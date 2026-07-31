Eine Überwachungskamera hält fest, wie eine Windhose während eines Tennisturniers in Kappel SO über den Platz fegt – in unmittelbarer Nähe der Spieler*innen. Das Phänomen ist kein Einzelfall.

Darum geht’s Eine Windhose überraschte während eines Tennisturniers Spieler*innen in Kappel SO.

Verletzt wurde niemand.

Ähnliche Vorfälle gab es bereits auf Tennisplätzen in Österreich. Zusammenfassung erstellt mit

Es geschah während eines Tennismatch: Kurz nach dem Aufschlag bildete sich hinter dem Spieler eine Windhose auf dem Platz. Der rotierende Luftstrom wirbelte den Sand auf, sauste mitten durch den Spieler, fegte dessen Cap vom Kopf und bewegte sich im Anschluss über die ganze Anlage des Sportcenters Kappel im Kanton Solothurn.

«Es war eindrücklich», sagt Jürg Bitterli, zuständig für die Infrastruktur des Sportcenters. Die Szene hat sich während eines Turniers am 4. Juli abgespielt – und ist von der Überwachungskamera dokumentiert worden.

Verletzt worden ist niemand. Überhaupt sei bei den Betroffenen auf dem Platz zu keinem Zeitpunkt Angst aufgekommen, so Bitterli. «Man kann in diesem Moment einfach nicht weiterspielen.» Zudem ist das Wetterphänomen in Kappel nicht das erste Mal aufgetreten: «Beim letzten Vorfall wurde ein Sonnenschirm vier Meter in die Höhe gewirbelt», so Bitterli.

Mehrere Vorfälle in Österreich

Ganz ungewöhnlich sind solche Szenen auf Tennisanlagen nicht. Bereits im September 2021 machte eine Windhose auf einem Tennisplatz im österreichischen Linz Schlagzeilen: Der Wirbelwind deckte gar Teile eines Dachs ab.

Und auch in Weyer, ebenfalls in Österreich, wurde am 1. Mai 2026 eine Windhose auf einem Sandplatz gefilmt. Das Video verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und löste zunächst Spekulationen aus, ob es mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden sei. Wie sich später bestätigte, handelte es sich tatsächlich um ein echtes Wetterphänomen.

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Die Vorfälle kommen nicht von ungefähr: Tennisanlagen liegen oft frei und bieten dem Wind wenig Hindernisse. Zudem können sich besonders Hart- oder Sandplätze an heissen Sommertagen stark erwärmen – diese Wärme kann aufsteigende Luft begünstigen. Wenn gleichzeitig kältere Luft und Windscherung hinzukommen, können sich kleinräumige Wirbel bilden.

Auf einem Platz fällt eine Windhose zudem sofort auf, weil Sand, Staub, Blätter oder andere leichte Gegenstände aufgewirbelt werden.

Video aus dem Ressort