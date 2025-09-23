So begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg

Elisabeth Baume-Schneider und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) informieren am Dienstagnachmittag über die Krankenkassenprämien für das Jahr 2026. blue News tickert live mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Krankenkassenprämien steigen 2026 um 4,4 Prozent.

Hauptgründe sind steigende Gesundheitskosten durch eine alternde Bevölkerung, neue Therapien und teurere Medikamente.

blue News tickert die Pressekonferenz live mit. Mehr anzeigen

Elisabeth Baume-Schneider und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) teilen mit: Die Krankenkassenprämien werden im kommenden Jahr erneut angehoben – im Schnitt um 4,4 Prozent.

Die Gründe dafür sind unter anderem teurere Behandlungen, medizinischer Fortschritt, die Alterung der Bevölkerung und höhere Tarife. Auch die Verlagerung von stationären zu ambulanten Eingriffen treibt die Kosten, da diese Leistungen bislang ausschliesslich über Prämien finanziert werden.

Für Erwachsene steigt die mittlere Prämie um 18,50 Franken auf 465,30 Franken (plus 4,1 Prozent). Junge Erwachsene zahlen neu 326,30 Franken pro Monat (plus 13,30 Franken bzw. plus 4,2 Prozent), während für Kinder eine Erhöhung um 5,70 Franken auf 122,50 Franken (plus 4,9 Prozent) vorgesehen ist.