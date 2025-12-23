In Watt ZH wünscht man allen schöne Weihnachten.
Im Rehetobel AR steht der Baum schon seit dem ersten Advent parat.
In Adliswil ZH steht statt einem grünen, ein rosa Weihnachtsbaum.
Bei Familie Niederberger in der Region Luzern.
In Thailand erhellt ein weiss-roter Baum das Wohnzimmer.
Bei den blue News Lesern Herby und Sven daheim.
Familie Ulayayi aus Müstair GR feiert Weihnachten mit diesem Baum.
Auch blue News Leser in Thailand lassen sich die weihnachtliche Tradition nicht nehmen.
Reinhild und Sepp aus dem Wallis feiern ganz traditionell mit einer Krippe unter dem Baum.
Bei Patrick in Diepoldsau steht ein Baum, den man so vielleicht noch nicht gesehen hat.
Im Kanton Nidwalden steht dieses Prachtexemplar.
Auch etwas unkonventionell: Der Weihnachts-Buch-Baum von Frédérick. Er feiert nachhaltig und pflegeleicht.
In WolfhausenZH ist das Motto: «Lieber ein Bäumchen als gar kein Baum. In den nächsten12 Monaten wird er dann auch noch etwas grösser.»
Auch in Australien wird gefeiert. Diese Familie schmückt einen kleinen Baum am Strand in der Nähe von Exmouth.
Bea und Rolf aus Heiden AR grüssen mit einem «rostfreie» Weihnachtsbaum.
Marty aus dem Appenzell lässt grüssen: «In meiner Stube, klein, dafür mein.»
Familie Herzog aus Zürich schmückt den Baum mit roten Schleifchen und roten Kerzen.
In Kloten liegen sogar schon die Gschenkli unter dem Baum
Im Berner Oberland auch ein kleines Bäumchen.
Weihnachtsbäume blue News Leser
19.12.2025