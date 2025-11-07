Die Hälfte des früheren Ortskerns des verschütteten Dorfes Blatten kann wieder bebaut werden. Das geht aus einer neuen Gefahrenkarte hervor, die die Behörden vorgestellt haben. Insgesamt liegen aber 70 Prozent des Gemeindegebietes in einer Gefahrenzone, in der nicht gebaut werden kann. Für die Einwohner sei das eine gute Nachricht, sagt Bürgermeister Matthias Bellwald.
«Diese positive Meldung ist für uns fundamental», sagte er bei Vorstellung der neuen Gefahrenkarte. Man habe nun die Gewissheit, dass genügend sicheres Bauland für die Bevölkerung zur Verfügung stehe.
Einige der rund 300 früheren Bewohner hatten bereits im September symbolisch einen ersten Spatenstich für den Wiederaufbau gesetzt. Die allermeisten wollen in ihrer alten Heimat neu bauen. Die ersten Häuser sollen 2029 schon wieder stehen.
Gewaltiger Gletscherabbruch vor einigen Monaten
Oberhalb des Dorfes war am 28. Mai durch bröckelndes Gestein ein Gletscher abgebrochen und mit gewaltigen Schuttmassen ins Tal gestürzt. Blatten war angesichts der Gefahr geräumt worden. Ein Schäfer kam ums Leben, der an dem Tag auf einer Weide war.
Durch den meterhohen Schuttkegel, der auf dem Dorf liegen blieb, staute sich dahinter das Flüsschen Lonza zu einem See. Mehr als 90 Prozent der Häuser wurden zerstört. Blatten liegt im Lötschental, rund 65 Kilometer Luftlinie südöstlich von Bern.
Die neue Gefahrenkarte weist aus, wo Überschwemmungen und Ufererosionen, Murgänge, Rutschungen, Fels- und Bergstürze, Stein- und Blockschlag, Lawinen oder Gletscherabbrüche für Gefahr sorgen könnten.
70 Prozent von Blatten VS laut neuer Naturgefahrenkarte unbebaubar
Fünfeinhalb Monate nach dem Bergsturz in Blatten hat der Kanton Wallis seine Naturgefahrenkarte angepasst. Der Weiler Ried kann nicht wieder aufgebaut werden, und die Gemeinde Blatten im Lötschental liegt zu 70 Prozent in der roten Gefahrenzone, die unbebaubar ist.