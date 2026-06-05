Begleiter alarmierte PolizeiWingsuit-Pilot bei Absturz in Vouvry VS tödlich verunglückt
SDA
5.6.2026 - 11:10
Im Kanton Wallis ist es am Donnerstag zu einem Wingsuit-Unfall gekommen. Eine Person verlor dabei ihr Leben.
Keystone-SDA
05.06.2026, 11:10
05.06.2026, 11:58
SDA
Ein 29-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Wingsuit-Unfall im Gebiet des Walliser Kraftwerks Chavalon bei Vouvry im Unterwallis ums Leben gekommen. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.
Zwei Wingsuit-Piloten starteten gegen 10.45 Uhr in La Suche auf einer Höhe von rund 1540 Metern, wie die Walliser Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Gemeinsam flogen sie in Richtung Les Evouettes, wo die Landung vorgesehen war,
Als er die Landezone erreichte und feststellte, dass sein Begleiter fehlte, alarmierte einer der beiden Piloten die Rettungskräfte. Der leblose Körper des 29-jährigen Schweizers wurde am frühen Nachmittag gefunden.
Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?
Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?
08.08.2020
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden
Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.
19.03.2026
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord
06.02.2023
Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace das beste der Schweiz?
Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden