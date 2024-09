Die letzte Woche der Herbstsession läuft. Am Dienstag findet im Nationalrat eine von der SVP beantragte Sondersession zum Asylrecht statt. Die Debatte im Livestream.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte läuft vom 9. bis zum 27. September.

Am Dienstag debattiert der Nationalrat mehrere Vorstösse zum Asylrecht. Mehr anzeigen

Der Nationalrat hält heute eine ausserordentliche Asyl-Session ab. Ihm liegen mehrere Vorstösse der SVP-Fraktion vor.

Ein Vorstoss fordert, dass Asylsuchende, die ein sicheres Land durchreist haben, nicht als Flüchtlinge gelten. Ein zweiter will den Familiennachzug für vorläufig Aufgenommene streichen. Mit einer dritten Motion wird verlangt, Transitzonen in Grenzgebieten festzulegen, in denen alle Asylgesuche gestellt und bearbeitet werden sollen.

SP und GLP verlangen zudem Änderungen am Status S für ukrainische Geflüchtete, damit diese hierzulande einfacher Arbeit finden. Eine Motion aus der Mitte will Missbräuchen beim Status S einen Riegel schrieben.

Bereits am Morgen hat der Nationalrat entschieden, dass er die Europäische Menschenrechtskonvention nicht kündigen will. Eine entsprechende Fraktionsmotion der SVP wurde abgelehnt.