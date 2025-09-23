Darum schiessen die Prämien hoch – und wie Versicherte sparen

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider informiert an der Medienkonferenz über den erneuten Anstieg der Krankenkassenprämien. (Archivbild) sda

Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Schnitt um 4,4 Prozent auf 393.30 Franken pro Monat. Comparis-Experte Felix Schneuwly erklärt, warum und wo Versicherte ansetzen können, um Kosten zu reduzieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Prämien steigen wegen Inflation, medizinischem Fortschritt und neuen Leistungen in der Grundversicherung.

Unnötige Operationen und Doppelspurigkeiten belasten das System zusätzlich.

Versicherte können mit Kassenwechsel, passender Franchise und Alternativmodellen sparen – je nach Gesundheitssituation.

Hausarzt- und Multimed-Modelle lohnen sich besonders, wenn Behandlungen koordiniert werden.

Laut Comparis-Experte Felix Schneuwly wären grosse Prämiensprünge vermeidbar – politisch erzwungene Reserve-Abbauten führten jedoch immer wieder zu Schocks. Mehr anzeigen

Erneut steigen die Krankenkassenprämien deutlich. An der Medienkonferenz heute Nachmittag erklärte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider die Gründe. Was steckt hinter den steigenden Kosten, und wie können sich Versicherte schützen? Felix Schneuwly, Krankenkassenexperte bei Comparis, ordnet im Gespräch mit blue News ein.

Warum steigen die Krankenkassenprämien jedes Jahr?

Felix Schneuwly: Es gibt im Wesentlichen drei Gründe. Ein aussergewöhnlicher Treiber ist die verzögerte Inflation. Anders als an der Tankstelle, wo Preissteigerungen sofort spürbar sind, wenn der Erdölpreis steigt, wirkt sich die Teuerung im Gesundheitswesen zeitversetzt aus. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre schlagen sich erst jetzt in den Prämien nieder.

Der zweite Grund ist nicht neu, sondern seit Jahrzehnten zu beobachten: Wir konsumieren immer mehr Medizin, weil die Medizin immer mehr kann. Früher, auch bis vor ein paar Jahren, sind Menschen an gewissen Krebserkrankungen fast sicher gestorben – heute überlebt man dank hochentwickelter, aber eben auch teurer Behandlungen.

Neu hinzugekommen ist nach Covid zudem, dass gerade jüngere Menschen häufiger mit diffusen Beschwerden zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Diese Abklärungen müssen gemacht werden, und sie kosten. Auch psychische Probleme haben zugenommen.

Der dritte Treiber ist der sogenannte «Leistungskatalog» in der Grundversicherung. Zwar gibt es keine abschliessende Positivliste, aber immer wieder werden neue Behandlungen aufgenommen – zum Beispiel die Psychotherapie durch Psychologinnen und Psychologen oder die Abnehmspritzen. Auch kleinere Positionen summieren sich, etwa die Podologie.

Besonders stark ins Gewicht fällt jedoch ein Bundesgerichtsentscheid zur sogenannten Angehörigenpflege: Angehörige, die bisher unentgeltlich gepflegt haben, können sich heute über eine Spitex anstellen lassen und gewisse Grundpflegeleistungen zulasten der Krankenkasse abrechnen.

Welche vermeidbare Kosten belasten das System?

Felix Schneuwly: Vor allem unnötige Operationen und Doppelspurigkeiten. Das hängt mit den falschen Anreizen im System zusammen: Heute wird in erster Linie die Menge vergütet – also mehr Röntgenbilder, noch ein MRI, weitere Abklärungen, auch wenn sie medizinisch gar nicht zwingend nötig sind. Sinnvoller wäre es, die Qualität zu vergüten statt nur die Quantität.

Für uns Patientinnen und Patienten ist das allerdings schwierig einzuschätzen, weil wir keine Fachleute sind. Wir sind darauf angewiesen, dass Fachpersonen richtig entscheiden. Umso wichtiger ist es, kritisch nachzufragen und sich im Zweifel eine Zweitmeinung einzuholen. Eine zentrale Frage beim Arztbesuch sollte immer sein: Was passiert, wenn ich nichts mache? Auch diese Option gehört geprüft.

Gleichzeitig gilt: Nicht bei jedem kleinen Symptom sofort zum Arzt oder zur Ärztin rennen – aber ebenso wenig zu lange abwarten. Beides kann dem Gesundheitssystem und einem selbst schaden.

blue News: Gibt es auch die Tendenz, dass Patientinnen und Patienten zusätzliche Untersuchungen wünschen, einfach um «sicherzugehen»?

Felix Schneuwly: Ja, das beobachten Hausärzte sehr häufig. Die immer grösseren technologischen Möglichkeiten verstärken diesen Trend: Viele wollen absolute Gewissheit und lassen lieber noch mehr abklären, selbst wenn medizinisch kaum ein Risiko besteht.

blue News: Und wenn das medizinische Personal eine Untersuchung ablehnt, muss es garantieren, dass nichts übersehen wurde?

Felix Schneuwly: Genau, da kommen die Haftungsfragen ins Spiel. Oft werden unnötige oder fragliche Untersuchungen nicht deshalb gemacht, weil jemand daran verdienen will, sondern aus Absicherungsgründen. Ärztinnen und Ärzte wollen sicherstellen, dass ihnen später niemand vorwerfen kann, etwas unterlassen zu haben.

Welche Rolle spielen Spitäler und medizinisches Personal bei den steigenden Gesundheitsausgaben?

Felix Schneuwly: Das ist die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Klar ist: Wo es mehr Spitäler und Ärztinnen und Ärzte gibt, sind auch die Kosten höher. Die Frage lautet aber: Gibt es dort mehr Angebote, weil die Nachfrage grösser ist, oder steigt die Nachfrage, weil das Angebot so gross ist?

Grob gesagt: In der Westschweiz ist die Ärztedichte höher, und dort zahlen die Leute auch höhere Krankenkassenprämien. Ähnlich in den Städten: Dort ist die medizinische Dichte höher als in ländlichen Regionen, und die Prämien ebenfalls.

Neu ist, dass die Mobilität zunimmt. Menschen vom Land gehen in die Agglomerationen, lassen sich dort untersuchen oder behandeln, und das treibt wiederum die Kosten in den ländlichen Gebieten nach oben. Man kann von einem Aufholeffekt sprechen.

Welche Möglichkeiten haben Konsument*innen, um ihre Prämien zu senken?

Felix Schneuwly: Im Prinzip gibt es drei einfache Hebel. Erstens: Vergleichen. Wo stehe ich mit meiner Krankenkasse im laufenden Jahr? Bin ich bei einer günstigen Kasse oder bei einer teuren? Wer schon in einer günstigen Kasse ist, hat weniger Sparpotenzial. Wer aber bei einer teuren Kasse ist, kann mit einem Wechsel am meisten sparen.

Zweitens: Die Wahl der Franchise. Hier gilt die Faustregel: Wenn meine jährlichen Kosten für versicherte Leistungen über 2’000 Franken liegen, lohnt sich die tiefste Franchise von 300 Franken.

Liegen die Kosten darunter, fährt man mit der höchsten Franchise von 2’500 Franken am besten – und spart damit bis zu 1’540 Franken pro Jahr. Die mittleren Franchisen sind finanziell weniger attraktiv, auch wenn manche sie aus Angst vor zu viel Risiko trotzdem wählen.

Drittens: Alternativversicherungsmodelle. Sie bringen Prämienrabatte von 10 bis 25 Prozent. Sie geben vor, wie der erste Behandlungsschritt aussehen muss: zum Beispiel zuerst die Telemedizin anrufen, zum Hausarzt oder in eine Gruppenpraxis gehen, oder sogar zuerst in die Apotheke. Direkt zum Spezialisten oder wegen einer Bagatelle in den Spitalnotfall zu gehen, ist in solchen Modellen nicht erlaubt.

Das spart Kosten, weil die Behandlungswege gesteuert werden. Besonders für chronisch Kranke könnte das attraktiv sein. Doch gerade diese Gruppe ist in solchen Modellen bisher unterdurchschnittlich vertreten. Viele bevorzugen die freie Arztwahl der Standardversicherung und zahlen dafür höhere Prämien.

Von den drei Sparmöglichkeiten – Kassenwechsel, Franchise, Alternativversicherungsmodell – ist die Wahl der Franchise die einzige, die direkt vom Gesundheitszustand abhängt. Die anderen beiden sind davon unabhängig.

Viele dieser Spartipps sind seit Jahren bekannt. Haben nicht längst alle, die sparen müssen, schon gehandelt?

Felix Schneuwly: Viele Versicherte haben tatsächlich schon reagiert: Rund 80 Prozent sind inzwischen in einem Alternativversicherungsmodell, und auch die Zahl der Versicherten mit Maximalfranchise nimmt zu, vor allem bei jüngeren, gesunden Menschen. Für chronisch Kranke ist eine so hohe Franchise allerdings nicht sinnvoll.

Beim Kassenwechsel liegt die Quote dagegen nur bei unter 10 Prozent pro Jahr. In Befragungen – auch bei Comparis – geben zwar rund 30 Prozent an, sie hätten die Absicht zu wechseln. Effektiv tut es aber nur etwa ein Drittel davon.

Ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, der dauernd wechselt. Wenn der Unterschied nur 20 Franken im Monat beträgt, ist mir die Kundenzufriedenheit wichtig. Seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes vor 30 Jahren habe ich persönlich fünfmal die Kasse gewechselt.

Welche Gründe sprechen dafür, bei seiner Krankenkasse zu bleiben, statt zu wechseln?

Felix Schneuwly: In unseren Umfragen sagen viele, dass sie mit ihrer Krankenkasse zufrieden sind – die Leistungen seien anstandslos bezahlt worden. Das schafft Vertrauen. Für die Krankenversicherer ist das ein entscheidendes Argument im Wettbewerb: Nicht nur der Preis zählt, sondern auch die Kundenbindung. Deshalb wechseln sie nicht zum günstigsten Anbieter.

Ein anderer Grund ist, dass viele ihre Freiheit unterschätzen: Auch wer schwer krank ist, kann die Grundversicherung problemlos wechseln. Manche wollen jedoch Grund- und Zusatzversicherung beim gleichen Anbieter behalten. Da sich die Zusatzversicherung kaum wechseln lässt, bleiben sie automatisch auch mit der Grundversicherung.

Welche Sparmodelle passen zu welchen Patientinnen und Patienten?

Felix Schneuwly: Am beliebtesten sind tatsächlich die Hausarztmodelle. Allerdings haben wir zunehmend einen Hausärztemangel. Deshalb bieten die Krankenversicherer heute sogenannte Multimed-Modelle an. Dort kann man wählen, was die erste Anlaufstelle ist: Telemedizin, Hausarzt, Gruppenpraxis oder Apotheke.

Der entscheidende Punkt ist: Die Behandlung beginnt nicht direkt beim Spezialisten oder im Spital. Das spart Kosten und verbessert zugleich die Qualität, weil die gesamte Behandlung koordiniert wird.

Für jemanden, der nur ab und zu eine Grippe hat, ist das weniger relevant. Für chronisch Kranke oder Krebspatientinnen hingegen ist es entscheidend, sich in diesem komplexen Gesundheitssystem zurechtzufinden. Da ist es sehr hilfreich, wenn jemand die Koordination übernimmt.

Früher war das klassisch die Rolle des Hausarztes, der praktisch rund um die Uhr verfügbar war. Das gibt es so nicht mehr – auch weil viele Ärztinnen und Ärzte heute Teilzeit arbeiten. Deshalb wird Teamarbeit wichtiger.

Wichtig ist, dass die Stellvertretung geregelt ist, sei es in einer Gruppenpraxis, über Telemedizin oder in einem ambulanten Zentrum mit verschiedenen Fachleuten. Die Spezialisierungen nehmen zu, und darum braucht es jemanden, der die Fäden zusammenhält.

Dazu gehören auch digitale Lösungen: Wenn alle Beteiligten Zugriff auf die Patientendaten haben, muss die Patientin ihre Geschichte nicht jedes Mal von vorne erzählen.

Können Familien und chronisch Kranke mit hohen Fixkosten noch irgendwo sparen?

Felix Schneuwly: Bei Familien ist es so: In der Praxis sind die Kinder immer bei derselben Krankenkasse versichert wie die Eltern. Ein Wechsel wäre zwar möglich, bedeutet aber einen kleinen zusätzlichen administrativen Aufwand.

Chronisch Kranke hingegen entscheiden sich oft bewusst gegen ein Alternativversicherungsmodell. Sie kennen ihre Krankheit und die Fachleute, die sie behandeln – und möchten nicht jedes Mal den Umweg über den Hausarzt oder die Hausärztin gehen.

Es kommt hier stark auf die Flexibilität des Modells an. Manche digitalen Lösungen erleichtern das: Man meldet sich kurz beim Hausarzt und lässt sich dann an die Fachperson überweisen. Das ist der Preis für Koordination: Wer koordiniert, muss informiert sein. Wenn er nicht weiss, was läuft, kann er seine Aufgabe nicht erfüllen.

Müssen wir mit weiteren Prämiensprüngen rechnen, oder gibt es Aussicht auf Entlastung?

Felix Schneuwly: Seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes gab es dreimal deutliche Prämiensprünge – und alle wären vermeidbar gewesen. Grundsätzlich steigen die Kosten stetig, die grossen Ausschläge waren politisch verursacht: durch den Abbau der Reserven. Das Prinzip ist simpel, wie bei einem Privatkonto: Wer mehr ausgibt, als er einnimmt, leert das Konto.

Genau das passierte mit den Krankenkassenreserven. Kurzfristig sah es nach moderaten Prämien aus, doch nach zwei, drei Jahren folgte der Schock – wie wir ihn in den letzten drei Jahren erlebt haben, mit Zuwächsen von 6,6, 8,7 und 6 Prozent.

Inzwischen sind wir wieder bei rund 4 Prozent und bewegen uns damit zurück in Richtung Normalität. Mit ausreichend Reserven könnten die Kassen die Schwankungen glätten. Im Schnitt wären dann jährliche Anstiege um die drei Prozent realistisch – das wäre der Normalfall.

Ob politische Reformen tatsächlich für eine Kostendämpfung sorgen, bezweifle ich. Solange die Medizin Fortschritte macht und die Bevölkerung diese Leistungen in Anspruch nimmt, werden die Kosten steigen.

Länder, die ihre Gesundheitsausgaben stark gesenkt haben – wie etwa England –, zahlten dafür einen hohen Preis: Dort sterben Menschen auf der Warteliste, weil sie keine Chemotherapie rechtzeitig erhalten. Das ist sicher nicht der Weg, den wir wollen.