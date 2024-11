Hier schneit es diese Woche bis ins Flachland

Verschneite Bäume könnten in dieser Woche auch im Flachland zu sehen sein. Symbolbild: Keystone

Die kommende Woche bringt einen Wetterumschwung mit sich: Kältere Temperaturen und Schneefall bis in tiefe Lagen sind zu erwarten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Schweiz steht ein Wetterwechsel vor der Tür.

Mehrere Tiefdruckgebieten bringen sinkende Temperaturen und Schnee bis ins Flachland mit sich.

Starker Schneefall und Wind: Bis zu 100 cm Neuschnee in den westlichen Alpen und Sturmböen von bis zu 100 km/h im Flachland sowie Orkanböen von 150 km/h in den Bergen werden erwartet.

Unbeständige Niederschlagsmengen: Regional variierende Niederschläge, mit 40–90 mm in den Alpen und bis zu 60 mm im Flachland, könnten bis Freitag zu erheblichen Wetterereignissen führen. Mehr anzeigen

Über zwei Wochen dauerte die Hochdruckphase und damit das stabile Herbstwetter an. Damit ist nun Schluss: Ab heute Montag wird das Wetter in der Schweiz von mehreren Tiefdruckgebieten beeinflusst, die einen deutlichen Temperaturabfall bewirken. Im Laufe der Woche ist auch Schneefall bis ins Flachland möglich, schreibt SRF-«Meteo».

Bereits in der Nacht auf Montag ist eine schwache Störung über die Zentral- und Ostschweiz gezogen, die verbreitet zu Niederschlägen führen kann. Die Schneefallgrenze sinkt dabei von 1300 auf etwa 900 Meter.

Am Dienstag folgt eine weitere Störung aus Westen, die in der Nacht auf Mittwoch verbreitet Regen bringt und die Schneefallgrenze bis ins Flachland absenkt. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, MeteoSchweiz, hat ab Dienstagabend und bis Mittwochmorgen eine Schneewarnung für mehrere Gebiete am Alpennordhang ausgerufen.

Die Schneewarnung gilt für den orange-markierten Bereich und ab Dienstagabend, 18 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6 Uhr.. MeteoSchweiz

Am Mittwoch und Donnerstag sind Schneeschauer bis in die tiefsten Lagen möglich. Eine Störung am Donnerstagnachmittag bringt erneut Niederschläge, wobei die Schneefallgrenze kurzzeitig auf 800 Meter ansteigt, bevor sie wieder sinkt. Zum Wochenende hin wird ein deutlicher Anstieg der Schneefallgrenze erwartet, wobei die genaue Niederschlagsmenge noch unklar ist.

Orkanböen in den Bergen

Die Niederschlagsmengen bis Freitag sind schwer vorherzusagen, jedoch werden in den westlichen Alpen und am Alpennordhang 40 bis 90 Millimeter erwartet. Im Flachland und inneralpinen Regionen könnten es 10 bis 40 Millimeter sein, im Westen bis zu 60 Millimeter. Im Tessin sowie in Süd- und Mittelbünden sind 5 bis 20 Millimeter möglich. Dies könnte in den westlichen Alpen zu bis zu 100 Zentimeter Neuschnee führen, während im Flachland am Freitagmorgen stellenweise 10 Zentimeter Neuschnee möglich sind.

Neben dem Schneefall ist auch mit starkem bis stürmischem Wind zu rechnen. Vor allem am Dienstag und Mittwoch könnten im Flachland Sturmböen von 80 bis 100 km/h auftreten, während auf den Alpengipfeln Orkanböen von bis zu 150 km/h erwartet werden.

