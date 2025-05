Wie kann die Schweiz den Bewohnern von Blatten helfen?

Gemeindepräsident Matthias Bellwald zu Hilfsangeboten an Blatten VS Gemeindepräsident Matthias Bellwald betonte die nicht-materiellen Aspekte: «Die Botschaft, dass wir nicht allein sind. Die Botschaft, dass wir unterstützt werden – durch Bund, Kanton und durch alle, die helfen können und wollen.» 30.05.2025

Nach dem verheerenden Gletscherrutsch im Wallis steht Blatten im Lötschental vor einem Neuanfang – und braucht dringend Unterstützung. Die Gemeinde, Hilfswerke und der Bund rufen zu Spenden auf.

Die Zerstörung in Blatten im Lötschental ist immens. Häuser wurden verschüttet, ein ganzer Talabschnitt unter Geröll begraben, ein See hat sich gebildet. Noch immer ist unklar, wie gross das volle Ausmass der Schäden ist. Eines ist am Tag zwei nach dem Gletscherrutsch klar: Die kleine Gemeinde braucht Hilfe – und zwar viel.

An einer Medienkonferenz am Freitag betonte Gemeindepräsident Matthias Bellwald zunächst die nicht-materiellen Aspekte: «Die Botschaft, dass wir nicht allein sind. Die Botschaft, dass wir unterstützt werden – durch Bund, Kanton und durch alle, die helfen können und wollen.» Die Solidarität sei gross, so Bellwald – und man werde sie auch brauchen. Dann machte er aber klar: «Finanzielle Mittel werden wir – mit Sicherheit – in grossem Umfang brauchen.»

«Die Botschaft, dass wir nicht allein sind. Die Botschaft, dass wir Unterstützung erhalten – durch Bund, Kanton und alle, die uns Geld spenden können und wollen.» Matthias Bellwald Gemeindepräsident Blatten VS

Auch die Walliser Staatsrätin Franziska Biner machte deutlich: Der Wiederaufbau wird nicht ohne Hilfe von aussen gelingen. «Wir werden finanzielle Unterstützung brauchen», sagte sie. Der Bund sei gefragt – aber auch private Spender*innen.

Die Glückskette hat bereits reagiert und ruft zu Spenden auf. Erste Hilfsgelder wurden freigegeben. Sie sollen etwa Betroffene bei Mietkosten unterstützen, wenn das eigene Zuhause zerstört wurde. Auch andere Hilfsorganisationen nehmen Spenden entgegen. Die Gemeinde selbst richtete ebenfalls ein Spendekonto ein.

Hier kann gespendet werden Die Gemeinde Blatten VS hat ein eigenes Spendekonto eingerichtet: CH23 8080 8005 0923 3789 4 (QR-Code für E-Banking siehe unten).

Glückskette, Unter den Hilfsorganisationen kann auf folgende Links verwiesen werden: Schweizerisches Rotes Kreuz Patenschaft für Berggemeinden . Die Spenden können – je nach Organisation – von den Steuern abgezogen werden. Mehr anzeigen

Solidarität zeigt sich in der ganzen Schweiz

Die Anteilnahme ist schweizweit spürbar: Die Partnergemeinde Köniz BE hat Hilfe zugesagt, der Kanton Zürich plant, Zivilschutzkräfte ins Wallis zu schicken. Der Schweizerische Versicherungsverband rechnet mit einem Schaden in der Höhe von mehreren hundert Millionen Franken.

Auch der Bundesrat hat Unterstützung zugesichert. Wie viel genau, soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Bundesrätin Karin Keller-Sutter reiste am Samstag selbst ins Unglücksgebiet. «Der Bundesrat steht an Ihrer Seite», sagte sie in Ferden. Zunächst gehe es darum, die Lage zu stabilisieren und die Räumung vorzubereiten. Die Armee ist bereits mit Gerät und Personal vor Ort.

Wie es mit Blatten weitergeht, ist offen. Die Gemeinde will eine Arbeitsgruppe «Neues Blatten» gründen, in der alle vier Gemeinden des Lötschentals vertreten sein sollen. Denn: «Ein Lötschental ohne Blatten ist undenkbar», sagte Bellwald am Donnerstag. Der Gemeinderat habe seiner Bevölkerung vermittelt: «Unsere Heimat ist nur hier.»

Dieses Konto wurde von der Gemeinde Blatten VS selbst als Spendekonto angegeben. Blatten VS