Nicht nur gute Nachrichten Zürich baut Kreisel – und lässt ihn nach Unfallserie wieder verschwinden

Von Samuel Walder

10.9.2025

Am Birchplatz in Zürich wurden jetzt wieder Ampeln und eine Kreuzung instaliert.
Am Birchplatz in Zürich wurden jetzt wieder Ampeln und eine Kreuzung instaliert.
Bild: Google Maps

Viele Zürcher*innen hätten ihn gerne behalten – doch der Kreisel am Birchplatz war nur ein Provisorium. Jetzt steuert der Verkehr dort wieder per Ampel.

Von Samuel Walder

10.09.2025, 04:30

10.09.2025, 04:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kreisel am Birchplatz in Zürich war nur eine temporäre Lösung für den Umleitungsverkehr während der Baustelle Binzmühlestrasse.
  • Er entsprach nicht den Sicherheitsnormen, verursachte sechs Unfälle und wurde deshalb nach Bauabschluss zurückgebaut.
  • Ein dauerhafter Kreisel wäre nur mit einem mehrjährigen Strassenbauprojekt möglich, zudem ist dort langfristig eine neue Tramtangente geplant.
Mehr anzeigen

Der Weg in die Stadt Zürich mit dem Auto ist vor allem zu Stosszeiten langwierig. Deshalb weichen viele auf Schleichwege aus. Von Zürich Oerlikon kommt man am schnellsten an den Bucheggplatz über den Birchplatz – mit dem Auto oder Velo. 

Vor kurzem stand am Birchplatz ein Kreisel. Dieser sorgte für wenig Stau und Velos und Autos kamen gut miteinader aus. Jetzt ist der Kreisel plötzlich wieder weg.

Das Tiefbauamt Zürich bringt Licht ins Dunkel. Wieso wurde eine gute Lösung wieder abgeschafft? «Der Kreisel am Birchplatz wurde bewusst als temporäre Lösung erstellt, um den Umleitungsverkehr wegen der Baustelle Binzmühlestrasse abwickeln zu können», heisst es auf Anfrage von blue News. 

Ein Projekt über mehrere Jahre

Es hat auch einen Grund, wieso der Kreisel nach der Fertigstellung nicht bleiben konnte. Eine Sprecherin vom Tiefbauamt sagt: «Der Kreisel entsprach nicht genau der Norm für einen sicheren Kreisverkehr. Dazu müsste die Geometrie der Kreuzung angepasst werden.» Der Bau eines normgerechten Kreisels erfordere ein Strassenbauprojekt, das öffentlich aufgelegt werden müsste.

Weiter heisst es: «Solch ein Verfahren dauert mehrere Jahre. Zudem ist gemäss der VBZ-Netzentwicklungsstrategie 2040 geplant, dass die neue Tramtangente Nord über den Birchplatz führen wird.»

Nicht nur gute Nachrichten

Aus der Bevölkerung kamen positive Rückmeldungen zum Kreisel, heisst es. Ob ein fixer Kreisel geplant wird ist noch unklar. Die Sprecherin sagt: «Während der Baustelle konnte der Verkehr mit dem Kreisel gut bewältigt werden. Jedoch kam es zu insgesamt sechs Unfällen, bei dem drei Velofahrende durch Autos verletzt wurden.»

Bereits im ersten Informationsschreiben über die Bauarbeiten im Oktober 2024 habe die Stadt darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Kreisel um eine temporäre Massnahme handele. «Die Bauarbeiten konnten schneller als geplant fertiggestellt werden, daher wurde der Kreisel nun zurückgebaut und die ursprüngliche Kreuzung mit Lichtsignalanlage wiederhergestellt», heisst es vom Tiefbauamt. Die Kosten dafür seien im Bauprojekt Binzmühlestrasse enthalten.

