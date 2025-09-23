So begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg

Elisabeth Baume-Schneider und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) informieren am Dienstagnachmittag über die Krankenkassenprämien für das Jahr 2026. blue News tickert live mit.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Die Krankenkassenprämien steigen 2026 um 4,4 Prozent.
- Hauptgründe sind steigende Gesundheitskosten durch eine alternde Bevölkerung, neue Therapien und teurere Medikamente.
- blue News tickert die Pressekonferenz live mit.
Elisabeth Baume-Schneider und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) teilen mit: Die Krankenkassenprämien werden im kommenden Jahr erneut angehoben – im Schnitt um 4,4 Prozent.
Die Gründe dafür sind unter anderem teurere Behandlungen, medizinischer Fortschritt, die Alterung der Bevölkerung und höhere Tarife. Auch die Verlagerung von stationären zu ambulanten Eingriffen treibt die Kosten, da diese Leistungen bislang ausschliesslich über Prämien finanziert werden.
Für Erwachsene steigt die mittlere Prämie um 18,50 Franken auf 465,30 Franken (plus 4,1 Prozent). Junge Erwachsene zahlen neu 326,30 Franken pro Monat (plus 13,30 Franken bzw. plus 4,2 Prozent), während für Kinder eine Erhöhung um 5,70 Franken auf 122,50 Franken (plus 4,9 Prozent) vorgesehen ist.
15.41 Uhr
Caritas will höhere Prämienverbilligungen
Das Hilfswerk Caritas fordert von den Kantonen höhere Prämienverbilligungen, um den Kostensteigerungen im Gesundheitsbereich zu begegnen. Steigende Krankenkassenprämien seien ein wichtiger Grund, weshalb Menschen in Armut geraten, sagte Aline Masé, die Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik bei Caritas.
«Prämienverbilligungen allein werden nicht ausreichen, um die betroffenen Haushalte mit tiefen Einkommen genügend zu entlasten. Es ist Zeit, die Gesundheitskosten solidarischer zu verteilen», so Masé. Die Sozial- und Schuldenberatungen bei Caritas würden seit längerer Zeit eine sehr hohe Nachfrage ausweisen. «Die Gesundheitskosten sind in fast jedem Beratungsgespräch ein zentrales Thema», ergänzte sie.
15.41 Uhr
Grüne fordern grundlegenden Systemwandel bei Krankenversicherung
Die Grünen Schweiz fordern als Reaktion auf den erneuten Anstieg der Krankenkassenprämien einen «grundlegenden Systemwandel». Unter anderem wollen sie sich erneut für einkommensabhängige Prämien einsetzen, wie sie in einer Stellungnahme schreiben.
Die Prämien erdrückten viele Menschen, das sei inakzeptabel, heisst es in der Medienmitteilung. Die Partei kündigte entsprechend an, noch in dieser Session eine Reihe von Vorstössen einzureichen, um die Prämienlast der Haushalte «endlich» zu senken.
Neben einkommensabhängigen Prämien fordert die Partei gemäss Communiqué die Einführung einer Übergewinnsteuer bei grossen Pharmakonzernen, solange keine konkreten Massnahmen zur Senkung der Medikamentenpreise ergriffen würden.
15.41 Uhr
FDP fordert Reformen an der Quelle der Gesundheitskosten
Die FDP will auf den erneuten Anstieg der Krankenkassenprämien mit Massnahmen an der Quelle der Gesundheitskosten reagieren. Umverteilungsmassnahmen, wie sie von der politischen Linken gefordert werden, bezeichnet die Partei als Verschleierungstaktik.
Die steigenden Prämien seien eine logische Folge davon, dass der Leistungskatalog in der Grundversicherung stetig ausgebaut werde und deutlich mehr medizinische Leistungen konsumiert würden, schreibt die FDP.
Die Partei setzt gemäss Communiqué auf Reformen im Gesundheitswesen und nicht bei den Versicherungsprämien. Mit der Einheitlichen Finanzierung der Leistungen im Gesundheitswesen (Efas) sei ein wichtiger Schritt getan. Nun müssten Fehlanreize im Kostenwesen durch neue Arzttarife beseitigt werden.
15.40 Uhr
Mitte fordert wirksame Reformen bei Krankenversicherung
Die Mitte fordert als Reaktion auf den erneuten Anstieg der Krankenkassenprämien «endlich wirksame Reformen». Die Partei setze sich deshalb «mit Nachdruck für ein bezahlbares und zugängliches Gesundheitssystem für alle» ein, heisst es in einer Stellungnahme.
Bereits heute könnten rund 2,5 Millionen Menschen - das sei jede vierte Person - ihre Prämien kaum mehr bezahlen. Besonders stark betroffen seien Familien.
Die Schweiz verfüge zwar über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Doch es müsse auch für kommende Generationen zugänglich und bezahlbar bleiben, betont die Partei. Gesundheit dürfe kein Luxus werden. Darum seien die ständig steigenden Krankenkassenprämien «inakzeptabel».
15.37 Uhr
Die Pressekonferenz ist beendet
Nach knapp 40 Minuten ist die Pressekonferenz und Fragerunde beendet.
15.36 Uhr
BAG musste bei Tessin und Glarus eingreifen
Das Bundesamt für Gesundheit müsse darauf achten, dass die Krankenkassenprämien die Kosten in jedem Kanton decken, erklärt der stellvertretende BAG-Direktor Thomas Christen. Dazu sei es manchmal notwendig, die Prämien nach oben oder unten anzupassen, um eine faire Verteilung sicherzustellen. Für das kommende Jahr sei dies etwa in den Kantonen Glarus und Tessin der Fall gewesen, wo das BAG eine Erhöhung anordnen musste.
15.30 Uhr
Verschwinden die Kopfprämien?
Dies sei aktuell kein Thema, so Baume-Schneider.
Einen Systemwechsel strebt beispielsweise die SP an. Sie hat die Prämienrabatt-Initiative lanciert. Diese soll Krankenkassenprämien vom Einkommen abhängig machen.
15.22 Uhr
Kantone sollen sich stärker an Prämienverbilligungen beteiligen
Die Kantone sollen sich künftig stärker an den Prämienverbilligungen beteiligen. Erste Anpassungen stehen bereits 2026 an, die vollständige Umsetzung ist bis 2028 vorgesehen. Während einer zweijährigen Übergangsphase werden die Beiträge schrittweise erhöht – bis sie ab 2028 insgesamt 470 Millionen Franken erreichen.
15.19 Uhr
Baume-Schneider ist nicht zufrieden
Baume-Schneider ist mit dem Anstieg nicht zufrieden, obwohl er tiefer ausfällt als im letzten Jahr. Man müsse weiterhin daran arbeiten.
15.17 Uhr
Man will Situation im Tessin verbessern
Jetzt beginnt die Fragerunde. Ein Journalist spricht den Prämienanstieg im Kanton Tessin an. Mit einem Anstieg um 7,1 Prozent trifft es den Kanton besonders stark. Erstmals steigt die Monatsprämie in einem Kanton auf über 500 Franken.
Man versuche die Situation zu verbessern, sagt Baume-Schneider. Man sei mit den Tessiner Behörden in Kontakt.
15.13 Uhr
Volksentscheide treten in Kraft
BAG-Direktorin Anne Lévy kündigte an, dass ab 2026 neue Kostenziele für das maximale Wachstum in der Grundversicherung gelten werden.
Eine Kommission soll deren Einhaltung überwachen und bei Bedarf Massnahmen empfehlen. Bereits im kommenden Jahr tritt zudem der Gegenvorschlag zur Prämienentlastungs-Initiative in Kraft: Die Kantone sind dann verpflichtet, einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung zu leisten.
Ab 2028 soll die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen eingeführt werden. Da sich die Kantone künftig auch an ambulanten Behandlungen beteiligen, könnten die Versicherten bei den Prämien entlastet werden. Zusätzlich verspricht das zweite Kostendämpfungspaket weitere Einsparungen, dem das Parlament bereits zugestimmt hat.
15.11 Uhr
Massnahmen in der Umsetzung
Mehrere Massnahmen sind bereits angestossen: So führen die Verantwortlichen mit den Gesundheitsakteuren runde Tische, an denen sich diese Ende 2024 verpflichtet haben, ab 2026 rund 300 Millionen Franken einzusparen – etwa ein Prozent der Prämien. Die dritte Sitzung ist für Oktober vorgesehen. Zugleich betonte Baume-Schneider, Sparbemühungen dürften nicht zulasten der Qualität der Versorgung gehen.
15:07
«Das freut uns, kostet aber auch»
«Die Prämien müssen für Versicherer und Kanton die Kosten decken», beginnt Elisabeth Baume-Schneider die Pressekonferenz.
Doch warum steigen Kosten und Prämien? Dafür gäbe es verschiedene Ursachen: Menschen in der Schweiz würden immer älter werden, die Forschung bringt neue Therapien hervor, die Qualität der medizinischen Behandlungen sei in der Schweiz sehr gut. Die Schweiz würde einen Spitzenplatz bei der medizinischen Versorgung belegen. «Das freut uns, kostet aber auch», so Baume-Schneider.
Auch die zunehmende Ambulantisierung wirke sich derzeit aus. Hier tragen die Prämienzahlenden einen grösseren Kostenanteil. Mit einem neuen Verteilschlüssel ab 2028 werde sich das aber ändern.
15 Uhr
Krankenkassenprämien steigen um 4,4 Prozent
Die Krankenkassenprämien steigen auch im kommenden Jahr – durchschnittlich um 4,4 Prozent.
15 Uhr
Pressekonferenz beginnt um 15 Uhr
Anwesend sind Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider und Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG).