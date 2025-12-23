🎄 Wir wollen deine Weihnachtsbaum-Bilder!

Schlicht oder kitschig? Pompös oder ausgefallen? Wir wollen deinen Weihnachtsbaum sehen. Schick uns deine besten Aufnahmen!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Oder via E-Mail.



Schreibe uns doch gerne dazu, wo die Aufnahme entstanden ist.