Teil unseres Auftrags», sagte Rothen.

Katrin Neuhaus, Kinderspital-Chefärztin

Besonders eindrücklich waren die Aussagen von Katrin Neuhaus, Chefärztin am Zürcher Kinderspital und Leiterin des Brandverletztenzentrums. Sie machte unmissverständlich klar, wie ernst die Lage auch Tage nach der Katastrophe ist: «Die Patienten sind noch immer in Lebensgefahr.» Vier der fünf in Zürich behandelten Verletzten lägen weiterhin auf der Intensivstation und benötigten maximale medizinische Unterstützung.

Chefärztin Katrin Neuhaus machte klar, dass viele Brandopfer noch in Lebensgefahr stehen. SRF

Schwere Brandverletzungen gehörten zu den «ausgedehntesten Verletzungen, die man sich vorstellen kann», erklärte Neuhaus. Der Körper gerate in einen Schockzustand, müsse mit enormen Flüssigkeitsmengen stabilisiert werden, während gleichzeitig lebenswichtige Organe belastet würden. Entscheidend sei der Verlust der Haut als Schutzorgan: «Die Haut verliert die Funktion. Wärme geht verloren. Die Patienten laufen Gefahr, an Infektionen zu erkranken.»

Um diese Gefahr zu reduzieren, müsse zerstörte Haut so früh wie möglich entfernt und durch Eigenhaut ersetzt werden. Dafür würden Hautareale genutzt, die noch unverletzt seien – etwa am Bein, Rücken oder Kopf. Diese Eingriffe wiederholten sich über Wochen. Hoffnung entstehe schrittweise: «Jede Operation ist ein Schritt weiter in Richtung möglicher Genesung.» Der entscheidende Moment sei erreicht, «wenn alles gedeckt ist – dann sagen wir: Jetzt haben wir es.»