Einfach oder viel Glitzer? Wie sieht dein Weihnachtsbaum aus? Schick blue News jetzt dein Foto!

Lisa Stutz

23.12.2025

Weihnachtsbäume blue News Leser
Weihnachtsbäume blue News Leser. In Watt ZH wünscht man allen schöne Weihnachten. 

In Watt ZH wünscht man allen schöne Weihnachten. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Im Rehetobel AR steht der Baum schon seit dem ersten Advent parat. 

Im Rehetobel AR steht der Baum schon seit dem ersten Advent parat. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. In Adliswil ZH steht statt einem grünen, ein rosa Weihnachtsbaum.

In Adliswil ZH steht statt einem grünen, ein rosa Weihnachtsbaum.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Bei Familie Niederberger in der Region Luzern. 

Bei Familie Niederberger in der Region Luzern. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. In Thailand erhellt ein weiss-roter Baum das Wohnzimmer. 

In Thailand erhellt ein weiss-roter Baum das Wohnzimmer. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Bei den blue News Lesern Herby und Sven daheim.

Bei den blue News Lesern Herby und Sven daheim.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Familie Ulayayi aus Müstair GR feiert Weihnachten mit diesem Baum. 

Familie Ulayayi aus Müstair GR feiert Weihnachten mit diesem Baum. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Auch blue News Leser in Thailand lassen sich die weihnachtliche Tradition nicht nehmen.

Auch blue News Leser in Thailand lassen sich die weihnachtliche Tradition nicht nehmen.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Reinhild und Sepp aus dem Wallis feiern ganz traditionell mit einer Krippe unter dem Baum. 

Reinhild und Sepp aus dem Wallis feiern ganz traditionell mit einer Krippe unter dem Baum. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Bei Patrick in Diepoldsau steht ein Baum, den man so vielleicht noch nicht gesehen hat. 

Bei Patrick in Diepoldsau steht ein Baum, den man so vielleicht noch nicht gesehen hat. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Im Kanton Nidwalden steht dieses Prachtexemplar.

Im Kanton Nidwalden steht dieses Prachtexemplar.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Auch etwas unkonventionell: Der Weihnachts-Buch-Baum von Frédérick. Er feiert nachhaltig und pflegeleicht.

Auch etwas unkonventionell: Der Weihnachts-Buch-Baum von Frédérick. Er feiert nachhaltig und pflegeleicht.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. In WolfhausenZH ist das Motto: «Lieber ein Bäumchen als gar kein Baum. In den nächsten12 Monaten wird er dann auch noch etwas grösser.»

In WolfhausenZH ist das Motto: «Lieber ein Bäumchen als gar kein Baum. In den nächsten12 Monaten wird er dann auch noch etwas grösser.»

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Auch in Australien wird gefeiert. Diese Familie schmückt einen kleinen Baum am Strand in der Nähe von Exmouth.

Auch in Australien wird gefeiert. Diese Familie schmückt einen kleinen Baum am Strand in der Nähe von Exmouth.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Bea und Rolf aus Heiden AR grüssen mit einem «rostfreie» Weihnachtsbaum.

Bea und Rolf aus Heiden AR grüssen mit einem «rostfreie» Weihnachtsbaum.

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Marty aus dem Appenzell lässt grüssen: «In meiner Stube, klein, dafür mein.»

Marty aus dem Appenzell lässt grüssen: «In meiner Stube, klein, dafür mein.»

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Familie Herzog aus Zürich schmückt den Baum mit roten Schleifchen und roten Kerzen. 

Familie Herzog aus Zürich schmückt den Baum mit roten Schleifchen und roten Kerzen. 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. In Kloten liegen sogar schon die Gschenkli unter dem Baum 

In Kloten liegen sogar schon die Gschenkli unter dem Baum 

Bild: blue News Leserreporter

Weihnachtsbäume blue News Leser. Im Berner Oberland auch ein kleines Bäumchen.

Im Berner Oberland auch ein kleines Bäumchen.

Bild: blue News Leserreporter

Tausende Weihnachtsbäume schmücken die Schweizer Wohnzimmer wieder. Wie sieht deiner aus? Schick blue News jetzt dein Foto!

,

Lisa Stutz, Samuel Walder

23.12.2025, 11:11

23.12.2025, 14:47

Lichter, Kugeln, Lametta: Tausende Weihnachtsbäume schmücken die Schweiz. Wie sieht deiner aus? Zeig ihn den blue News Leser*innen!

🎄 Wir wollen deine Weihnachtsbaum-Bilder!

Schlicht oder kitschig? Pompös oder ausgefallen? Wir wollen deinen Weihnachtsbaum sehen. Schick uns deine besten Aufnahmen!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Oder via E-Mail.

Schreibe uns doch gerne dazu, wo die Aufnahme entstanden ist.

So sehen die Weihnachtsbäume der Schweizer Promis aus

Schweizer Promis ganz privat: Bei wem steht zu Hause ein Weihnachtsbaum, bei wem nicht?

Schweizer Promis ganz privat: Bei wem steht zu Hause ein Weihnachtsbaum, bei wem nicht?

Mit Beat Feuz, Ivan Knie und Vreni Schneider unter dem Tannenbaum: Prominente aus der Schweiz beantworten blue News weihnachtliche Fragen. Heute: Hast du zu Hause einen Weihnachtsbaum?

19.12.2025

